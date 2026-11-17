Украинцы в возрасте от 65 лет могут получать пенсию не менее 4213 грн, если имеют не менее 35 лет страхового стажа для мужчин или 30 лет для женщин и не работают. Кроме того, пенсионерам после 70, 75 и 80 лет предусмотрены возрастные надбавки от 300 до 570 грн в месяц, но их размер зависит от общей суммы пенсии.

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Об этом пишет профильный портал "На пенсии". Кроме того, в 2027 году может вырасти доплата за сверхнормативный страховой стаж – ее размер привязан к прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность.

Кому после 65 лет гарантируют пенсию от 4213 грн

После достижения 65 лет часть украинских пенсионеров имеет право на минимальную пенсионную выплату в размере 4213 грн. Если основной расчет Пенсионного фонда дает меньшую сумму, выплату должны довести до этого уровня. Однако для получения такой гарантии необходимо одновременно соответствовать нескольким требованиям. Прежде всего речь идет о продолжительности страхового стажа:

мужчины должны иметь не менее 35 лет страхового стажа;

женщины – не менее 30 лет.

Одного достижения 65-летнего возраста недостаточно. Также пенсионер должен не работать и не заниматься предпринимательской деятельностью с уплатой единого социального взноса (ЕСВ). Еще одно условие – пенсия должна быть назначена в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Таким образом, гарантированный минимум в 4213 грн предусмотрен для неработающих пенсионеров, имеющих необходимое количество лет страхового стажа и получающих пенсию по соответствующему закону. Если все критерии соблюдены, но рассчитанная выплата ниже, Пенсионный фонд должен обеспечить повышение до гарантированной суммы.

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Вырастут ли доплаты за сверхнормативный стаж в 2027 году

На размер пенсии влияет не только возраст человека, но и количество лет официального страхового стажа. Если пенсионер работал дольше, чем предусмотрено минимальными требованиями для назначения пенсии по возрасту, он может получать дополнительную надбавку.

За каждый полный год страхового стажа сверх установленной нормы предусмотрена доплата в размере 1% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть чем больше лет стажа сверх нормы у человека, тем большей может быть его ежемесячная надбавка.

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В 2027 году эта доплата может вырасти. Причина – запланированное повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. Поскольку размер надбавки напрямую зависит от этого показателя, увеличение прожиточного минимума автоматически повлияет и на сумму за каждый дополнительный год стажа.

В то же время окончательный размер выплат будет зависеть от утвержденных бюджетных показателей на 2027 год. Поэтому конкретную сумму повышения можно будет определить после окончательного утверждения соответствующих показателей.

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Какие доплаты предусмотрены после 70, 75 и 80 лет

В Украине предусмотрен отдельный механизм поддержки пенсионеров старшего возраста. Речь идет о ежемесячных возрастных надбавках, которые назначают после достижения человеком 70, 75 и 80 лет. Размер таких доплат зависит от возрастной категории:

Возраст пенсионера Ежемесячная доплата От 70 до 74 лет 300 грн От 75 до 79 лет 456 грн От 80 лет 570 грн

Однако получить полную сумму надбавки могут не все. Для назначения возрастной доплаты установлено ограничение: общий размер пенсионной выплаты не должен превышать 10 340 грн.

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Если пенсия человека приближается к этому показателю или уже превышает его, сумму возрастной надбавки могут уменьшить. Поэтому фактическое повышение зависит не только от возраста, но и от размера основной пенсии.

Важно также понимать, что возрастные доплаты и повышение до гарантированного минимума после 65 лет – это разные механизмы поддержки. У них отдельные условия назначения, а право на конкретную выплату определяется с учетом всех установленных критериев.

Как дополнительный страховой стаж влияет на размер пенсии

Страховой стаж – один из ключевых факторов, от которого зависит размер пенсионного обеспечения украинцев. Он учитывается не только при назначении выплат, но и при определении надбавок за годы работы сверх установленной нормы.

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Если у человека есть дополнительные полные годы страхового стажа, за каждый из них предусмотрена доплата в размере 1% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Например, если у пенсионера есть несколько лет стажа сверх установленной нормы, размер надбавки будут рассчитывать за каждый полный дополнительный год. Соответственно, с увеличением прожиточного минимума может вырасти и сумма такой доплаты.

Именно поэтому при оценке будущей пенсии важно учитывать не только возраст выхода на заслуженный отдых, но и количество официально засчитанных лет страхового стажа. Ведь даже после назначения пенсии этот показатель может влиять на размер ежемесячных выплат.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, миллионы украинских пенсионеров ждут очередную индексацию выплат, которая проводится только раз в год. И следующее существенное повышение ожидается в марте 2027-го. Размер индексации рассчитают только в феврале, однако уже сейчас можно оценить, о какой сумме идет речь. По расчетам OBOZ.UA, расчетный размер пенсий может увеличиться примерно на 16,5%.