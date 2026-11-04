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Правительство ввело ежемесячные выплаты отдельным энергетикам и коммунальщикам: кто именно и какую сумму может получить

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
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Правительство ввело ежемесячные выплаты отдельным энергетикам и коммунальщикам: кто именно и какую сумму может получить
Корецкий о введении выплат энергетикам и коммунальщикам. Источник: Коллаж/OBOZ.UA

Правительство ввело дополнительную государственную помощь для специалистов, которые восстанавливают энергетическую, жилищно-коммунальную и железнодорожную инфраструктуру после российских атак. Они будут получать по 30 тысяч гривен за каждый месяц участия в восстановительных работах – начиная с ноября и до завершения отопительного сезона.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. Он отметил, что решение правительство приняло во исполнение поручения президента.

Кто сможет получать 30 тысяч гривен

Дополнительную государственную помощь предусмотрели для специалистов, которые непосредственно участвуют в восстановительных работах после российских атак. Речь идет о работниках таких сфер:

- энергетики;

- теплоэнергетики;

- газовики;

- работники предприятий водоснабжения и водоотведения;

- работники коммунальных служб;

- железнодорожники.

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Размер выплаты составит 30 тысяч гривен за каждый месяц участия в восстановительных работах. Помощь будут начислять с ноября и до конца отопительного сезона.

Таким образом, речь идет не об общей доплате всем работникам энергетической или коммунальной отраслей, а о поддержке тех специалистов, которые непосредственно привлечены к восстановлению поврежденной инфраструктуры.

Почему правительство ввело дополнительные выплаты

Корецкий объяснил это решение масштабом российских атак на критическую инфраструктуру. По его словам, интенсивность обстрелов беспрецедентна за весь период полномасштабной войны.

"Масштаб и интенсивность атак беспрецедентны за все время полномасштабной войны. Каждый день враг запускает по объектам критической инфраструктуры по 300–400 дронов. Также регулярно бьет ракетами, в том числе баллистическими", – подчеркнул премьер.

С августа зафиксировано более 2000 попаданий. В результате атак разрушаются линии электропередачи и открытые элементы сетей. Поэтому ремонтным бригадам приходится снова и снова восстанавливать поврежденные объекты, причем объемы работ в разы превышают те, которые выполнялись в предыдущие годы.

Премьер-министр подчеркнул, что именно благодаря работе энергетиков, коммунальщиков и железнодорожников продолжают функционировать энергосистема, жилищно-коммунальное хозяйство и железная дорога.

"Это самое малое, что государство может сделать для этих специалистов сейчас. Спасибо всем, кто в эти минуты работает по всей стране. Вы восстанавливаете сети, возвращаете свет, воду, тепло и делаете все, чтобы сорвать планы врага", – сказал Сергей Корецкий.

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