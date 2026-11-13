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Украинцам отказывают в аренде квартир по распространенной причине: чего хотят владельцы

Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
Time to read2 мин
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Иллюстрация: многоквартирный дом
Аренда квартир менее доступна для семей с детьми. Иллюстрация. Источник: Freepik

Украинским семьям с детьми сложнее найти квартиру для долгосрочной аренды. Одна из причин – опасения владельцев, что дети могут повредить мебель, технику или ремонт. Хотя, как показывает исследование, на самом деле в большинстве случаев дети вообще не причиняли никакого ущерба имуществу.

Почти половина опрошенных украинцев, имевших опыт аренды жилья с детьми, столкнулась с трудностями во время поиска. Об этом свидетельствуют результаты анализа "OLX Нерухомість", которые есть в распоряжении OBOZ.UA. Всего 51% опрошенных имели опыт аренды жилья с детьми.

Почему владельцы не хотят сдавать квартиры семьям

Среди респондентов с опытом аренды жилья с детьми 41% сообщили, что во время поиска возникали определенные трудности, а еще 8% назвали этот процесс очень сложным. В то же время 34% опрошенных отметили, что найти квартиру было не очень сложно, а 16% – что это было легко.

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Одной из причин такой ситуации могут быть опасения арендодателей относительно сохранности имущества. Владельцы квартир нередко предполагают, что из-за детей придется чаще ремонтировать жилье или заменять мебель.

"На рынке аренды до сих пор можно встретить предубеждение, что наличие детей автоматически означает более высокий риск повреждения жилья. Однако на практике ответственность арендаторов гораздо больше зависит от самих людей, их отношения к чужому имуществу и соблюдения договоренностей, чем от того, есть ли в семье ребенок", – пояснила руководительница отдела развития продаж "OLX Нерухомість" Оксана Остапчук.

Действительно ли дети часто портят арендованное имущество

Результаты опроса не подтверждают распространенное опасение, что аренда квартиры семье с детьми обязательно приводит к повреждению имущества. Так, 56% респондентов ответили, что таких случаев вообще не было.

Еще 35% сообщили о незначительных повреждениях. О серьезных проблемах с имуществом рассказали лишь 8% опрошенных.

Когда повреждения все же случались, арендаторы обычно самостоятельно решали вопрос с владельцами. В частности:

  • 35% частично ремонтировали или заменяли поврежденные вещи;
  • 29% полностью заменяли испорченное имущество;
  • 19% компенсировали его стоимость;
  • 14% покрывали расходы за счет залога;
  • в 4% случаев владельцы не требовали компенсации.

Как избежать проблем

Чтобы избежать конфликтов, стороны могут заранее обсудить условия проживания и ответственность за повреждение имущества. В частности, стоит зафиксировать в договоре, кто будет оплачивать ремонт или замену испорченных вещей, в каких случаях будет использоваться залог и как будут возвращаться деньги после окончания аренды.

Также целесообразно составить опись имущества и зафиксировать состояние квартиры фотографиями перед заселением. Это поможет избежать споров о том, какие повреждения существовали до начала аренды, а какие появились уже во время проживания.

По словам Остапчук, ответственность арендаторов зависит прежде всего от отношения к чужому имуществу и соблюдения договоренностей. Поэтому владельцам важно оценивать не только состав семьи, но и готовность людей соблюдать условия договора.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы больше не хотят покупать квартиры в Киеве. Для приобретения недвижимости чаще всего выбирают другой город.

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