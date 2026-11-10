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Украинцам пересчитают пенсии: OBOZ.UA подсчитал, каким может быть размер индексации

Александр ЛитвинАлександр Литвин
Time to read2 мин
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Пожилая женщина считает бюджет на калькуляторе за столом с гривневыми банкнотами
Размер и порядок ежегодного перерасчета определяет Кабмин в рамках бюджета Пенсионного фонда. Источник: Создано ИИ

В Украине в марте 2027-го проведут ежегодную индексацию пенсий. Размер индексации может составить от 13,75% до 18,75% при сценарном росте зарплатного показателя на 15–25%.

Это расчет OBOZ.UA: его инфляционная составляющая опирается на прогноз подорожания товаров и услуг за 2026 год. Национальный банк Украины в октябрьском Инфляционном отчете прогнозирует инфляцию на уровне 12,5% в конце 2026 года. Для мартовского перерасчета важен именно рост цен за предыдущий календарный год.

Какую инфляцию учтут при перерасчете

"По прогнозу НБУ, инфляция в 2026 году ускорится до 12,5%, а со следующего года начнет снижаться: до 7,3% в конце 2027 года и до 5% в 2028 году", – сообщил Национальный банк Украины.

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Итак, инфляционная часть расчета для индексации в 2027 году составляет 6,25 процентного пункта: прогнозируемые 12,5% делим пополам. Ожидаемое замедление инфляции до 7,3% касается уже следующего годового периода.

Ежегодный перерасчет с 1 марта предусмотрен ст. 42 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". К половине прошлогодней инфляции добавляют половину прироста средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы.

Как зарплаты влияют на коэффициент индексации

Для перерасчета в 2027 году зарплатную составляющую определяют путем сравнения средних показателей за 2024–2026 годы и 2023–2025 годы. Поэтому значение имеет накопленная динамика доходов: в расчете более новый год заменяет самый старый в трехлетнем периоде.

Госстат публикует ряды среднемесячной зарплаты и темпов роста номинальной и реальной зарплаты за 2010–2024 годы. Для анализа пенсионной формулы важна номинальная динамика, тогда как реальная показывает изменение покупательной способности заработков.

НБУ ожидает роста реальных зарплат в 2026 году на 11,4%. Заработки будут поддерживать дефицит работников из-за мобилизации и миграции, хотя ослабление экономической активности будет сдерживать спрос бизнеса на кадры. В 2027–2028 годах регулятор прогнозирует замедление реального роста зарплат до 4–5% ежегодно.

Для оценки будущей индексации возьмем три условных значения прироста именно трехлетнего зарплатного показателя: 15%, 20% и 25%. Это сценарные предположения редакции, а не статистические итоги Госстата или прогноз зарплат НБУ.

Какую надбавку дают три сценария

При росте зарплатного показателя на 15% индексация составит 13,75%: к инфляционным 6,25 процентного пункта добавляем 7,5 пункта зарплатной составляющей. Сценарий с ростом зарплат на 20% дает коэффициент повышения 16,25%.

Если трехлетний зарплатный показатель вырастет на 25%, расчетная индексация достигнет 18,75%. Каждый дополнительный процентный пункт прироста этого показателя добавляет к результату половину процентного пункта.

Например, для условного размера пенсии, подлежащей индексации, в 4000 грн эти сценарии означают повышение соответственно на 550, 650 или 750 грн. Закон предусматривает увеличение показателя средней зарплаты, который используют для расчета пенсии; размер и порядок перерасчета определяет Кабинет Министров Украины в пределах бюджета Пенсионного фонда.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 января 2027 года планируют повысить минимальную пенсию с 2595 до 2878 грн, а максимальную – с 25 950 до 28 780 грн. Кроме того, части пенсионеров увеличат доплаты за сверхнормативный страховой стаж. Перерасчет связан с ростом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

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