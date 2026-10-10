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Украинцам перечислят пенсии через несколько месяцев: какими будут выплаты с 1 января

Александр ЛитвинАлександр Литвин
Time to read2 мин
icon 1,7 т.
Иллюстрация — деньги, выплата
Иллюстрация на тему пенсий в Украине

В Украине в 2027 году минимальную пенсию планируют повысить с 2595 до 2878 грн. Увеличение составит 283 грн, или около 10,9%. В то же время фактический прожиточный минимум для пенсионера, отражающий стоимость базовых товаров и услуг по актуальным ценам, уже в июле 2026 года достиг 7455 грн. То есть запланированная минимальная пенсия будет почти в 2,6 раза меньше суммы, необходимой для удовлетворения базовых потребностей.

Об этом говорится в материалах проекта государственного бюджета на 2027 год, на которые обратил внимание OBOZ.UA. Предложенные показатели ещё должны пройти бюджетный процесс, поэтому окончательные параметры пенсионных выплат могут измениться.

Разница между фактической стоимостью базовых потребностей и запланированной минимальной пенсией составляет 4577 грн в месяц. Иными словами, выплата будет покрывать лишь около 38,6% от расчетной суммы, необходимой пенсионеру для удовлетворения основных потребностей.

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Это означает, что даже после предусмотренного повышения люди, получающие минимальную пенсию, будут испытывать значительный дефицит средств на питание, покупку одежды, оплату коммунальных услуг, лекарств и других необходимых расходов.

В Украине используются два разных показателя прожиточного минимума. Первый — официальный, который утверждается законом о государственном бюджете. Именно с ним связана значительная часть социальных гарантий и расчетов выплат.

Второй — фактический прожиточный минимум. Его рассчитывает Министерство социальной политики на основе стоимости набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг по текущим ценам.

Фактический показатель позволяет оценить, сколько денег нужно человеку для удовлетворения базовых потребностей. Однако он не означает автоматического увеличения пенсий до соответствующего уровня.

Важно также учитывать инфляцию. Правительственные прогнозы предполагают, что в 2027 году потребительские цены вырастут на 8,6%. Если стоимость товаров и услуг будет расти, часть номинального повышения пенсий фактически будет компенсировать подорожание, а не обеспечивать существенное улучшение благосостояния пенсионеров.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в 2027 году должна вырасти не только минимальная, но и максимальная пенсия. Максимальный размер выплаты составит 28 780 грн против 25 950 грн в 2026 году. То есть предельная выплата вырастет на 2830 грн, или почти на 10,9%.

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