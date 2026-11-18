Украинцы с детьми в возрасте до 3 лет имеют право на государственную выплату помощи работающим родителям в размере 8000 гривен (или 12 тыс. грн для детей с инвалидностью) по программе єЯсла. Подать заявки можно в несколько кликов онлайн.

Видео дня

Об этом сообщили на портале Дія. Средства можно использовать для оплаты услуг по уходу за ребенком, детской одежды и обуви, медицинских и образовательных услуг и не только.

Кто может подать заявление

Подать заявление онлайн на портале Дія может только мама (папе или законному представителю для этого нужно обратиться в ЦНАП или сервисный центр Пенсионного фонда Украины). При этом заявитель должен соответствовать таким требованиям:

воспитывает ребенка в возрасте от 1 до 3 лет;

официально работает полный рабочий день по найму;

по найму; имеет паспорт гражданина Украины или загранпаспорт и РНОКПП ;

гражданина Украины или и ; имеет зарегистрированное место жительства или фактическое место проживания как ВПЛ.

Еще одно важное требование: данные о ребенке должны быть внесены в украинские реестры. Если у ребенка иностранное свидетельство о рождении, подать заявление можно офлайн или через представителя, а сам документ необходимо легализовать или заверить в установленном порядке.

Деньги поступают на Дія.Картку (счет "Забота о ребенке"). Также необходимо иметь Дія.Підпис или квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Как подать заявление

Чтобы получить выплату в полном объеме, заявление нужно подать в течение шести месяцев со дня, когда возникло право на помощь. Алгоритм подачи такой:

РЕКЛАМА

авторизуйтесь на портале Дія и выберите услугу "Помощь работающим родителям" (єЯсла);

на портале Дія и выберите услугу "Помощь работающим родителям" (єЯсла); выберите ребенка , на которого подаете заявление.;

, на которого подаете заявление.; дождитесь ответа от Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС);

от Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС); выберите специальный счет "Забота о ребенке";

проверьте сформированное заявление и подпишите Дія.Підписом или файловым КЭП.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинские родители, чьи дети родились за границей, могут оформить 50 тыс. грн единовременной помощи, 7000 грн ежемесячно на уход до года или 10 500 грн для ребенка с инвалидностью, а также 8451 грн компенсации "Пакунка малюка". Возвращаться в Украину для оформления необязательно, однако необходимо надлежащим образом подготовить иностранное свидетельство о рождении и учесть сроки подачи заявлений.

Главные истории дня