Украинцам назвали дату выплаты пособия за октябрь: когда ВПЛ получат деньги

Пособие на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) за октябрь 2026 года будет выделено 21 октября, а деньги на банковские карты будут поступать в течение нескольких последующих дней. Размер выплат составляет 2000 грн для взрослых и 3000 грн для детей и лиц с инвалидностью, однако право на помощь зависит от соответствия установленным государством критериям.

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Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. В ведомстве пояснили, что отсутствие средств на счете непосредственно 21 октября не будет означать прекращение помощи или возникновение проблем с начислениями.

"Сообщаем, что в этом месяце финансирование выплат ВПЛ состоится 21 октября, а зачисление средств на ваши карты произойдет в течение нескольких дней после этой даты", – отметили в министерстве.

Таким образом, 21 октября – это дата финансирования, а не гарантированный день получения денег каждым переселенцем. Фактический срок зачисления будет зависеть от прохождения платежей и их обработки банковскими учреждениями.

Сколько денег получают переселенцы в Украине

Пособие на проживание ВПЛ является одним из государственных механизмов финансовой поддержки украинцев, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома и переехать в другие населенные пункты. Средства предназначены для частичного покрытия повседневных расходов, в частности на продукты питания, бытовые нужды, транспорт и другие необходимые товары и услуги.

При этом пособие на проживание не является целевой компенсацией арендной платы, поэтому получатели могут самостоятельно определять, на какие первоочередные нужды его тратить. Размер ежемесячных выплат составляет:

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Категория получателей Пособие в месяц Взрослый 2000 грн Ребенок до 18 лет 3000 грн Человек с инвалидностью 3000 грн

Важно, что пособие рассчитывается на каждого члена семьи, имеющего право на его получение, а не только на одного заявителя. Поэтому общая сумма государственной поддержки может быть больше в зависимости от состава семьи.

Например, семья из двух взрослых и двух детей при условии назначения помощи всем четырем членам семьи может получать 10 000 грн ежемесячно. Если речь идет об одном взрослом и одном ребенке, общая сумма составит 5000 грн.

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В то же время сам факт наличия справки ВПЛ не означает автоматического права на ежемесячное пособие. Для его назначения и продления необходимо соответствовать установленным государством условиям.

Кто имеет право на пособие на проживание ВПЛ

Государственная поддержка назначается внутренне перемещенным лицам в соответствии с правилами, утвержденными Кабинетом министров Украины. Основные условия определяет постановление № 332, которое регулирует порядок предоставления помощи на проживание переселенцам.

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Право на выплаты зависит не только от статуса ВПЛ, но и от обстоятельств перемещения, состава семьи, ее материального положения и других критериев. Особое внимание уделяется социально уязвимым категориям населения.

В частности, при соблюдении установленных условий поддержку могут получать пенсионеры, лица с инвалидностью, дети, семьи с невысокими доходами и другие переселенцы, нуждающиеся в государственной помощи. Для отдельных категорий предусмотрены специальные условия продления выплат.

В 2026 году изменился предельный уровень доходов, который учитывается при продлении государственной помощи переселенцам; это связано с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Согласно разъяснению Пенсионного фонда Украины, с 1 января 2026 года соответствующий прожиточный минимум составляет 2595 грн.

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Для определения права на продление помощи применяется показатель в четыре прожиточных минимума. Таким образом, предельный среднемесячный доход на одного члена семьи в 2026 году составляет 10 380 грн.

Например, если семья состоит из трех человек, для оценки ее права на продолжение выплат по критерию дохода будет учитываться совокупный среднемесячный доход за соответствующий трехмесячный период. Для трех человек предельная сумма составит 31 140 грн в месяц.

Если среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает установленного показателя, это позволяет претендовать на продление помощи при условии выполнения других требований программы. В то же время существуют категории переселенцев, для которых предусмотрены особые правила.

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В частности, без учета совокупного дохода семьи пособие может продолжать выплачиваться лицам с инвалидностью I и II групп, детям с инвалидностью, детям-сиротам и другим категориям, определенным законодательством. Для пенсионеров действует отдельное условие: размер пенсии не должен превышать 10 380 грн.

Что изменилось в выплатах переселенцам с сентября 2026 года

В сентябре правительство обновило порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабинета министров № 1087 от 3 сентября 2026 года.

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Согласно новым правилам, переселенцам, получавшим государственную помощь до 31 августа 2026 года, выплаты могут быть автоматически продлены еще на один шестимесячный период.

Однако автоматическое продление возможно только при условии соответствия получателей установленным критериям. То есть речь идет не о безусловном продлении выплат всем переселенцам, а об упрощении процедуры для тех, кто сохраняет право на государственную поддержку. Отдельно предусмотрено автоматическое продление помощи детям, которым она была назначена без учета доходов родителей.

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Новые положения вступают в силу с 1 сентября 2026 года. Кроме того, в 2026 году были изменены правила оказания помощи детям из числа ВПЛ. В частности, предусмотрена возможность назначения выплат независимо от доходов родителей при условии выполнения других требований, в том числе касающихся имущественного положения, фактического проживания и, в соответствующих случаях, обучения ребенка.

Почему переселенцам могут прекратить выплаты

Даже если человек ранее получал помощь, ее выплату могут пересмотреть или прекратить при наличии предусмотренных законодательством оснований. В частности, при проверке учитываются изменения в имущественном положении, приобретение определенных видов имущества, достоверность представленных сведений и соответствие получателя условиям программы.

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Пенсионный фонд пояснял, что основанием для прекращения выплаты помощи при установленных законодательством условиях может стать, например, приобретение автомобиля, с момента выпуска которого прошло менее пяти лет, или покупка недвижимости на сумму свыше 100 тыс. грн. В то же время законодательство предусматривает исключения, поэтому каждая ситуация требует индивидуальной оценки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине приняли законопроект, предусматривающий объединение ряда социальных выплат в одно базовое пособие для семей с низкими доходами, размер которого будет определяться индивидуально с учетом доходов семьи. Новая система также предусматривает персональное социальное сопровождение, помощь в трудоустройстве и более активное вовлечение общин в поддержку семей.