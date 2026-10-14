Украинцам перестали предоставлять защиту в Германии? Беженцам объяснили, к чему готовиться

В онлайн-сообществах граждан Украины в Германии в социальных сетях распространяется информация о якобы приостановке рассмотрения заявлений украинских беженцев на получение временной защиты в Нижней Саксонии. Верить этому не следует, поскольку такие данные не соответствуют действительности.

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Об этом сообщил общественный активист и член партии ХДС Михаил Удлис. Он обратился в Министерство внутренних дел этого региона с соответствующим запросом и опубликовал официальное разъяснение.

"Распоряжение о приостановке рассмотрения заявлений в соответствии с §24 (параграф 24 Закона о пребывании. – Ред.) не издавалось. Если ведомство объясняло это именно так, то это неверное толкование указаний министерства", – говорится в письме.

В то же время Удлис напомнил о новых правилах, распространяющихся на беженцев:

лица, въехавшие с 5 августа 2026 года и подлежащие по украинскому праву военной обязанности, не имеют права на временную защиту;

и подлежащие по украинскому праву военной обязанности, не имеют права на временную защиту; чтобы получить статус, они должны доказать, что выехали с разрешением не только временно или что освобождены от военной обязанности.

"Тех, кто въехал до этой даты, это правило, судя по содержанию ответа, не касается. Каждое дело ведомство рассматривает отдельно", – подчеркнул Удлис и отметил, что ранее называлась дата 31 июля, но впоследствии ее исправили на 5 августа.

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Выборы в Нижней Саксонии

13 сентября в Нижней Саксонии состоялись местные выборы. По данным избирательной комиссии, голоса избирателей распределились следующим образом:

возглавляемый канцлером Фридрихом Мерцем Христианско-демократический союз (ХДС) – 27,2%;

(ХДС) – 27,2%; Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – 24,6%;

(СДПГ) – 24,6%; ультраправая " Альтернатива для Германии " (АдН) – 15,9%;

" (АдН) – 15,9%; "Зеленые" – 14,1%;

– 14,1%; Левая партия – 6%;

– 6%; Свободная демократическая партия – 3,7%.

При этом АдН одержала победу в федеральных землях Саксония-Анхальт (43,8%) и Мекленбург-Передняя Померания (38,2%). Вторые места заняли соответственно ХДС (17,2%) и СДПГ (около 35%). В то же время на выборах в палату депутатов Берлина впервые победила Левая партия, опередив ХДС, тогда как АдН заняла третье место.

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Кроме того, с 2024 года ультраправые возглавляют Тюрингию – на земельных выборах партия "Альтернатива для Германии" набрала 32,8% голосов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, правительство Германии официально продлило срок действия временной защиты для украинских беженцев еще на год – до 4 марта 2028 года. При этом специальный режим не будет распространяться на военнообязанных граждан, въезжающих в страну начиная с 9 октября.