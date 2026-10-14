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Украинцам начнут "раздавать" паспорта страны ЕС по-новому: что нужно знать

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
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Иллюстрация - украинцы в Польше
В Финляндии объявили о новых требованиях к натурализации иностранцев. Иллюстративное изображение. Источник: Freepik

Украинцам, решившим получить гражданство Финляндии, придётся сдавать экзамен на гражданство. Новые правила вступят в силу в марте 2027 года и коснутся всех иностранцев.

Об этом, как сообщает Yle, заявили в финской Миграционной службе (Migri). От необходимости сдавать экзамен будут освобождены те, кто сможет предоставить:

  • аттестат о полном среднем образовании (ylioppilastutkinto);
  • диплом о высшем образовании, полученном на финском или шведском языках в Финляндии.

Нововведение вступит в силу с начала марта следующего года и коснется заявителей в возрасте от 18 до 64 лет. За проведение и администрирование экзамена будет отвечать Миграционная служба.

"В ходе нынешнего срока полномочий условия получения гражданства уже несколько раз ужесточались, и введение экзамена является завершающим этапом этой реформы. Ранее изменения уже коснулись, в частности, требований к продолжительности проживания и уровню доходов", — отметил генеральный директор Migri Илкка Хаахтела.

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В настоящее время рабочая группа экспертов Хельсинкского университета готовит учебные материалы и содержание экзамена, который будет проходить в форме тестирования с выбором ответов. Вопросы будут касаться таких тем, как:

  • базовое законодательство Финляндии;
  • основные права и свободы человека;
  • равноправие;
  • гендерное равенство;
  • история и культура Финляндии.

Миграционная служба опубликует учебные материалы для подготовки к экзамену на своем официальном сайте. Среди других стран Северной Европы подобный экзамен на гражданство уже проводится в Швеции, Дании и Норвегии.

"Единый и открытый учебный материал гарантирует равные условия для всех, кто претендует на гражданство Финляндии", — подчеркнул Хаахтела.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Ирландии также планируют пересмотреть правила натурализации иностранцев. Правительство страны предлагает ужесточить требования для получения паспорта – в частности, продлив срок проживания до 8 лет, введя экзамены на знание языка и истории страны, а также финансовые проверки. Правозащитники уже бьют тревогу – это существенно удлинит путь украинцев со статусом временной защиты до получения гражданства.

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