Украинцам показали обновленные размеры пенсий: как изменилась сумма

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор средств для пехотинцев Третьей штурмовой бригады: осталось собрать 31 тыс. грнКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинца"Постепенно оттесняем оккупанта": Зеленский рассказал о ситуации на фронте и озвучил потери армии РФ. Видео"Постепенно оттесняем оккупанта": Зеленский рассказал о ситуации на фронте и озвучил потери армии РФ. ВидеоракетаРоссия атаковала Киев баллистикой без объявления тревоги: первые подробностиУкраина впервые запустила собственную баллистику по территории РФ – FirePointУкраина впервые запустила собственную баллистику по территории РФ – FirePointКаким банкам доверяют украинцыКаким банкам доверяют украинцы: где предпочитают хранить деньги"Виталию Козловскому нужен Игорь Кондратюк". Продюсер Вадим Лисица озвучил неожиданный рецепт возвращения певцу прежней славы"Виталию Козловскому нужен Игорь Кондратюк". Продюсер Вадим Лисица озвучил неожиданный рецепт возвращения певцу прежней славыВ Кропивницком мужчина бросил в полицейских гранаты и открыл огонь из автомата, его задержали: все подробности. Фото и видеоВ Кропивницком мужчина бросил в полицейских гранаты и открыл огонь из автомата, его задержали: все подробности. Фото и видеоПокупателей предупредили о возможных перебоях. Иллюстративное фото.Россия атаковала завод Roshen в Виннице: в компании сделали важное заявлениеИллюстрация - мужчина держит мобильный телефон и закрывает лицоМобильный оператор изменит тарифы с 14 октября: сколько придется платить украинцам

Украинцам показали обновленные размеры пенсий: как изменилась сумма

Александр ЛитвинАлександр Литвин
Time to read2 мин
icon 204
Какие пенсии получают украинцы
Какие пенсии получают украинцы

В Украине средняя пенсия с 1 января по 1 октября выросла с 6544,62 грн до 7287,8 грн. Такой рост произошел в первую очередь благодаря мартовской индексации. После неё динамика роста пенсий значительно замедлилась. Так, в июле средняя пенсия составляла 7272,7 грн, следовательно, с июля по октябрь средняя пенсия выросла всего на 15 грн.

Об этом говорится в данных ПФУ. Средняя пенсия работающих пенсионеров за этот период увеличилась с 7 994,17 грн до 8 019,18 грн. Это на 25,01 грн больше, чем в июле.

По данным ПФУ, по состоянию на 1 октября 2026 года пенсии назначались по следующим основаниям:

  • по возрасту – 72,25%;
  • по инвалидности – 15,12%;
  • в случае потери кормильца – 7,10%;
  • за выслугу лет – 5%;
  • социальные пенсии – 0,49%;
  • пожизненное содержание судей – 0,04%.
Читайте также
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
icon 8,5 т.
Касается каждого украинца в ЕС: банки могут начать новые жесткие проверки
icon 8,5 т.
Касается каждого украинца в ЕС: банки могут начать новые жесткие проверки
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
icon 2,9 т.
В Украине отменили важное правило для водителей: какие категории теперь будут открывать по-новому
icon 2,9 т.
В Украине отменили важное правило для водителей: какие категории теперь будут открывать по-новому
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 35,5 т.
Украинцам выдают по 9 тысяч на дрова: кто может получить
icon 35,5 т.
Украинцам выдают по 9 тысяч на дрова: кто может получить

Наибольшая доля приходится на пенсии по возрасту – более 72% от общего количества.

Следует учитывать, что средняя пенсия не означает, что именно такую сумму получает большинство украинцев. Фактические выплаты различаются в зависимости от стажа, заработка, вида пенсии и других обстоятельств.

По состоянию на 1 октября 2026 года более половины украинских пенсионеров получали свыше 5 тыс. грн в месяц. В частности, 36,63% получали пенсии от 5 тыс. до 10 тыс. грн, а ещё 19,02% — более 10 тыс. грн. В то же время выплаты от 3 тыс. до 4 тыс. грн получали 23,79% пенсионеров.

  • До 3 000 грн – 3,40%.
  • От 3 001 до 4 000 грн – 23,79%.
  • От 4 001 до 5 000 грн – 17,16%.
  • От 5 001 до 10 000 грн – 36,63%.
  • Свыше 10 000 грн – 19,02%.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в 2027 году минимальную пенсию планируют повысить с 2595 до 2878 грн. Увеличение составит 283 грн, или около 10,9%. В то же время фактический прожиточный минимум для пенсионера, отражающий стоимость базовых товаров и услуг по актуальным ценам, уже в июле 2026 года достиг 7455 грн. То есть запланированная минимальная пенсия будет почти в 2,6 раза меньше суммы, необходимой для удовлетворения базовых потребностей.

Похожие темы
Повышение зарплат и пенсийпенсииПенсионный фонд Украины (ПФУ)Государственная служба статистики Украины (Госстат)зарплата
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться