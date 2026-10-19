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Украинцам не сделают загранпаспорт без этого: какой документ нужно обязательно предоставить

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 мин
icon 3,3 т.
Иллюстрация - загранпаспорт Украины
Украинцам не сделают загранпаспорт без этого. Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Для оформления ID-карты или паспорта для выезда за границу украинцы в обязательном порядке должны предоставить и квитанцию ​​об оплате услуги. Иначе в оформлении документа откажут.

Об этом сообщили в миграционной службе Закарпатской области. Там отметили:

  • Провести такую оплату можно в отделении банка.
  • Альтернативные варианты – терминалы самообслуживания; оплата онлайн-оплатой.

При этом подчеркивается: если услуга была оплачена, но потребность в ее получении отпала, украинцы могут вернуть свои деньги. Для этого нужно:

  • обратиться с письменным заявлением в управление ГМС в своем регионе;
  • предоставить оригинал квитанции, заверенные копии паспорта гражданина Украины и РНОКПП (ранее известный как идентификационный код), копию справки из банка с реквизитами плательщика.
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В то же время, отмечается, если паспорт оформляется для ребенка, необходимо добавить еще один документ. Речь о свидетельстве о рождении.

"Средства будут возвращены на банковский счет в течение 30 дней", – рассказали в в миграционной службе Закарпатской области.

Украинцев штрафуют за "неправильные" паспорта

Вместе с тем, украинцы должны в обязательном порядке обновлять фотографию в паспорте-книжечке – по достижении 25 и 45 лет. На выполнение этого требования отводится один месяц. Однако если в этот срок не вклеить новое фото в паспорт старого образца или не заменить документ на современную ID-карту, документ признают недействительным. А это уже грозит штрафом от 17 до 51 грн.

В тоже время, пояснили в Госмиграционной службе, сам паспорт-книжечка – бессрочный. То есть заставлять обменивать его на ID-карту никто не станет – однако только если речь не идет об исключительных случаях:

  • Замена паспорта образца 1994 года.

В частности, при потере, краже, порче документа, изменении фамилии или других данных владельца.

  • Невклеенное фото после достижения 25 или 45 лет.

Если владелец документа не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения установленного срока, паспорт-книжечка обменивается на ID-карту в обязательном порядке.

  • При замене паспорта образца 1994 года.

В частности, при потере, краже, порче документа. Либо изменении фамилии или других данных владельца.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам, решившим получить гражданство Финляндии, придется сдавать экзамен на гражданство. Новые правила вступят в силу в марте 2027 года и коснутся всех иностранцев.

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УкраинапаспортштрафыГосударственная миграционная служба Украины
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