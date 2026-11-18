В 2026 году украинские родители, чьи дети родились за границей, могут оформить 50 тыс. грн единовременной помощи, 7000 грн ежемесячно на уход до года или 10 500 грн для ребенка с инвалидностью, а также 8451 грн компенсации "Пакунка малюка". Возвращаться в Украину для оформления не обязательно, однако нужно надлежащим образом подготовить иностранное свидетельство о рождении и учесть сроки подачи заявлений.

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Об этом сообщает "Судова-юридична газета". Главное условие – надлежащим образом подтвердить факт рождения ребенка документами, выданными за границей. Именно поэтому родителям придется учесть требования к легализации иностранного свидетельства, переводу и подаче заявления.

Какие выплаты предусмотрены для детей, родившихся за границей

В 2026 году украинские родители могут оформить три основных вида государственной поддержки. Они имеют разное назначение, условия получения и порядок оформления.

50 тысяч гривен – единовременная помощь при рождении

Самая крупная из предусмотренных выплат – 50 тыс. грн, это единовременная помощь, которую назначают на первого и каждого следующего ребенка, родившегося начиная с 1 января 2026 года. Обратиться за средствами может один из родителей или опекун, с которым постоянно проживает ребенок.

При этом важно не пропустить срок подачи документов: заявление нужно подать не позднее чем через 12 месяцев со дня рождения малыша. То есть семья, которая временно находится за границей, не теряет право на эту помощь только потому, что ребенок появился на свет в другой стране. Однако для назначения выплаты необходимо подтвердить рождение соответствующим документом.

7000 гривен ежемесячно – помощь на уход до одного года

Еще один вид поддержки – ежемесячная выплата в размере 7000 грн на уход за ребенком до достижения им одного года. Получать ее может мать или другой законный представитель, который фактически ухаживает за малышом. Для семей, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью, предусмотрена повышенная помощь – 10 500 грн в месяц.

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Деньги выплачивают до достижения ребенком одного года с учетом установленных сроков обращения. Важно, что назначение такой помощи не означает автоматического получения всех остальных видов поддержки, для каждой выплаты предусмотрена отдельная процедура.

8451 гривна – компенсация вместо "Пакунка малюка"

Также родители могут получить денежную компенсацию "Пакунка малюка" – 8451 грн, этот вариант предусмотрен для семей, которые хотят получить деньги вместо натурального набора для новорожденного. Однако одновременно воспользоваться обоими вариантами нельзя.

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Как оформить помощь, если ребенок родился за границей

Для украинских семей за границей ключевой этап – подготовка документов, подтверждающих рождение ребенка. Если малыш появился на свет в другом государстве, факт рождения удостоверяется документом, выданным компетентным органом этой страны.

Но иностранное свидетельство не всегда можно сразу использовать для оформления украинской государственной помощи. В зависимости от страны выдачи и международных договоров Украины может потребоваться апостиль или консульская легализация. Процедура предусматривает несколько этапов:

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шаг 1: получить свидетельство о рождении в иностранном государстве;

Сначала родителям нужно иметь документ, который официально подтверждает рождение ребенка. Его выдает соответствующий орган страны, где родился малыш.

шаг 2: проверить требования к легализации документа;

Для использования иностранного свидетельства в Украине необходимо выяснить, нужно ли проставлять апостиль или проходить консульскую легализацию. Это зависит от государства, выдавшего документ, и международных договоренностей с ним.

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шаг 3: перевести документ на украинский язык;

Свидетельство нужно перевести на украинский. Перевод или подпись переводчика должны быть надлежащим образом заверены в соответствии с установленными требованиями.

шаг 4: подготовить пакет документов и подать заявление.

После оформления иностранного документа можно обращаться за назначением помощи. Для выплаты при рождении ребенка понадобятся:

заявление установленной формы;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

документ о рождении ребенка, оформленный в соответствии с требованиями законодательства;

решение об установлении опеки – если за помощью обращается опекун.

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Куда обращаться за выплатами и можно ли все оформить онлайн

Украинским родителям, которые находятся за границей, не обязательно возвращаться домой, чтобы подать документы на государственную помощь. В зависимости от вида выплаты и способа обращения заявление можно подать через сервисный центр Пенсионного фонда Украины, ЦНАП или уполномоченный орган громады. В предусмотренных законодательством случаях документы также можно отправить по почте в орган Пенсионного фонда.

При этом у дистанционного оформления через электронные сервисы есть важный нюанс. Если у ребенка иностранное свидетельство о рождении, подать заявление через Дію сейчас невозможно. Для такого электронного оформления нужны сведения о рождении ребенка и медицинское заключение в государственных украинских реестрах.

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Однако это не лишает семью права на государственную поддержку. В частности, помощь по уходу за ребенком до одного года можно оформить через веб-портал Пенсионного фонда, если для этого есть необходимые документы и сведения. Для этого нужно:

перейти на веб-портал Пенсионного фонда Украины; авторизоваться в личном кабинете; открыть раздел "Коммуникации с ПФУ"; выбрать услугу "Отдельные виды государственной социальной помощи"; заполнить заявление и приложить необходимые документы; подписать и отправить обращение.

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После подачи документов следить за его обработкой можно в личном кабинете в разделе "Мои обращения".

На какие счета зачисляют государственную помощь

Способ получения средств зависит от того, какой именно вид поддержки оформляют родители. Для разных программ предусмотрены отдельные правила зачисления денег. В частности:

50 тыс. грн при рождении ребенка – на лицевой счет в уполномоченном банке или через "Укрпошту";

7000 грн на уход до одного года – на специальный текущий счет в уполномоченном банке;

8451 грн компенсации "Пакунка малюка" – на специальный счет в Ощадбанке или счет "Турбота про дитину" в Дія.Картці.

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Важно учитывать, что средства, поступающие на специальные счета, имеют целевое назначение. То есть их нельзя тратить на любые покупки, оплата разрешена только за товары и услуги, предусмотренные соответствующей государственной программой.

Какие сроки подачи заявлений нужно учитывать

Одно из важнейших условий для родителей – своевременно обратиться за назначением помощи. Для разных видов поддержки установлены отдельные сроки, поэтому откладывать оформление документов не стоит. Основные сроки такие:

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помощь при рождении ребенка – в течение 12 месяцев со дня его рождения;

помощь по уходу до одного года – обратиться можно не позднее последнего дня шестого месяца после достижения ребенком одного года, при этом выплату назначают только за период до его первого дня рождения;

компенсация "Пакунка малюка" – для нее действуют отдельные сроки и условия оформления.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в ЕС официально начали работу над пилотным проектом, направленным на содействие добровольному возвращению украинских беженцев на родину. Инициатива готовится в тесном сотрудничестве с заинтересованными государствами-членами Евросоюза и украинскими властями.