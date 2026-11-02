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Украинцам, у которых есть Приват24, напомнили о важных нюансах: кому нужно заменить карту

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read3 мин
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Что делать с картами ПриватБанка после истечения срока действия. Иллюстративное фото.
Что делать с картами ПриватБанка после истечения срока действия. Иллюстративное фото. Источник: Freepik/Drazen Zigic

ПриватБанк автоматически продлил срок использования пластиковых карт на период военного положения, поэтому даже после истечения даты на пластике ими можно оплачивать покупки, услуги и снимать наличные. В то же время карту рекомендуют заменить в случае повреждения, потери, изменения личных данных или подозрительных операций, а перевыпустить ее можно в отделении или через Приват24.

Об этом сообщают в ПриватБанке. Соответствующие условия касаются карт, срок действия которых истек, но они остаются активными и не имеют других ограничений со стороны банка.

Можно ли пользоваться картой после истечения срока действия

Дата, указанная на пластиковой карте, не означает, что после ее наступления клиент автоматически теряет доступ к счету или средствам. На период военного положения ПриватБанк продлил срок использования всех пластиковых карт. Поэтому владельцам не нужно срочно обращаться в отделение только потому, что месяц и год на карте уже прошли.

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Такие карты можно использовать для обычных финансовых операций. В частности, клиенты могут оплачивать покупки в магазинах, оплачивать услуги и снимать наличные в банкоматах. Сам факт истечения срока действия пластика не означает блокировку банковского счета.

Это важно учитывать тем, кто продолжает пользоваться старой картой и не планирует ее заменять. Если она исправна, не потеряна и с ней нет других проблем при использовании, спешить с перевыпуском не нужно.

Кому все же рекомендуют заменить карту

Несмотря на автоматическое продление срока действия, бывают случаи, когда клиентам стоит оформить новую карту. Прежде всего это касается ситуаций, когда пластик поврежден или больше не пригоден для полноценного использования. Также перевыпуск рекомендуют в таких случаях:

  • изменились личные данные – если клиент сменил фамилию или другую информацию, которая должна быть указана в банковских документах, стоит обновить карту;
  • есть подозрение на мошенничество – если по счету проводились подозрительные операции или возникла угроза доступа посторонних лиц к средствам, нужно обратиться в банк и при необходимости заменить карту;
  • карту потеряли или оставили в банкомате – в такой ситуации важно не только оформить новую пластиковую карту, но и оперативно заблокировать утраченный платежный инструмент;
  • нужно официально продлить срок действия – это может быть актуально, например, перед поездкой за границу, когда клиент хочет избежать возможных трудностей с расчетами;
  • нужен другой тип карты – клиент может заменить имеющуюся карту, если хочет пользоваться другим банковским продуктом или изменить ее формат.

То есть автоматическое продление срока действия не отменяет возможности перевыпуска. Оно лишь позволяет пользоваться действующей картой дольше, даже если указанная на ней дата уже прошла.

Как перевыпустить карту ПриватБанка

Оформить новую карту можно непосредственно в отделении ПриватБанка. Для этого клиент может обратиться в любое удобное отделение и подать соответствующий запрос.

Однако лично посещать банк необязательно. Заказать перевыпуск можно дистанционно через Приват24. Для этого нужно открыть приложение, перейти в раздел "Кошелек", выбрать карту, которую необходимо заменить, и нажать "Заказать карту". После оформления заявки клиент может воспользоваться услугой доставки. Перевыпущенную карту можно получить как на территории Украины, так и за границей.

Еще один вариант для клиентов, которые не хотят пользоваться пластиковой картой, – оформить цифровую Digital-карту. Ее можно создать без посещения отделения и получения физического носителя. Для этого нужно:

  • войти в приложение Приват24;
  • открыть раздел "Все карты";
  • нажать кнопку "Добавить";
  • выбрать пункт "Digital-карта".

После оформления цифровой картой можно расплачиваться с помощью смартфона в торговых сетях, если устройство поддерживает соответствующую технологию бесконтактной оплаты. Также ею можно снимать наличные в банкоматах ПриватБанка, поддерживающих такую операцию.

Вариант позволяет пользоваться банковскими услугами без физического пластика. В то же время цифровая карта не означает автоматического перевыпуска старой: клиент самостоятельно выбирает, какой формат ему удобнее.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в ноябре 2026 года украинцы от 40 лет могут оформить через ПриватБанк специальную карту для получения 2000 грн по программе "Скрининг здоровья 40+". Деньги разрешат потратить только на профилактическое медицинское обследование, а если не использовать их в течение двух месяцев после зачисления, они вернутся в государственный бюджет.

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