Украинцам будут раздавать почти по 13 тыс. грн: кто может получить деньги и каковы условия

В 2026 году украинцы могут получить от ООН (Организации Объединенных Наций) до 12 300 грн единовременно, а для отдельных категорий переселенцев предусмотрены ежемесячные выплаты от 2 000 до 3 000 грн. Помощь назначают эвакуированным, пострадавшим от обстрелов, наиболее уязвимым ВПЛ (внутренне перемещенным лицам) и украинцам, которые вернулись домой, но сам статус переселенца или возвращение в Украину не гарантирует получения денег.

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Об этом напомнили организаторы распределения выплат на местах. С апреля 2026 года УВКБ ООН перешло от прежней многоцелевой программы к системе помощи по приоритетам.

Теперь сам факт получения статуса ВПЛ, возвращения из-за границы или проживания на территории, пострадавшей от боевых действий, не гарантирует назначения денег. Специалисты оценивают конкретные обстоятельства домохозяйства и определяют, насколько оно нуждается в финансовой поддержке.

Как работает программа денежной помощи ООН в 2026 году

В 2026 году Агентство ООН по делам беженцев сосредоточило финансовую поддержку на людях, которые больше всего пострадали от войны и имеют ограниченные возможности самостоятельно обеспечивать свои базовые потребности.

Новая модель получила название "Денежная помощь по приоритетам" (ДПП). Ее ввели в апреле, чтобы направлять средства прежде всего тем, кто оказался в самых сложных жизненных обстоятельствах. В частности, поддержка предусмотрена для:

жителей территорий вблизи линии фронта и украинско-российской границы;

людей, которые недавно эвакуировались или были вынуждены покинуть свои дома из-за опасности;

семей, непосредственно пострадавших от обстрелов;

наиболее уязвимых внутренне перемещенных лиц;

украинцев, которые вернулись из-за границы или возобновили проживание по месту постоянной регистрации после внутреннего перемещения.

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При этом для каждой категории действуют отдельные требования. Учитываются место проживания, время перемещения, состав семьи, финансовое положение, наличие детей, людей с инвалидностью и другие факторы, которые могут свидетельствовать о потребности в дополнительной поддержке.

Кто может получить 10 800 или 12 300 грн от ООН

В зависимости от обстоятельств украинцы могут претендовать на единовременную выплату 10 800 или 12 300 грн. Для отдельных категорий предусмотрена ежемесячная финансовая поддержка. Рассмотрим подробнее, какие условия действуют для каждого направления программы.

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Жители прифронтовых территорий

Первый приоритет охватывает людей, проживающих в пределах 50 километров от линии фронта или украинско-российской государственной границы. Однако одного лишь факта проживания вблизи зоны боевых действий недостаточно. Помощь предназначена для уязвимых домохозяйств, которые из-за военных обстоятельств испытывают трудности с обеспечением базовых потребностей.

При оценке учитывают финансовое положение семьи и ее способность самостоятельно оплачивать жилье, питание, лекарства и другие необходимые расходы. Размер поддержки составляет 10 800 грн на одного человека за шесть месяцев. Средства могут перечислить одним платежом.

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В то же время в программе отмечается, что сейчас это направление не является приоритетным. Поэтому возможность получения денег зависит от актуальных условий реализации программы и имеющегося финансирования.

Эвакуированные и недавно перемещенные украинцы

Второе направление предусмотрено для людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы жизни, обстрелов или организованной эвакуации. Важное условие – срок обращения: подать заявку нужно в течение 45 дней после перемещения.

Помощь могут получить уязвимые домохозяйства, которые соответствуют установленным критериям. Речь идет о людях, которые из-за переезда оказались в сложном материальном положении и нуждаются в средствах для обустройства на новом месте.

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Для этой категории предусмотрено 12 300 грн на одного человека единоразово. Сумма рассчитана на покрытие основных потребностей в течение трех месяцев. То есть семья, в которой несколько членов соответствуют критериям программы, потенциально может получить помощь в расчете на каждого из них. Окончательное решение принимают после проверки обстоятельств и оценки уязвимости.

Украинцы, пострадавшие от обстрелов

Третий приоритет касается домохозяйств, пострадавших от российских атак и столкнувшихся из-за этого с дополнительными финансовыми трудностями. Например, обстрел мог привести к повреждению жилья, потере имущества, вынужденным расходам на ремонт или временному прекращению работы, из-за чего семья потеряла часть доходов.

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В таких случаях УВКБ ООН предусматривает финансовую поддержку для наиболее уязвимых пострадавших. Размер выплаты составляет 12 300 грн на одного человека единоразово, эта сумма соответствует трехмесячному периоду помощи.

Наиболее уязвимые переселенцы, которые перемещаются более шести месяцев

Отдельное направление предусмотрено для внутренне перемещенных лиц, которые уже длительное время проживают не по месту постоянного проживания и находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Речь идет о людях, имеющих право на государственную помощь на проживание ВПЛ, но фактически не имеющих возможности ее получать. При этом они должны соответствовать критериям уязвимости, определенным программой.

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В отличие от других направлений, здесь предусмотрены ежемесячные выплаты:

2 000 грн – на одного взрослого;

3 000 грн – на ребенка;

3 000 грн – на человека с инвалидностью.

Важно, что для получения этой поддержки не нужно самостоятельно регистрироваться в центрах УВКБ ООН. Помощь предоставляют по направлению после оценки потребностей домохозяйства.

