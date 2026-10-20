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Украинцам за рубежом начали выдавать важный документ: кто может его получить

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
2,0 т.
Иллюстрация - мальчик с плакатом Молитесь за Украину
МИД начало выдавать украинцам за рубежом сертификаты украинца. Иллюстративное изображение. Источник: Unsplash/Chuko Cribb

Украинские подростки, проживающие за рубежом и активно поддерживающие связь с родной культурой и языком, могут получить Сертификат сохранения украинской национальной идентичности, который в социальных сетях кратко называют "Сертификатом украинца". Таким образом правительство стремится поддержать и поощрить детей в возрасте до 16 лет.

Порядок выдачи документа регламентируется приказом № 469 Министерства иностранных дел. О деталях новой государственной инициативы в комментарии для "Укринформа" рассказала заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Зачем нужен этот документ

По словам заместителя главы МИД, разработка инструкции состоялась по непосредственной инициативе диаспоры и украинских зарубежных организаций.

"Инструкция по выдаче Сертификата сохранения украинской национальной идентичности была разработана по запросу представителей украинской общины за рубежом и с целью укрепления государственной политики в сфере сохранения национальной идентичности украинской молодежи за рубежом", – подчеркнула Марьяна Беца.

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Сертификат украинца

Сертификат украинца. Источник: Министерство иностранных дел

Проект призван активизировать деятельность культурно-образовательных центров, субботних и воскресных школ, а также мотивировать детей чувствовать себя важной частью глобального украинского сообщества.

Кто может получить сертификат

Специальный документ будет выдаваться детям в возрасте до 16 лет из числа украинской диаспоры за рубежом на основании их активного участия в сохранении национального наследия. За что выдают документ:

  • постоянное использование украинского языка как ключевого элемента идентичности;
  • регулярное посещение украинских субботних/воскресных школ, культурных центров или детских лагерей для украинцев за рубежом, а также изучение истории, литературы, культуры и традиций Украины;
  • участие в мероприятиях украинских общин, культурно-художественных проектах, праздниках, конкурсах, олимпиадах по украиноведческим дисциплинам и проектах национально-патриотического воспитания;
  • участие в уходе за украинскими местами памяти и мемориалами, связанными с выдающимися деятелями истории, науки и культуры за рубежом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европейском Союзе (ЕС) продолжает расти число украинцев, получивших временную защиту – в августе 2026 года их число увеличилось на 0,1%. В то же время десятки тысяч украинцев в Польше, Финляндии и Франции лишились этого статуса, тогда как в Германии, Румынии и Чехии число беженцев продолжило расти.

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