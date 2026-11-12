Украинцам переписали правила ипотеки: кто сможет получить "скидку" на первый взнос

С 15 января 2027 года молодежь до 25 лет включительно сможет оформить єОселю с первым взносом 10%, а молодые семьи до 35 лет – с взносом 20. Базовые ставки составят 7%, 10% и 12% в зависимости от срока кредитования. При рождении или усыновлении каждого ребенка ставку будут снижать на 2 процентных пункта, а допустимые параметры площади и стоимости жилья увеличат на 40%.

Видео дня

О нововведениях рассказала народный депутат Ирина Борзова ("Слуга народу") в комментарии СМИ. При этом часть нововведений предусматривает не только снижение первоначальных расходов, но и изменение стоимости кредита на протяжении всего срока его погашения.

Кто сможет взять кредит с первым взносом 10%

Одним из главных изменений станет снижение первоначального взноса для самых молодых участников программы. Украинцы в возрасте до 25 лет включительно смогут оформить ипотеку єОселя, уплатив вначале всего 10% стоимости недвижимости. "Молодые люди до 26 лет, то есть до 25 включительно, смогут оформить кредит в рамках программы єОселя, и для них первый взнос составит 10%", – пояснила Борзова.

Для молодых семей в возрасте до 35 лет также предусмотрели отдельные условия. Им придется уплатить первоначальный взнос в размере 20% стоимости жилья. Таким образом, для части потенциальных покупателей уменьшится сумма, которую необходимо иметь еще до обращения в банк. Отмечается, что это особенно важно для молодых людей, которые только начинают карьеру, имеют ограниченные сбережения или не могут рассчитывать на значительную финансовую помощь семьи.

Например, если квартира стоит 2 млн грн, молодому заемщику в возрасте до 25 лет при условии применения взноса 10% нужно будет подготовить 200 тыс. грн. Для молодой семьи с взносом 20% первоначальная сумма составит 400 тыс. грн.

РЕКЛАМА

Однако меньший первоначальный взнос не означает автоматического одобрения кредита. Заемщикам, как и прежде, нужно будет пройти банковскую проверку и соответствовать требованиям программы.

Какие проценты придется платить по новой єОселе

Еще одно нововведение касается процентных ставок. Для новой молодежной модели предусмотрено их постепенное повышение в зависимости от срока пользования кредитом. В частности, базовые условия будут такими:

первые три года кредитования – 7% годовых – это начальный льготный период, в течение которого заемщик будет платить самую низкую предусмотренную ставку;

с четвертого по десятый год – 10% годовых – после завершения первых трех лет проценты увеличатся;

начиная с одиннадцатого года – 12% годовых – такая ставка предусмотрена для длительного периода пользования кредитом.

Главные истории дня

Таким образом, молодым заемщикам стоит учитывать не только первоначальные 7%, но и то, как будет меняться стоимость кредита в будущем. Ведь при длительном сроке ипотеки разница между первоначальной и последующими ставками может существенно повлиять на общую сумму выплат.

В то же время для семей с детьми предусмотрели механизм, который позволит снизить процентную нагрузку.

Рождение каждого ребенка будет снижать ставку еще на 2%

Самая интересная часть обновленной программы касается семей, в которых после оформления ипотеки будут рождаться или усыновляться дети. За каждого такого ребенка базовую процентную ставку будут снижать на 2 процентных пункта. То есть предусмотрена такая система скидок:

РЕКЛАМА

после рождения или усыновления первого ребенка – минус 2 процентных пункта;

после второго ребенка – еще минус 2 процентных пункта;

после третьего ребенка – дополнительное снижение еще на 2 процентных пункта.

Таким образом, при наличии трех детей общее снижение базовой ставки может составить 6 процентных пунктов. Минимальная ставка по этой модели составит 0,1%.

Важно, что речь идет именно о детях, которые родились или были усыновлены после оформления ипотечного договора. То есть нововведение должно побудить молодые семьи не откладывать покупку собственного жилья из-за опасений, что с появлением детей финансовая нагрузка станет слишком большой.

РЕКЛАМА

По словам Ирины Борзовой, аналогичный механизм предусмотрен и для молодых семей. Таким образом, размер процентов будет зависеть не только от срока кредитования, но и от изменений в составе семьи.

Насколько выгодной будет новая модель кредитования

Несмотря на снижение первоначального взноса и возможность получить дополнительные льготы после рождения детей, новая модель не обязательно будет дешевле для каждого заемщика. Дело в том, что стандартные условия єОселі предусматривают ставку 7% в первые 10 лет кредитования и 10% в последующий период для соответствующих категорий заемщиков.

РЕКЛАМА

В новой молодежной модели ставка, напротив, повышается до 10% уже с четвертого года, а с одиннадцатого составит 12%. Поэтому для молодого человека, который не планирует детей, такая ипотека по процентам может оказаться дороже стандартного варианта. Главное преимущество новых условий для этой категории – возможность приобрести жилье с меньшим первоначальным взносом.

Для сравнения OBOZ.UA рассчитал ориентировочные платежи по кредиту на 1,5 млн грн сроком на 20 лет по аннуитетной схеме, без учета первоначального взноса. При стандартной єОселе ежемесячный платеж в первые 10 лет составил бы около 11,6 тыс. грн.

РЕКЛАМА

По новой молодежной модели без детей он сначала также составил бы примерно 11,6 тыс. грн, но после третьего года вырос бы до 14,1 тыс. грн. Если после этого в семье родится один ребенок, ориентировочный платеж составит 12,4 тыс. грн, а при наличии двух детей – около 10,8 тыс. грн.

По программе разрешат покупать более просторное жилье

Помимо изменений в первоначальном взносе и процентных ставках, правительство планирует увеличить допустимые параметры недвижимости, которую можно приобрести по программе єОселя. В частности, предельные показатели площади и стоимости жилья планируют увеличить на 40%. Отмечается, что это должно расширить выбор квартир и домов для участников программы, особенно для тех, кто покупает недвижимость не только для себя, но и для семьи с детьми.

РЕКЛАМА

Борзова объяснила, что прежние ограничения по площади были слишком жесткими для некоторых категорий покупателей. Например, для молодой семьи допустимая площадь могла составлять не более 46 кв. м. Для семьи, которая планирует рождение детей или уже воспитывает нескольких, такой площади часто недостаточно.

"Были определенные метражи, то есть, например, для молодой семьи не более 46 квадратных метров. Это очень мало, поэтому увеличили на 40%", – отметила депутат. При этом конкретная допустимая площадь будет зависеть от количества членов семьи и ее состава.

РЕКЛАМА

Увеличение предельной стоимости недвижимости также важно на фоне роста цен на жилье. Ведь прежние лимиты могли сужать выбор покупателей в городах, где стоимость квадратного метра выше, особенно если речь идет о квартирах большей площади.

По озвученной информации, новые условия программы должны заработать с 15 января 2027 года. Изменения предусмотрены правительственным решением, принятым 15 октября 2026 года.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в 2027 году украинцы будут платить налог на недвижимость за 2026-й. При минимальной зарплате 8647 грн максимальный платеж составит 129,71 грн за квадратный метр сверх льготной площади (было 120 грн). Конкретную ставку для каждой громады устанавливает местный совет.