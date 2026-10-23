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В Антарктиде ищут работников для подсчета пингвинов: сколько платят и какие условия работы

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
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В Антарктиде ищут работников для подсчета пингвинов: сколько платят и какие условия работы
Британцы ищут людей, готовых за деньги считать пингвинов в Антарктиде. Источник: UK Antarctic Heritage Trust, коллаж OBOZ.UA

Британский фонд антарктического наследия UKAHT ищет работников для выполнения обязанностей на полярной базе Порт-Локрой. Зарплату обещают небольшую – в зависимости от занимаемой должности, от 1700 до 2500 евро в месяц. Но и требования к потенциальным работникам невелики – нужно вести подсчет пингвинов, обслуживать гостей и работать в почтовом отделении.

Об этом с долей иронии сообщает итальянская ежедневная газета Іlmessaggero. При этом издание почему-то не указывает, что база Порт-Локрой сейчас не работает.

Где это

В Антарктиде ищут работников для подсчета пингвинов: сколько платят и какие условия работы

Пингвины в Антарктиде. Источник: UK Antarctic Heritage Trust

База расположена на острове Гудье в архипелаге Палмера – это в южной части пролива Дрейка в Антарктиде. Она была основана британцами в 1944 году, и до 1962 года это был военный объект Соединенного Королевства.

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Позже базу реорганизовали в туристическую локацию. До прошлого года там работали музей, сувенирный магазин и почтовое отделение Penguin Post Office.

В мае прошлого года UK Antarctic Heritage Trust сообщило о закрытии объекта по меньшей мере на "неопределенный срок" из-за "беспрецедентного нашествия пингвинов". Фонд антарктического наследия обещал позже "возобновить работу известной туристической локации", но до сегодняшнего дня работа объекта не возобновлена.

В Антарктиде ищут работников для подсчета пингвинов: сколько платят и какие условия работы

Сообщение UK Antarctic Heritage Trust о прекращении работы станции. Источник: скриншот

Вместо этого UKAHT предлагает британцам… "усыновить" одного-двух или больше пингвинов.

Что нужно делать

Сотрудники, которых приглашают поработать на базе, должны встречать туристов с круизных судов, рассказывать об истории базы, продавать сувениры и сортировать корреспонденцию. Ежегодно через Penguin Post Office – "почтовое отделение пингвинов" – проходит более 80 тысяч открыток, которые нужно распределить и проштамповать.

В Антарктиде ищут работников для подсчета пингвинов: сколько платят и какие условия работы

Пингвины в Антарктиде. Источник: UK Antarctic Heritage Trust

Также нужно ежедневно убирать помещения базы и в целом поддерживать здания в надлежащем состоянии.

Но главная обязанность – "наблюдение за колонией субантарктических пингвинов". А именно – нужно "следить за численностью птиц и особенностями их размножения". Сотрудники должны подсчитывать пингвинов, гнезда и птенцов, а "собранные данные будут использованы для научных исследований".

Трудно ли это

Контракты предлагаются на период с ноября по март – это "летний сезон" в Арктике, когда база принимает посетителей. Организация предоставляет сотрудникам жилье, питание и спецодежду для работы в условиях экстремально низких температур.

В Антарктиде ищут работников для подсчета пингвинов: сколько платят и какие условия работы

Пингвины в Антарктиде. Источник: UK Antarctic Heritage Trust

Однако бытовые условия остаются сложными, отмечает итальянская ежедневная газета. Откуда у нее такие данные, издание не объясняет.

"На базе нет проточной воды, а запасы питьевой воды доставляют кораблями", – пишет Ilmessaggero.

Из-за ограниченных запасов воды персонал вынужден ее экономить и обычно может принимать душ лишь раз в неделю. Погодные условия также могут затруднять снабжение и продлевать периоды, когда работники не имеют доступа к привычным удобствам.

Как сообщал OBOZ.UA, в акватории острова Галиндез в Антарктике украинские полярники сняли субантарктических пингвинов, которые активно кормятся. Именно здесь, возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский", сейчас находится уже несколько тысяч этих птиц.

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