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Украинцам могут упростить получение паспорта страны Европы: что хотят изменить

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
2,0 т.
Иллюстрация - беженцы из Украины
В Швейцарии инициировали референдум, который может повлиять на украинцев. Иллюстративное изображение. Источник: Freepik

В Швейцарии предлагают существенно либерализовать условия натурализации иностранцев, в том числе граждан Украины. В начале 2027 года в стране пройдет референдум, по итогам которого получить гражданство страны можно будет уже после 5 лет законного проживания.

Общенациональное голосование назначили на 28 февраля 2027 года, сообщает Le News. Предложение инициировала организация Aktion Vierviertel, а 28 октября Федеральный совет Швейцарии разрешил вынести этот вопрос на референдум.

Что предлагают

  • Сокращение срока проживания

Сейчас иностранные граждане могут претендовать на обычную натурализацию в Швейцарии после 10 лет проживания. Этот срок хотят сократить до 5 лет.

  • Отмена требования о разрешении категории C

Отказ от обязательного наличия постоянного вида на жительство категории C. Это позволит претендовать на гражданство владельцам временных статусов – в том числе статуса защиты S, который на июль 2026 года имел 76 851 украинец.

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  • Унификация правил

Сейчас кантоны и муниципалитеты могут устанавливать собственные дополнительные требования для натурализации (например, в некоторых регионах требуют прожить до 5 лет в конкретной коммуне). Но право на гражданство могут закрепить на уровне федерального закона.

  • Базовые критерии

Отсутствие судимостей с длительным лишением свободы, отсутствие угрозы безопасности страны и владение одним из национальных языков на базовом уровне (немецким, французским, итальянским или ретороманским).

Каковы реальные шансы на принятие

Правительство рекомендовало отклонить реформу. В Федеральном совете считают, что отмена требования о виде на жительство категории C и сокращение сроков снизят уровень требований к интеграции иностранцев. Кроме того, власти настаивают на сохранении полномочий кантонов и муниципалитетов, которые лучше оценивают степень интеграции.

Несмотря на поддержку со стороны Социал-демократической партии и "Зеленых", обе палаты швейцарского парламента – и Национальный совет, и Совет кантонов – выступили против изменений. Поэтому даже в случае положительного результата референдума для принятия реформы потребуется поддержка большинства кантонов.

Кроме того, следует учитывать, что одобрение реформы, хотя и упростит путь к гражданству для украинских беженцев, не будет означать автоматической выдачи паспортов. В дальнейшем потребуется разработать имплементационное законодательство, принять правила учета временной защиты S в общем стаже и подтвердить выполнение языковых критериев.

Также OBOZ.UA сообщал, что Министерство внутренних дел и администрации Польши разработало поправки к Закону о гражданстве, которые усложнят процедуру натурализации граждан Украины. В частности, им нужно будет непрерывно проживать в этой стране 8 лет, владеть польским языком на уровне В2 и подписать декларацию о верности Польше.

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