Украинцам посоветовали готовиться к новому скачку цен: какие товары подорожают больше всего

К концу 2026 года цены на продукты питания в Украине могут вырасти как минимум на 10 % из-за роста стоимости топлива и ослабления гривны. Еще более существенно могут вырасти цены на лекарства и импортные товары, а наибольшую финансовую нагрузку почувствуют пенсионеры с минимальными выплатами, переселенцы и другие социально уязвимые категории населения.

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Об этом рассказал экономист, бывший советник президента Украины Олег Устенко в комментарии СМИ. По его словам, подорожание может коснуться практически всех категорий товаров, поскольку производители и продавцы вынуждены учитывать увеличение расходов на транспортировку, производство и закупку продукции.

Почему продукты в Украине могут подорожать как минимум на 10%

Одним из главных факторов предстоящего подорожания экономист называет рост стоимости топлива. Он влияет не только на расходы автомобилистов, но и на себестоимость практически всех товаров, которые попадают на полки украинских магазинов.

Топливо необходимо на различных этапах производства и реализации продукции. Его используют для работы сельскохозяйственной техники, перевозки сырья, доставки готовых товаров на склады, а оттуда – в торговые сети и на рынки.

Поэтому даже продукция, которая полностью производится в Украине, зависит от стоимости топлива. В частности, это касается овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса и других товаров повседневного спроса. "Топливо является частью любой себестоимости, любой продукции. И неважно, идет ли речь о картофеле. Картофель тоже каким-то образом нужно довезти до рынка или до супермаркета", – пояснил Устенко.

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Соответственно, когда дорожает транспортировка, производители и поставщики могут перекладывать часть дополнительных расходов на конечного покупателя. В результате цены в магазинах постепенно растут даже на те товары, производство которых напрямую не зависит от импортного сырья.

По оценке экономиста, к концу 2026 года продукты питания могут подорожать как минимум на 10%. Например, если сейчас семья тратит на продукты 8 тысяч гривен ежемесячно, то в случае их подорожания на 10% аналогичный набор покупок будет стоить уже 8 800 гривен.

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Какие товары могут подорожать больше всего

Помимо продуктов питания, под угрозой существенного подорожания оказываются импортные товары. Их стоимость зависит не только от логистических затрат, но и от курса гривны по отношению к иностранным валютам.

Когда национальная валюта ослабевает, украинским импортерам приходится тратить больше гривен, чтобы приобрести то же количество продукции за рубежом. Впоследствии дополнительные расходы могут отразиться на розничных ценах; это касается широкого ассортимента товаров, в том числе:

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импортные продукты питания, в частности кофе, чай, фрукты и другие товары, которые Украина закупает за рубежом;

бытовая техника, электроника и комплектующие;

одежда, обувь и другие товары иностранного производства;

лекарства и фармацевтическая продукция;

товары, для производства которых украинские предприятия используют импортное сырье.

В то же время фактическое подорожание будет зависеть от конкретного товара, закупочных контрактов, запасов продукции, конкуренции между продавцами и способности производителей сдерживать собственные расходы. По словам Устенко, импортные товары могут дорожать быстрее отечественных.

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В такой ситуации часть украинцев будет вынуждена пересматривать свои потребительские привычки и переходить на более доступные альтернативы. В частности, покупатели могут чаще выбирать продукцию украинского производства вместо зарубежной, сокращать необязательные покупки или отдавать предпочтение более дешевым товарам.

Однако, как отмечает экономист, такая вынужденная экономия может сопровождаться снижением качества жизни. Ведь потребители будут выбирать продукцию не столько исходя из собственных потребностей и предпочтений, сколько в соответствии с финансовыми возможностями.

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Лекарства могут подорожать еще больше

Наиболее сложной Устенко называет ситуацию на фармацевтическом рынке. В отличие от многих других товаров, лекарства часто невозможно просто исключить из списка покупок или заменить более дешевыми без учета медицинских показаний.

По словам экономиста, дополнительные риски возникают из-за проблем с работой украинских фармацевтических предприятий. Часть производителей может столкнуться с трудностями при изготовлении или хранении продукции.

Если внутреннее производство будет сокращаться, потребность в лекарствах придется частично покрывать за счет импорта. А закупка препаратов за иностранную валюту в условиях девальвации гривны будет создавать дополнительное давление на цены.

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"Проблемы возникнут с фармацевтической продукцией, поскольку часть наших предприятий не сможет работать или хранить продукцию. В таком случае придется увеличивать объемы импорта. На фоне девальвации гривны цена на фармацевтическую продукцию будет расти", – отметил экономист.

Особенно ощутимым подорожание может оказаться для людей, которые регулярно покупают лекарства и не могут отложить лечение. Прежде всего речь идет о пациентах с хроническими заболеваниями, пожилых людях и тех, кто нуждается в длительной медикаментозной терапии.

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Как девальвация гривны влияет на цены в магазинах и аптеках

Ослабление гривны является еще одним фактором, который может ускорять инфляцию. Наиболее заметно его влияние ощущается на товарах, которые Украина импортирует или производит с использованием зарубежных компонентов.

Механизм довольно прост: если украинская компания закупает товар за доллары или евро, то после роста валютного курса ей требуется больше гривен для оплаты той же партии. Например, если товар стоит 100 долларов, то при условном курсе 40 грн за доллар его закупочная стоимость составит 4 000 гривен. Если курс повысится до 44 грн, аналогичная покупка обойдется уже в 4 400 гривен.

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Таким образом, только из-за изменения курса расходы импортера вырастут на 400 гривен, или на 10%. И это без учета доставки, таможенных платежей, хранения и торговой наценки. Однако девальвация не всегда приводит к мгновенному и пропорциональному повышению розничных цен.

Кто больше всего пострадает от роста цен

По словам Устенко, последствия подорожания будут особенно ощутимы для украинцев с невысокими доходами. Причина заключается в том, что значительная часть их бюджета уже уходит на базовые нужды – питание, коммунальные услуги и лекарства.

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В отличие от более обеспеченных домохозяйств, у таких людей гораздо меньше возможностей сократить необязательные расходы, чтобы компенсировать подорожание самого необходимого. Экономист считает, что в условиях ограниченных бюджетных ресурсов государство должно в первую очередь поддерживать наиболее социально уязвимые категории населения.

К ним он отнес внутренне перемещенных лиц, пенсионеров, получающих минимальные выплаты, одиноких матерей и людей с инвалидностью. По мнению Устенко, именно эти группы нуждаются в первоочередном внимании, поскольку рост стоимости базовых товаров может существенно ухудшить их материальное положение.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за российских атак и дефицита складских помещений в Украине могут вырасти цены прежде всего на мясо, молочную продукцию, рыбу, мороженое и замороженные полуфабрикаты, требующие специальных условий хранения. Логистические расходы бизнеса могут увеличиться на 30–40 %, однако это не означает аналогичного подорожания товаров.