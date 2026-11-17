Власти итальянского региона Сардиния, неоднократно возглавлявшего рейтинги лучших пляжных курортов, предлагают выплату до 30 тыс. евро тем, кто готов сюда переехать. Предложение действует как для итальянцев, так и для иностранцев – в частности, для украинцев, которые будут соответствовать ряду критериев.

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Цель властей – преодолеть демографический кризис и стремительное вымирание небольших городков во внутренней части острова. Как сообщает Libertatea, заявки от потенциальных участников программы принимаются до 16:00 29 ноября.

Что известно о программе

О программе официально объявили 12 ноября. Согласно ее условиям, базовая выплата составляет 20 тыс. евро, но эта сумма вырастет до 30 тыс. евро для тех кандидатов, которые выберут для жизни небольшой населенный пункт с населением менее 5000 жителей.

Средства предоставляются в форме безвозвратного гранта. Но главное отличие этой инициативы от всех предыдущих – отсутствие обязательного требования покупать недвижимость или открывать на эти деньги собственное дело.

Общий бюджет программы на 2026-2028 годы – 56 млн евро. В течение первого, пилотного – экспериментального – года будет выделено 8 миллионов. Деньги могут получить и те, кто переехал на Сардинию в 2026 году.

Требования к участникам

Документы по специальной форме принимают до 29 ноября 2026 года (16:00). Заявку нужно отправить исключительно через итальянскую сертифицированную электронную почту (PEC) на адрес [email protected].sardegna.it с темой письма "Avviso Under 40 – 2026".

Но, чтобы претендовать на выплату от регионального правительства, заявители должны соответствовать ряду критериев. В частности, речь идет о следующих требованиях:

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программа рассчитана исключительно на лиц в возрасте до 40 лет;

подать заявку могут только наемные работники (если они работают удаленно, переводятся внутри компании или имеют новый трудовой договор), а также самозанятые лица и предприниматели, которые уже ведут деятельность и готовы открыть на острове бизнес или филиал;

победители конкурса обязаны официально изменить место жительства и переехать на Сардинию в течение шести месяцев после одобрения заявки;

в течение шести месяцев после одобрения заявки; получатель гранта должен непрерывно проживать на острове не менее пяти лет ;

; если количество заявок превысит бюджет, предпочтение отдадут врачам, медсестрам, медтехникам, воспитателям и специалистам по социальной помощи (из-за острой нехватки кадров в больницах острова).

Главные истории дня

В то же время местные демографы и оппозиционные политики предостерегают будущих переселенцев от завышенных ожиданий. Несмотря на существенную финансовую поддержку, в отдаленных поселках острова по-прежнему есть проблемы со стабильным высокоскоростным интернетом, транспортным сообщением, а также нехваткой школ и педиатров – с этим придется столкнуться после завершения обязательного пятилетнего срока проживания.

Как уже сообщал OBOZ.UA, туристическая компания Sail Croatia признала Сардинию лучшим пляжным направлением во всем мире. Исследование было направлено не только на поиск красивого побережья, но и на разнообразие отдыха.