Какие выплаты предусмотрены для украинцев, которые вернулись домой

Отдельно УВКБ ООН поддерживает граждан, которые вернулись в Украину из-за границы или возобновили проживание по месту постоянного проживания после внутреннего перемещения. Однако для этой категории также действуют временные ограничения. В частности, возвращение должно состояться в течение последних 12 месяцев, а человек должен непрерывно проживать по месту возвращения не менее трех месяцев.

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Кроме того, обязательным условием является уязвимость домохозяйства. То есть помощь предназначена не всем, кто решил вернуться в Украину, а прежде всего тем, кто нуждается в финансовой поддержке для восстановления нормальной жизни. Размер выплаты составляет 3 600 грн на человека ежемесячно в течение трех месяцев. Всего это 10 800 грн, которые перечисляют одним платежом.

Обязательно ли иметь доход до 8 300 грн для получения помощи

При поиске информации о выплатах ООН украинцы могут встретить упоминание об ограничении дохода на уровне 8 300 грн на одного человека. Однако важно понимать, что этот показатель не является универсальным требованием для всех направлений программы УВКБ ООН в 2026 году.

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Такой порог упоминался в сообщении о конкретных выездных приемах мобильных групп во Львовской области. Общие правила предусматривают комплексную оценку финансового положения и уязвимости домохозяйства. Поэтому даже если доход семьи превышает указанную сумму, это само по себе не означает автоматического отказа по всем направлениям.

Так же и низкий доход не гарантирует назначения выплаты без выполнения других условий. Специалисты могут учитывать количество членов семьи, наличие детей, людей с инвалидностью, состояние жилья, последствия боевых действий, потерю работы и другие обстоятельства.

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Где будут работать мобильные группы ООН в ноябре

Для удобства украинцев, которые не могут самостоятельно добраться до стационарных пунктов регистрации, УВКБ ООН организует выездные приемы мобильных групп. В частности, с 16 по 19 ноября 2026 года специалисты планируют работать в пяти населенных пунктах Львовской области.

Дата Населенный пункт и адрес Условия приема 16 ноября Стрый, ул. Героев Небесной Сотни, 1 (ККЦ) Предварительная запись или живая очередь 17 ноября Золочев, ул. Пачовского, 7 (ККЦ) Только по предварительной записи 18 ноября Буск, ул. Львовская, 2 (ЦНАП) Только по предварительной записи 19 ноября Шептицкий, ул. Шевченко, 15 (Народный дом) Предварительная запись или живая очередь 19 ноября Новый Роздол, ул. Черновола, 8 (УСЗН) Только по предварительной записи

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Также во Львове продолжает работать пункт сбора данных. Прием посетителей там организуют каждый вторник с 09:00 до 18:00, с перерывом с 13:00 до 14:00. Следует учитывать, что в городах, где предусмотрена исключительно предварительная запись, приходить без регистрации и рассчитывать на прием в порядке живой очереди не стоит.

Как оформить денежную помощь ООН

Чтобы обратиться за поддержкой, украинцам необходимо пройти процедуру регистрации и оценки потребностей. Если в конкретном населенном пункте работает мобильная группа, сначала нужно проверить условия приема и, при необходимости, зарегистрироваться через электронную форму очереди.

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Однако запись на прием не означает автоматического назначения денег. Во время личного собеседования специалисты проверяют документы, выясняют обстоятельства заявителя и определяют, соответствует ли его домохозяйство критериям программы. Для обращения за помощью могут понадобиться:

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

справка внутренне перемещенного лица, если заявитель имеет такой статус;

банковские реквизиты в формате IBAN;

свидетельства о рождении детей;

документы, подтверждающие опекунство или попечительство, если это необходимо;

документы об установлении инвалидности – при наличии и в соответствии с обстоятельствами обращения.

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Перечень документов может отличаться в зависимости от категории заявителя и конкретного направления помощи. Поэтому перед посещением пункта регистрации стоит уточнить, какие именно документы необходимо подготовить.

Кто финансирует выплаты и как не стать жертвой мошенников

Денежную поддержку предоставляет Агентство ООН по делам беженцев. Выплаты финансируются за счет добровольных взносов правительств стран-доноров и других партнеров организации.

То есть эти деньги не являются выплатами из государственного бюджета Украины. Регистрацию, сбор информации и оценку потребностей могут проводить непосредственно представители агентства или его партнерские организации.

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Особое внимание стоит уделить безопасности при оформлении помощи. Из-за популярности международных программ финансовой поддержки мошенники могут создавать фальшивые страницы, рассылать сообщения о якобы гарантированных выплатах и требовать конфиденциальную банковскую информацию. Важно помнить несколько правил:

регистрация для получения помощи бесплатна;

представители УВКБ ООН не должны требовать деньги за оформление выплат;

нельзя передавать посторонним лицам CVV-код банковской карты, PIN-код или пароли от банковских приложений;

не стоит переходить по подозрительным ссылкам из сообщений о гарантированном зачислении средств;

информацию о регистрации и работе мобильных групп нужно проверять через официальные каналы организации.

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Если возникли сомнения относительно условий программы или подлинности сообщения о выплатах, можно обратиться на горячую линию УВКБ ООН в Украине по номеру 0 800 307 711.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, украинские беженцы в ряде европейских стран могут получать ежемесячную финансовую помощь. Самые большие суммы предусмотрены в Норвегии и Бельгии. В частности, в Норвегии участникам интеграционной программы могут начислять около 2153 евро в месяц до налогообложения, а в Бельгии социальная помощь для одинокого человека может достигать 1367 евро.