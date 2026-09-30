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Для украинцев обновили список "Доступных лекарств": за какие препараты теперь придется доплачивать

Дарина Герцева
Дарина Герцева
Time to read6 мин
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Иллюстрация – фармацевт выбирает лекарственные средства в аптеке
Иллюстрация – фармацевт выбирает лекарственные средства в аптеке
Источник: Freepik

С 30 сентября 2026 года в Украине действуют обновленные перечни программы "Доступные лекарства", в которые вошли 663 лекарственных средства, 63 препарата инсулина, 42 комбинированных препарата и 37 медицинских изделий. Один и тот же препарат по действующему веществу может иметь разную доплату в зависимости от торговой марки, поэтому перед получением лекарства по электронному рецепту стоит попросить фармацевта показать все доступные варианты, в том числе бесплатные.

Новые перечни утвердила Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) приказом № 491 от 9 сентября 2026 года. При этом включение препарата в программу не всегда означает, что пациент получит его полностью бесплатно.

Что изменилось с 30 сентября

Соответствующий документ вступил в силу 30 сентября. В нем отдельно утверждены списки:

  • лекарственных средств, кроме инсулинов и комбинированных препаратов;
  • препаратов инсулина;
  • комбинированных лекарственных средств;
  • медицинских изделий, стоимость которых подлежит возмещению.
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В целом обновленная программа охватывает сотни наименований. В частности, в списки включены 663 лекарственных средства, 63 препарата инсулина и 42 комбинированных препарата. Отдельно предусмотрено 37 позиций медицинских изделий – тест-полосок, которые используются для измерения уровня глюкозы в крови.

Для каждой конкретной позиции в перечнях указана розничная цена упаковки, размер возмещения государством и сумма, которую при необходимости должен доплатить пациент. Именно поэтому перед получением лекарства по электронному рецепту важно проверить не только действующее вещество, но и конкретное торговое название препарата.

Одно действующее вещество – разная доплата

Одна из особенностей программы заключается в том, что препараты с одинаковым действующим веществом, дозировкой и даже одинаковым количеством таблеток в упаковке могут иметь разную сумму доплаты. Например, в обновленном перечне есть несколько вариантов бисопролола в дозировке 5 мг и упаковках по 30 таблеток.

За "Бисопролол-Здоровье" пациенту доплачивать не нужно – государство возмещает его стоимость в рамках программы. В то же время за "Бисопролол-КВ" предусмотрена доплата 6,51 грн, а за "Бисопролол-Тева" – уже 37,19 грн.

То есть даже при одинаковом действующем веществе разница для самого пациента может быть заметной. Поэтому в аптеке стоит спросить фармацевта обо всех препаратах, доступных по конкретному электронному рецепту, и отдельно уточнить, есть ли среди них вариант с нулевой доплатой.

В то же время это не означает, что пациенту следует самостоятельно менять схему лечения, дозировку или действующее вещество, назначенное врачом. Речь идет именно о возможности выбора торгового названия среди препаратов, соответствующих выписанному рецепту.

Как узнать, сколько придется заплатить

Для большинства препаратов в рамках программы врач выписывает электронный рецепт на действующее вещество, а не на конкретную торговую марку. Уже в аптеке пациент может выбрать препарат из тех, которые есть в наличии и соответствуют рецепту.

Поэтому перед окончательной реализацией рецепта стоит попросить фармацевта показать все доступные варианты. Прежде всего нужно проверить:

  • торговое название;
  • дозировку;
  • количество таблеток или другой формы препарата в упаковке;
  • сумму, которую возмещает государство;
  • размер доплаты пациента;
  • есть ли в аптеке препарат с нулевой доплатой.

Код подтверждения электронного рецепта целесообразно сообщать фармацевту уже после того, как пациент определился с конкретным препаратом. С помощью этого кода рецепт погашается.

Не все лекарства в программе полностью бесплатны

Название "Доступные лекарства" иногда может создавать впечатление, что все включенные в программу препараты должны выдаваться бесплатно. На самом деле механизм предусматривает как полное, так и частичное возмещение стоимости.

Если цена конкретного препарата укладывается в установленный государством размер возмещения, пациент может получить его без доплаты. Если препарат дороже, разницу придется оплатить самостоятельно. Именно поэтому два препарата с одним и тем же действующим веществом могут иметь принципиально разную конечную цену для пациента.

Проверить это можно еще до получения лекарств – соответствующие суммы указаны в официальных перечнях НСЗУ.

Что будет с инсулином

Отдельный перечень продолжает действовать для препаратов инсулина. В обновленную редакцию программы включили 63 таких препарата. При этом обновление с 30 сентября не означает автоматической отмены всех доплат за инсулин. Порядок его назначения и получения остается в силе.

Схему лечения определяет эндокринолог. После этого пациент получает инсулин по электронному рецепту – бесплатно или с доплатой в зависимости от категории пациента и условий возмещения стоимости конкретного препарата.

Если план лечения уже составлен, повторный электронный рецепт может выписывать не только эндокринолог, но и семейный врач, терапевт или педиатр. Поэтому пациентам, постоянно использующим инсулин, после обновления списков следует уточнять условия получения именно своего препарата, а не исходить из того, что все позиции в новом списке стали бесплатными.

За тест-полоски также может платить государство

Программа возмещения расходов распространяется не только на лекарственные средства. В обновленный перечень включены 37 медицинских изделий – тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови. Для отдельных позиций предусмотрена нулевая доплата. Например, для упаковки из 50 тест-полосок "УЛЬТРА, 2В" в перечне указана доплата 0 грн.

Однако в случае с тест-полосками есть важный нюанс: их необходимо подбирать в соответствии с конкретной моделью глюкометра. То, что определенные полоски можно получить без доплаты, не означает, что они подойдут к любому прибору. Поэтому просто заменять одни тест-полоски другими из-за более низкой цены нельзя – сначала нужно проверить их совместимость с глюкометром.

Где можно получить "Доступные лекарства"

Воспользоваться программой можно не в любой аптеке. Учреждение должно работать по соответствующему договору с НСЗУ и отпускать препараты в рамках программы возмещения.

Найти нужную аптеку можно с помощью электронной карты НСЗУ. Также информацию о ближайшем учреждении, работающем с программой, можно получить через контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. В самой аптеке следует сразу сообщить, что речь идет об электронном рецепте по программе "Доступные лекарства", и попросить фармацевта проверить доступные препараты.

Если один из предложенных вариантов предусматривает доплату, пациент может уточнить, есть ли другое торговое название с тем же выписанным действующим веществом, которое можно получить дешевле или бесплатно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украину ждет постепенный рост цен на импортные лекарственные препараты. Они могут подорожать из-за ряда экономических и логистических факторов, в частности ударов по фармацевтическим складам и производителям.

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