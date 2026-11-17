В Украине, несмотря на российские атаки на предприятия пищевой промышленности, не прогнозируют дефицита подсолнечного масла – внутренний рынок полностью обеспечен продукцией, а экспорт продолжается. За первую половину ноября Украина отправила за границу 230 тыс. тонн масла, в то же время часть заводов временно приостановила работу из-за рисков безопасности и восстановления поврежденных мощностей. Сейчас цены на масло в супермаркетах колеблются от 91 до 110 грн.

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О ситуации с продуктом рассказал министр аграрной политики Тарас Высоцкий. По его словам, ситуация в отрасли остается контролируемой, а имеющихся ресурсов достаточно для обеспечения потребностей украинских потребителей.

Хватит ли украинцам подсолнечного масла

Сейчас внутренний рынок Украины полностью обеспечен подсолнечным маслом. Даже несмотря на российские атаки на предприятия отрасли, поводов для беспокойства по поводу наличия продукции нет. Одним из факторов стабильности остается достаточное количество мощностей для переработки урожая подсолнечника.

Отмечается, что это позволяет поддерживать производство и обеспечивать потребности внутренних потребителей, несмотря на временные остановки отдельных предприятий. В то же время ситуация требует постоянного контроля, поскольку российские удары создают дополнительные риски для производителей. Часть заводов временно приостановила работу из-за угрозы безопасности и необходимости восстановления поврежденного оборудования и инфраструктуры.

Такие остановки являются вынужденной мерой и прежде всего связаны с защитой работников. При этом они не означают, что Украина столкнулась с нехваткой масла или не может обеспечить внутренний спрос.

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Украина продолжает экспортировать масло: сколько уже поставили

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, украинские производители продолжают поставлять подсолнечное масло на внешние рынки. Экспорт осуществляется в прогнозируемых объемах, а украинская продукция по-прежнему остается важной частью аграрного экспорта страны.

В частности, только за первую половину ноября Украина экспортировала 230 тыс. тонн подсолнечного масла. В то же время дальнейшая динамика поставок будет зависеть от ситуации с безопасностью, восстановления поврежденных мощностей и стабильности работы предприятий.

Главные истории дня

Маслоэкстракционные заводы являются важной частью украинской пищевой промышленности. Их работа напрямую влияет на переработку урожая подсолнечника, обеспечение внутреннего рынка и возможности экспортировать готовую продукцию. Из-за российских атак отдельные предприятия вынуждены временно останавливать производственные процессы.

Причинами становятся риски безопасности и необходимость восстанавливать поврежденные мощности. В таких условиях продолжение работы может создавать опасность для персонала, поэтому предприятия вынуждены корректировать свою деятельность. Однако сейчас эти проблемы не привели к дефициту продукции.

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В Украине сохраняется достаточно мощностей для переработки подсолнечника, а внутренний рынок продолжает получать необходимые объемы масла. Вместе с тем окончательно оценить масштаб ущерба, нанесенного отрасли, пока невозможно. Для этого необходимо проанализировать ситуацию на предприятиях, определить объем повреждений и выяснить, сколько времени потребуется для полноценного восстановления производства.

Когда станет понятно, какие потери понесла отрасль

Ситуацию на рынке постоянно отслеживают вместе с профильными ассоциациями и участниками отрасли. В частности, анализируют, как российские атаки влияют на производство, переработку подсолнечника и экспорт готовой продукции. По словам Высоцкого, более основательную оценку возможных потерь и последствий для масложировой промышленности планируют провести по результатам анализа ситуации в течение месяца.

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Отмечается, что это позволит точнее определить, насколько повреждения предприятий повлияли на производственные возможности, возникнут ли дополнительные трудности с переработкой урожая и отразится ли ситуация на дальнейших объемах экспорта. Сейчас главной задачей остается обеспечение стабильной работы отрасли, удовлетворение потребностей украинских потребителей и сохранение экспортного потенциала страны.

Цены на масло в супермаркетах

Средняя стоимость литра, согласно этим данным, составляет около 99 грн. При этом бутылка стандартного для розничной торговли объема 850 мл в ряде сетей стоит более 100 грн. По собственному анализу OBOZ.UA, 17 ноября 2026 года подсолнечное масло "Олейна" рафинированное объемом 850 мл стоит:

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"АТБ" – 89,90 грн;

"Varus" – 89,80 грн;

"Сільпо" – 103 грн.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в октябре 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 1,7% по сравнению с сентябрем, а годовая инфляция ускорилась до 10,9% – против 10% месяцем ранее. Продукты питания и безалкогольные напитки за месяц также подорожали в среднем на 1,7%, а за год – на 9,2%.