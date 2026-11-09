В стране ЕС хотят массово судить пенсионеров из Украины: почему требуют вернуть тысячи евро

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыСбор на лекарства для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыОбъявлен важный сбор на медицину для бойцов: пехотинцам нужны средства от простуды"Будет дополнительно рассмотрено": Корецкий ответил на петицию о снижении предельного возраста мобилизации"Будет дополнительно рассмотрено": Корецкий ответил на петицию о снижении предельного возраста мобилизацииАнонимные продавцы "впаривают" украинцам вейпы с наркотиками и отравой"Даркнет" в Instagram и Telegram: как анонимные продавцы "впаривают" украинцам вейпы с наркотиками и отравойИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриУ фигурантов коррупционной схемы на 1,89 млрд грн прошли обыскиВместо защиты энергетики – "царский" пентхаус с живым крокодилом: в Киевской области раскрыли схему хищения 1,89 млрд грнЕвропа спрашивает: что такое "Карфаген?" Порошенко требует срочно вызвать силовиков в Раду для отчетаЕвропа спрашивает: что такое "Карфаген?" Порошенко требует срочно вызвать силовиков в Раду для отчетаИллюстрация – отключение света в УкраинеАварийные отключения и жесткие графики: где в Украине самая сложная ситуация со светом 9 ноябряВ Кремле отреагировали на слова Трампа о "новых очертаниях" УкраиныВ Кремле отреагировали на слова Трампа о "новых очертаниях" Украины10 цифровых ловушек из повседневной жизни. Проверь свои решения и узнай, как защитить себя от мошенниковТы готов к кибератаке?
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

В стране ЕС хотят массово судить пенсионеров из Украины: почему требуют вернуть тысячи евро

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
1,9 т.
Иллюстрация – пожилой человек держит деньги
В Австрии хотят судиться с беженцами из Украины из-за выплат. Иллюстративное изображение. Источник: Pixabay

Сотни украинцев, получивших временную защиту в Австрии, могут столкнуться с необходимостью вернуть выплаты базового обеспечения (Grundversorgung). Причиной стало недекларирование начисления украинской пенсии при подаче заявки на получение социальной помощи.

По данным местных СМИ, речь идет о выплатах, которые получили беженцы в федеральной земле Нижняя Австрия. Общая сумма предварительных требований о возврате средств составляет не менее 445 тыс. евро,

Решение суда

В конце сентября Земельный административный суд Нижней Австрии постановил, что украинские пенсии являются законным доходом, который необходимо обязательно учитывать при предоставлении базового обеспечения. Если впоследствии выясняется, что такие выплаты получали параллельно с государственной помощью, власти имеют законное право требовать возврата переплаченных средств.

Читайте также
Роман КостюченкоРоман Костюченко
24,8 т.
Украинцы, у которых есть Дія, могут оформить базовую выплату: какие правила
24,8 т.
Украинцы, у которых есть Дія, могут оформить базовую выплату: какие правила
Роман КостюченкоРоман Костюченко
20,0 т.
Цены выросли: сколько украинцы могут получить денег за старые золотые сережки и цепочки
20,0 т.
Цены выросли: сколько украинцы могут получить денег за старые золотые сережки и цепочки
Дарина ГерцеваДарина Герцева
9,3 т.
Некоторые украинцы могут оформить повышенную пенсию: кому и при каких условиях будут платить от 7 тыс. грн
9,3 т.
Некоторые украинцы могут оформить повышенную пенсию: кому и при каких условиях будут платить от 7 тыс. грн

В ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ) поддержали такой жесткий подход. По словам государственного секретаря этой политической силы Александера Мурласитса, большинство заявлений на получение выплат, начисленных с нарушениями, были заполнены на украинском языке.

"Это деньги налогоплательщиков. Мы вернем каждый евро – никаких исключений не будет", – заявил политик.

Социальные риски и проблема "социальных лазеек"

Представители украинских организаций и социальных служб подчеркивают, что большинство пострадавших – это пожилые люди, получающие минимальные украинские пенсии, а большие суммы долгов могут полностью разрушить их финансовое положение в эмиграции. Так, в одном из рассмотренных дел суд обязал пенсионера вернуть 11 569 евро.

Согласно местному законодательству, в случае угрозы экзистенциальной безопасности человека власти могут полностью или частично отменить требование о возмещении, если доказан факт социального неблагополучия. Однако судебная практика демонстрирует строгий подход: в одном из недавних решений суд отказал в списании долга из-за наличия постоянной пенсии и возможности рассрочки платежей.

Социальные службы советуют украинским беженцам самостоятельно и своевременно декларировать любые поступления из-за границы, а в случае получения требований о возврате средств – оперативно обращаться за юридической помощью для оформления реструктуризации или освобождения от выплат из-за угрозы бедности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Ирландии отправили за решетку 51-летнюю украинку, которая мошенническим путем получила 9103 евро. Женщина в течение полугода каждые две недели прилетала, чтобы получить социальную помощь, хотя по местному законодательству она должна была проживать в Ирландии.

Похожие темы
Украинцы за границейСоцвыплаты в УкраинебеженцывыплатыАвстриясудпенсии
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!