Украинцам начислили более высокие зарплаты: в какой сфере зарабатывают свыше 77 тыс. грн

В сентябре 2026 года официальная средняя зарплата штатных работников в Украине выросла на 4% за месяц и на 24,5% за год – до 33 153 грн, причем самый высокий показатель зафиксировали в Киеве (48 994 грн), а среди отраслей – в информации и телекоммуникациях (77 924 грн). Данные основаны на официальной статистической отчетности и не охватывают неофициальные выплаты "в конвертах", а средняя величина не означает, что именно столько получает типичный работник, поскольку зарплаты существенно различаются в зависимости от региона, профессии и работодателя.

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Соответствующие данные обнародовала Государственная служба статистики Украины. В то же время средняя зарплата является статистическим показателем, который не означает, что именно столько получает каждый работник в стране.

Как изменилась средняя зарплата в Украине

По официальным данным, в сентябре средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 33 153 грн. Отмечается, что это на 4% больше, чем в августе 2026 года, и на 24,5% больше, чем в сентябре прошлого года.

Однако эти цифры нужно правильно трактовать. Госстат публикует показатель средней зарплаты штатных работников на основе официальной статистической отчетности. Он отражает задекларированную оплату труда в охваченном статистикой секторе, а не все деньги, которые фактически получают все занятые в Украине.

В частности, статистика не дает полной картины относительно неофициальных выплат "в конвертах", которые не отражаются в официальной отчетности. Поэтому человек может фактически получать больше, чем указано в официальных документах, или, наоборот, иметь значительно более низкую зарплату, чем средний показатель.

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Кроме того, среднее значение не показывает, сколько именно работников получают 15 тыс., 25 тыс. или 40 тыс. грн. Для этого нужны другие показатели, в частности медианная зарплата и распределение работников по уровню доходов.

В каких областях платят больше всего

Уровень средней заработной платы в сентябре существенно отличался в зависимости от региона. Самый высокий показатель зафиксировали в Киеве, где он составлял 48 994 грн. Отмечается, что это почти на 16 тыс. грн больше среднего показателя по стране. Среди областей самые высокие средние зарплаты были такими:

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Львовская область – 33 802 грн;

Киевская область – 33 585 грн.

Самые низкие показатели зафиксировали в других регионах:

Кировоградская область – 23 673 грн;

Черниговская область – 24 455 грн;

Черновицкая область – 24 567 грн.

Итак, разница между Киевом и Кировоградской областью составляла более 25 тыс. грн в месяц. В то же время эти данные характеризуют средние значения для соответствующих территорий и не означают, что каждый работник в Киеве зарабатывает больше каждого работника в регионах.

На региональные показатели влияют структура местной экономики, концентрация предприятий с высокой оплатой труда, доля различных профессий и другие факторы. Поэтомусравнивать области только по средней зарплате недостаточно,чтобы оценить реальный уровень благосостояния их жителей.

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В каких сферах самые высокие зарплаты

Больше всего в среднем в сентябре 2026 года зарабатывали работники сферы информации и телекоммуникаций. Их средняя зарплата составляла 77 924 грн – более чем вдвое выше общенационального показателя.

Высокие зарплаты также зафиксировали в финансовой, профессиональной и научной деятельности. Средняя оплата труда по отдельным видам экономической деятельности была такой:

информация и телекоммуникации – 77 924 грн;

финансовая и страховая деятельность – 59 813 грн;

профессиональная, научная и техническая деятельность – 43 594 грн;

оптовая и розничная торговля – 38 433 грн;

государственное управление и оборона – 37 705 грн;

промышленность – 36 658 грн;

транспорт, почтовая и курьерская деятельность – 31 600 грн;

строительство – 28 532 грн;

операции с недвижимым имуществом – 27 444 грн.

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В то же время даже в рамках одной отрасли зарплаты могут существенно различаться. Например, в сфере информации и телекоммуникаций средний показатель формируется из доходов работников разных профессий и квалификаций, поэтому он не является гарантированным уровнем оплаты для всех специалистов.

Кто получает меньше всего

Самую низкую среднюю зарплату среди приведенных Госстатом видов экономической деятельности в сентябре зафиксировали в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи – 21 848 грн. В других сферах с относительно низкими показателями ситуация была такой:

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искусство, спорт, развлечения и отдых – 22 103 грн;

образование – 24 457 грн.

Таким образом, средняя зарплата в здравоохранении и предоставлении социальной помощи была примерно на 11,3 тыс. грн ниже общенационального показателя. В то же время работники образования в сентябре продемонстрировали наибольший месячный рост средней зарплаты среди указанных в статистике видов деятельности.

По данным Госстата, по сравнению с августом средняя зарплата в разных сферах менялась неодинаково: рост составил от 0,3% в сельском, лесном и рыбном хозяйстве до 28% в образовании. В то же время в некоторых отраслях, в частности в информации и телекоммуникациях, здравоохранении, финансовой деятельности, недвижимости, а также государственном управлении и обороне, средний показатель снизился на 1,6-8,2%.

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Такие колебания могут быть связаны с особенностями начисления зарплат в разные месяцы. Поэтому один месяц не всегда позволяет сделать вывод о долгосрочной тенденции в оплате труда в определенной профессии или отрасли.

Задолженность по зарплатам выросла до 3,9 млрд грн

Несмотря на рост среднего показателя оплаты труда, проблема несвоевременных выплат остается актуальной. По состоянию на 1 октября 2026 года задолженность по выплате заработной платы составила 3,9 млрд грн. В августе этот показатель составлял 3,8 млрд грн. Таким образом, задолженность увеличилась примерно на 100 млн грн.

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Госстат также отмечает, что приведенные данные не охватывают временно оккупированные Российской Федерацией территории и часть территорий, где ведутся или велись боевые действия. Поэтому опубликованные цифры характеризуют только ту часть страны, которая охвачена соответствующей статистической отчетностью.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в 2027 году в Украине предлагают повысить минимальную оплату труда врачам, фармацевтам и другим специалистам в сфере здравоохранения до 30 тыс. грн, а медсестрам и медбратьям – до 20 тыс. грн. Однако эти суммы пока не утверждены, окончательное решение будет зависеть от финансирования в государственном бюджете и соответствующих постановлений Кабинета министров.