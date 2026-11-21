В марте 2027 года в Украине ожидается ежегодная индексация пенсий. По предварительным расчетам OBOZ.UA, она может составить около 16,5%. При таком сценарии расчетная пенсия в размере 5 000 грн может вырасти на 825 грн. Окончательные параметры перерасчета определит Кабмин после публикации данных об инфляции и зарплатах за 2026 год.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Коэффициент индексации учитывает половину инфляции за предыдущий год и половину прироста средней зарплаты, с которой уплачивали страховые взносы. Для перерасчета в 2027 году сравнят средние зарплаты за 2024–2026 и 2023–2025 годы. Если инфляция за 2026 год составит 12,5%, а показатель зарплат вырастет примерно на 20%, индексация будет близкой к 16,5%.

Сколько могут добавить к пенсии

При индексации на 16,5% расчетный размер пенсии может измениться так:

3 000 грн – до 3 495 грн, повышение на 495 грн;

4 000 грн – до 4 660 грн, повышение на 660 грн;

5 000 грн – до 5 825 грн, повышение на 825 грн;

6 000 грн – до 6 990 грн, повышение на 990 грн;

8 000 грн – до 9 320 грн, повышение на 1 320 грн.

Это ориентировочные суммы. Коэффициент применяют к зарплатному показателю в формуле пенсии. Фактическая надбавка будет зависеть от условий перерасчета, в частности от того, установит ли правительство минимальную и максимальную суммы повышения.

На размер повышения будет влиять и то, когда человеку назначили пенсию. Для тех, кто вышел на пенсию недавно, правительство в предыдущие годы применяло более низкие коэффициенты. Пенсии этой группы уже рассчитаны с учетом более новых зарплатных показателей. Какие правила будут действовать для этих пенсионеров в марте 2027 года, определит Кабмин.

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Меньшей, чем расчетная, надбавка может быть и у тех, кто получает доплату до гарантированного минимума. Если после индексации основной размер пенсии вырастет, доплата до минимума может уменьшиться. В таком случае общая выплата увеличится на меньшую сумму, чем основная пенсия.

Как сообщил в ответе на запрос OBOZ.UA министр социальной политики Денис Улютин, в проекте госбюджета на 2027 год на пенсионные выплаты по бюджетным программам и покрытие дефицита Пенсионного фонда предусмотрели 292,8 млрд грн. Это на 25,1 млрд грн, или примерно на 9,4%, больше, чем в 2026 году. Эти средства также покрывают надбавки и другие пенсионные обязательства государства.

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