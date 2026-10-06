Заявления принимаются только до 1 ноября: как украинцам получить выплату в размере 5 тыс. грн

Украинские семьи, в которых ребенок в 2026 году пошел в первый класс, еще могут до 1 ноября оформить единовременную выплату в размере 5000 грн по программе "Пакет школьника" через приложение "Дія" или сервисный центр ПФУ. Деньги можно потратить на одежду и обувь, в частности осенне-зимние вещи, книги, канцелярские товары и школьные принадлежности, а выплата зачисляется на специальный счет "Забота о ребенке" в приложении Дія.Картка.

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Об этом сообщает пресс-служба Дія. "Пакет школьника" – это единовременная государственная выплата для семей, дети в которых в 2026 году пошли в первый класс.

Получить 5000 грн на ребенка может один из родителей. Также право на оформление помощи имеют усыновители и законные представители ребенка, являющиеся гражданами Украины. Отдельный порядок предусмотрен для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

В таких случаях заявление от имени ребенка подает его законный представитель через сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Важно, что начало учебного года не означает завершение программы. Если семья не оформила пособие в августе или сентябре, сделать это еще можно. Конечный срок подачи заявлений – 1 ноября.

Как получить "Пакет школьника" через приложение Дія

Для большинства родителей самый простой способ оформления – через приложение Дія. Посещать для этого государственное учреждение не нужно. Сначала необходимо авторизоваться в приложении и перейти по следующему пути: сервисы → помощь от государства → набор школьника.

После этого нужно выбрать ребенка, который в 2026 году пошел в первый класс. Следующий этап – указать счет для получения денег. Для детских государственных выплат теперь используется специальный счет "Забота о ребенке", привязанный к Дія.Картке.

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Если такого счета еще нет, его можно открыть при оформлении услуги. Далее необходимо выбрать соответствующий счет для зачисления 5000 грн, проверить указанные в заявлении данные и подписать документ с помощью Дія.Підпису. После рассмотрения заявления помощь перечислят на указанный специальный счет.

Для выплаты требуется счет "Забота о ребенке"

В 2026 году изменился механизм получения ряда государственных выплат на детей. Их объединили на одном специальном счете Дія.Картки "Забота о ребенке". Он используется не только для "Пакет школьника", но и для ряда других программ поддержки семей с детьми. В частности, специальный счет можно оформить при подаче заявления на:

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"Пакет школьника";

"Пакет малыша";

"єЯсла";

помощь до достижения ребенком одного года.

Открыть счет можно через приложение одного из банков-партнеров. Речь идет о ПриватБанке, monobank, Абанке, Банке "Кредит Днепр" и Sense Bank. Если у человека еще нет карты Дія, сначала нужно ее оформить. Если карта уже открыта, достаточно перейти в раздел открытия счетов и создать специальный счет "Забота о ребенке".

Что делать, если нет приложения Дія

Отсутствие приложения Дія не лишает семью возможности оформить пособие. Для украинцев, которые не пользуются цифровыми государственными сервисами или хотят подать документы лично, предусмотрен офлайн-вариант.

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В таком случае необходимо обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Специалисты помогут оформить и подать заявление на получение пособия. Такой способ, в частности, используется законными представителями детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

На что можно потратить 5000 грн

"Пакет школьника" не является обычным денежным пособием, которое разрешено тратить на любые нужды семьи. Выплата имеет целевое назначение. Государство предусмотрело несколько основных категорий товаров, которые можно оплачивать этими средствами.

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Среди них – одежда и обувь для ребенка. При этом деньги можно потратить не только на вещи, необходимые непосредственно 1 сентября. Поскольку учебный год уже начался и приближается холодный сезон, выплату можно направить, в частности, на осенне-зимнюю одежду и сезонную обувь для первоклассника.

Также разрешено покупать книги, канцелярские товары и различные школьные принадлежности. В то же время потратить 5000 грн на любой товар для ребенка не получится.

В частности, выплата не предназначена для приобретения смартфонов, планшетов и других гаджетов. Нельзя оплачивать ею и другие товары, не относящиеся к предусмотренным программой категориям.

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Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине готовятся перейти к новой системе социальной поддержки, в рамках которой несколько видов помощи будут объединены в одну выплату для семьи, а ее размер будет определяться индивидуально с учетом доходов и имущественного положения. Законопроект уже поддержал профильный комитет Рады во втором чтении, однако окончательно закон еще не принят – следующим шагом должно стать голосование народных депутатов в сессионном зале.