Украинцам начали автоматически разблокировать банковские счета: какое условие

В Украине вступил в силу новый цифровой механизм, который позволяет автоматически снимать арест с банковских счетов должников сразу после полного погашения задолженности в исполнительном производстве. Теперь гражданам больше не нужно лично обращаться к государственному или частному исполнителю и подавать справки об оплате.

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Новые нормы прописаны в законе №4833-IX, который вступил в силу 23 октября 2026 года. Об этом сообщили в Дії.

Новый механизм разблокировки счетов

Благодаря прямой интеграции Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП), приложения Дія и банковских IT-систем процедура разблокировки упростилась до нескольких автоматических шагов. В частности, нужно:

полностью оплатить через Дію задолженность и сопутствующие платежи в рамках производства (исполнительский сбор или вознаграждение частного исполнителя, расходы на исполнительные действия и начисленные штрафы);

(исполнительский сбор или вознаграждение частного исполнителя, расходы на исполнительные действия и начисленные штрафы); система автоматически формирует уведомление о погашении, закрывает производство и исключает лицо из Единого реестра должников ;

; в тот же день электронное уведомление об отмене ареста направляется в финансовое учреждение;

в финансовое учреждение; банк обязан разблокировать средства на счетах не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления.

Ранее процедура требовала ручного формирования постановления исполнителем и его длительной отправки в банк (почтой или электронными каналами).

Какие долги подпадают под автоматическое снятие ареста

Нововведение применяется к исполнительным производствам, где общая сумма взыскания не превышает 10 минимальных заработных плат (в 2026 году это 86 470 грн). Механизм охватывает административные штрафы (в частности штрафы ПДД), а также другие существенные денежные взыскания.

По состоянию на октябрь 2026 года под этот лимит подпадают 92% всех открытых исполнительных производств в стране.

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Как проверить наличие долга

Открыть приложение Дія.

Перейти в раздел " Сервисы".

Выбрать "Исполнительные производства".

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине также хотят разрешить списывать до 100% просроченных кредитов для военных, пленных, пропавших без вести гражданских, членов их семей и людей с инвалидностью вследствие войны. В то же время списание не будет автоматическим, поскольку банк сам будет решать, "прощать" ли долг и какую его часть, а предусмотренные изменения еще предстоит доработать из-за юридических и финансовых несоответствий.

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