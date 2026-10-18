"Укрпочта" предупредила о новой схеме мошенничества с посылками: как не потерять все деньги с карты

В Украине мошенники рассылают SMS от имени "Укрпочты" с требованием оплатить 30 грн таможенного сбора за посылку, а ссылка для оплаты ведет на поддельный сайт, где злоумышленники пытаются похитить банковские реквизиты и деньги. В компании призывают не переходить по подозрительным ссылкам, проверять отправления только через официальные ресурсы, а в случае ввода платежных данных на мошенническом сайте немедленно обращаться в банк и блокировать карту.

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Об этом официально сообщила пресс-служба почтового оператора. Основная цель таких сообщений – заставить человека перейти по сторонней ссылке и самостоятельно передать злоумышленникам конфиденциальную информацию.

Как мошенники выманивают деньги под видом "Укрпочты"

Схема начинается с обычного текстового сообщения, которое приходит на мобильный телефон. В нем человека информируют, что его посылка якобы требует дополнительного таможенного оформления, а для продолжения доставки необходимо оплатить 30 грн. К сообщению добавляют ссылку, по которой предлагают быстро произвести оплату.

Именно этот момент является ключевым в мошеннической схеме. Вместо официального ресурса почтового оператора пользователя перенаправляют на фишинговый сайт, специально созданный для кражи персональных и платежных данных.

Внешне такая страница может быть очень похожа на настоящий сайт "Укрпочты". Мошенники используют знакомые цвета, логотипы, оформление и элементы интерфейса, чтобы человек не заподозрил подмену. На странице может появиться форма оплаты, где необходимо указать номер банковской карты, срок ее действия и трехзначный код CVV/CVC.

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После ввода этих данных информация может попасть непосредственно к злоумышленникам. В дальнейшем они могут попытаться использовать ее для несанкционированных платежей или других операций. В отдельных случаях мошеннические сайты также могут требовать ввода одноразового кода подтверждения, пароля или другой информации, позволяющей обойти банковские механизмы защиты.

При этом само по себе введение номера карты не означает автоматического получения полного доступа к банковскому счету. Возможность хищения средств зависит от того, какие именно данные получили мошенники, удалось ли им перехватить подтверждение операции и какие средства защиты использует банк.

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Почему мошенники просят заплатить именно 30 гривен

Небольшая сумма является одним из главных инструментов психологического воздействия на потенциальную жертву. Когда человеку предлагают заплатить несколько десятков гривен, он может воспринять это как обычный технический платеж, не требующий дополнительной проверки.

Особенно убедительно сообщение может выглядеть для тех, кто регулярно заказывает товары в интернет-магазинах или ожидает международную посылку. Мошенники используют знакомую ситуацию: посылка якобы уже направляется получателю, но для завершения доставки необходимо выполнить небольшую формальность.

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В результате человек может согласиться на оплату, чтобы не задерживать получение заказа. При этом 30 грн – лишь повод, побуждающий открыть поддельный сайт. Основная цель злоумышленников заключается в получении информации, которую можно использовать для проведения гораздо более дорогостоящих операций.

Как распознать поддельное сообщение от "Укрпочты"

Мошеннические SMS могут быть оформлены так, чтобы максимально напоминать обычные уведомления о доставке. Однако существует несколько признаков, которые должны насторожить получателя. Прежде всего стоит обращать внимание на требование перейти по ссылке для срочной оплаты.

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Особенно если сообщение не содержит понятной информации о конкретной посылке или предлагает оплатить деньги на неизвестном сайте. Еще один характерный признак – адрес веб-ресурса. Мошенники могут использовать доменные имена, похожие на настоящее название компании, но с дополнительными словами, цифрами или измененными буквами.

Например, человек может увидеть в адресе знакомое название почтового оператора и не заметить, что на самом деле находится на совсем другом сайте. В то же время даже наличие логотипа компании, правильного оформления или защищенного соединения HTTPS не гарантирует подлинности страницы. Такие элементы могут использовать и мошенники.

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Особое внимание следует уделять сообщениям, которые создают ощущение срочности. Злоумышленники могут утверждать, что посылку вернут отправителю, доставку отменят или отправление заблокируют, если не оплатить средства немедленно. Подобные формулировки могут использоваться для того, чтобы человек действовал в спешке и не проверял информацию.

Как безопасно проверить, действительно ли нужно платить за посылку

В "Укрпочте" подчеркивают, что информацию об отправлениях следует проверять исключительно через официальные ресурсы компании. Для этого можно самостоятельно зайти на сайт или воспользоваться официальным мобильным приложением "Укрпочта 2.0".

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Важно именно вручную перейти на официальный ресурс, а не открывать ссылку, полученную в подозрительном SMS. Если человек ожидает посылку, стоит найти ее трек-номер в сообщении от продавца или в личном кабинете интернет-магазина и проверить актуальный статус доставки.

Если система не указывает на необходимость дополнительной оплаты, а информация из SMS отличается от официальных данных, это серьезный повод заподозрить мошенничество. В случае сомнений можно обратиться в службу поддержки почтового оператора через контакты, указанные на его официальном сайте.

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Что делать, если вы уже перешли по мошеннической ссылке

Прежде всего важно определить, какие именно действия были выполнены на подозрительном сайте. Если человек только открыл страницу, но не вводил личных или банковских данных, это еще не означает, что мошенники получили доступ к его средствам.

В таком случае следует закрыть страницу, ничего не загружать и не предоставлять сайту дополнительных разрешений. Если же пользователь указал номер карты, срок ее действия, CVV/CVC или другие платежные реквизиты, действовать нужно немедленно. Прежде всего необходимо заблокировать скомпрометированную карту через мобильное приложение банка или обратиться на официальную горячую линию финансового учреждения.

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Банк может порекомендовать перевыпустить карту, проверить последние транзакции и принять дополнительные меры для защиты средств. Особенно опасно, если на фишинговом сайте человек также вводил одноразовые коды подтверждения, пароли от онлайн-банкинга или другие средства авторизации.

В таком случае необходимо немедленно сообщить банку о возможной компрометации доступа к счету и выполнить его рекомендации по смене паролей и защите учетной записи. Если с карты уже списали деньги, нужно сразу же сообщить банку о несанкционированных операциях и подать заявление об их обжаловании.

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Также стоит обратиться в киберполицию через официальный сайт или сообщить о правонарушении в полицию. При этом желательно сохранить SMS, адрес мошеннического сайта, скриншоты сообщений и информацию о подозрительных операциях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцев предупреждают о фейковых сообщениях в Telegram, в которых людей пугают потерей выплат и скидок и предлагают "выбрать свой трудовой стаж" или перейти на якобы официальный канал ПФУ. Такие ссылки могут вести на подозрительные и фишинговые ресурсы, поэтому ПФУ призывает не переходить по ним, а всю информацию о пенсиях, субсидиях, льготах и других выплатах проверять только через официальные каналы.