Украинцам показали новые размеры пенсий: сколько теперь платят и почему ситуация критическая

Пенсионный фонд опубликовал свежую статистику по пенсиям. Оказалось, что за последние три месяца средняя выплата увеличилась всего на 15 грн, а с начала года – на 740 грн. Фактически, в течение года пенсии украинцев растут всего один раз, и то не у всех – во время мартовской индексации.

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Такая индексация практически не затрагивает новых пенсионеров и не позволяет удержать уровень пенсий хотя бы на одном уровне покупательной способности. Украинские пенсионеры стремительно беднеют.

О том, что стоит знать о последних статистических данных и как меняется финансовое положение украинцев на заслуженном отдыхе, читайте в материале OBOZ.UA.

Что показала новая статистика

В Украине средняя пенсия по состоянию на 1 октября достигла отметки в 7287,8 грн. По сравнению с июлем эта цифра выросла всего на 15 грн. Однако, если смотреть на годовую динамику, то ситуация выглядит более позитивно: еще в начале года средний украинский пенсионер получал около 6544,62 грн. То есть прирост с 1 января по 1 октября составил более 740 грн.

У работающих пенсионеров, которых в стране насчитывается более 2,7 миллиона, ситуация выглядит почти аналогично. За тот же трехмесячный период их средние выплаты увеличились с 7 994,17 грн до 8 019,18 грн, что дает прирост всего в 25,01 грн. Это указывает на то, что даже работающие украинцы, которые продолжают уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ) и накапливать дополнительный страховой стаж, практически не ощущают финансовой выгоды.

По официальным расчетам Министерства социальной политики Украины, фактический прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (то есть рассчитанный на основе реальной стоимости потребительской корзины, продуктов питания, лекарств, коммунальных услуг и товаров первой необходимости), по состоянию на лето 2026 года достиг 7 455 грн.

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Это означает, что даже средняя пенсия по стране (7 287,80 грн) сегодня полностью не покрывает базовые физиологические и бытовые потребности человека. Если же сравнивать с этим показателем минимальные выплаты, ситуация становится еще более критической.

Согласно запланированным показателям, в 2027 году государственный бюджет предусматривает повышение минимальной пенсии с нынешних 2 595 грн до 2 878 грн. Увеличение составит всего 283 грн (около 10,9 %). Однако, даже после этого роста, минимальная выплата будет почти в 2,6 раза меньше фактической черты бедности пенсионера.

Главные истории дня

По состоянию на 1 октября 2026 года распределение украинских пенсионеров по уровню ежемесячных выплат выглядит следующим образом:

Более 10 000 грн получают 19,02% пенсионеров. Это практически каждый пятый украинский пенсионер. В эту категорию входят лица с большим страховым стажем и высокой официальной зарплатой в прошлом, спецпенсионеры, а также военнослужащие.

От 5 001 до 10 000 грн получают 36,63% граждан. Это самая многочисленная группа, сформировавшаяся благодаря последовательным индексациям последних лет.

От 4 001 до 5 000 грн получают 17,16 % пенсионеров.

От 3 001 до 4 000 грн получают 23,79 % пожилых людей.

До 3 000 грн выплачивают лишь 3,40% пенсионеров (преимущественно тем, кто не имеет достаточного страхового стажа для назначения полноценной пенсии по возрасту).

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Таким образом, условно "обеспеченной" частью (которая получает более 5 тыс. грн в месяц) в настоящее время являются 55,65% украинских пенсионеров. Но даже в этой группе значительная часть граждан остается в зоне риска из-за высокой инфляции и роста цен на лекарства и жилищно-коммунальные услуги.

В чем проблема: как рассчитываются пенсии украинцев

Еще в 2017 году формулу расчета пенсий пересмотрели таким образом, что размер всех новых выплат значительно снизился. Если ранее за каждый год стажа начисляли 1,35% расчетной зарплаты, то сейчас – всего 1%.

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Еще одна проблема: для расчета размера пенсии используют не последнюю зарплату, а расчетный заработок. Это средняя заработная плата по стране за последние три года, умноженная на индивидуальный коэффициент. Из-за инфляции и задержек в статистике, эта "расчетная" величина всегда значительно ниже фактической зарплаты.

В условиях замораживания основных государственных социальных стандартов, ежегодная мартовская индексация остается практически единственной возможностью для повышения пенсий. Однако даже этот механизм работает со сбоями и ограничениями.

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Для украинцев, вышедших на пенсию относительно недавно (в течение последних нескольких лет), Пенсионный фонд проводит индексацию в "урезанном" формате. Считается, что их расчетная зарплата еще "свежая" и не требует полного перерасчета с учетом коэффициента инфляции и роста средней зарплаты.

Несмотря на то, что Верховный суд Украины признал такую практику ПФУ незаконной, ведомство продолжает применять эти ограничения при ежегодных мартовских перерасчетах. За первые три года после назначения пенсии из-за стремительной инфляции, а также отсутствия полноценной индексации, покупательная способность выплат падает примерно на 30%. В результате, украинец, как правило, уже через несколько лет на пенсии оказывается за чертой бедности. OBOZ.UA уже писал о том, что ограничения на индексацию пенсий украинцы массово отменяют в судах. Однако такие судебные разбирательства обычно занимают месяцы.

И последняя статистика ПФУ доказывает: формулу расчета пенсий, как и периодичность индексации выплат, необходимо менять. Сейчас пенсионная система гарантирует бедность на заслуженном отдыхе для абсолютного большинства украинцев. При этом стоит отметить, что без сокращения уровня теневой занятости и борьбы с зарплатами в конвертах средств на значительное повышение пенсий не будет.