Украинцам начали автоматически разблокировать банковские счета: какое условие
В Украине вступил в силу новый цифровой механизм, который позволяет автоматически снимать арест с банковских счетов должников сразу после полного погашения задолженности в исполнительном производстве. Теперь гражданам больше не нужно лично обращаться к государственному или частному исполнителю и подавать справки об оплате.
Новые нормы прописаны в законе №4833-IX, который вступил в силу 23 октября 2026 года. Об этом сообщили в Дії.
Новый механизм разблокировки счетов
Благодаря прямой интеграции Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП), приложения Дія и банковских IT-систем процедура разблокировки упростилась до нескольких автоматических шагов. В частности, нужно:
- полностью оплатить через Дію задолженность и сопутствующие платежи в рамках производства (исполнительский сбор или вознаграждение частного исполнителя, расходы на исполнительные действия и начисленные штрафы);
- система автоматически формирует уведомление о погашении, закрывает производство и исключает лицо из Единого реестра должников;
- в тот же день электронное уведомление об отмене ареста направляется в финансовое учреждение;
- банк обязан разблокировать средства на счетах не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления.
Ранее процедура требовала ручного формирования постановления исполнителем и его длительной отправки в банк (почтой или электронными каналами).
Какие долги подпадают под автоматическое снятие ареста
Нововведение применяется к исполнительным производствам, где общая сумма взыскания не превышает 10 минимальных заработных плат (в 2026 году это 86 470 грн). Механизм охватывает административные штрафы (в частности штрафы ПДД), а также другие существенные денежные взыскания.
По состоянию на октябрь 2026 года под этот лимит подпадают 92% всех открытых исполнительных производств в стране.
Как проверить наличие долга
- Открыть приложение Дія.
- Перейти в раздел "Сервисы".
- Выбрать "Исполнительные производства".
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине также хотят разрешить списывать до 100% просроченных кредитов для военных, пленных, пропавших без вести гражданских, членов их семей и людей с инвалидностью вследствие войны. В то же время списание не будет автоматическим, поскольку банк сам будет решать, "прощать" ли долг и какую его часть, а предусмотренные изменения еще предстоит доработать из-за юридических и финансовых несоответствий.