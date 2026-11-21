В Украине в 2027 году максимальная ставка налога на недвижимость вырастет со 120 до 129,71 грн за квадратный метр налогооблагаемой площади. По расчетам OBOZ.UA, владелец квартиры площадью 100 кв. м при максимальной ставке заплатит 5 188,20 грн – на 388,20 грн больше, чем в 2026 году.

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За дом площадью 200 кв. м платеж может достигнуть 10 376,40 грн. Об этом говорится в расчетах OBOZ.UA

В 2027 году физическим лицам начислят налог на недвижимость, которой они владели в 2026 году. Максимальная ставка составляет 1,5% минимальной зарплаты на 1 января года, за который начисляют налог. В начале 2026 года минимальная зарплата выросла с 8 000 до 8 647 грн, поэтому предельная ставка повысилась примерно на 8,1%. Фактический платеж будет зависеть от ставки, установленной местным советом.

За какую площадь придется платить

По общему правилу налогооблагаемую площадь уменьшают на 60 кв. м для квартир, на 120 кв. м для жилых домов и на 180 кв. м, если в собственности есть жилье обоих типов. Если один человек имеет две квартиры по 50 кв. м, льготу применят к их общей площади – налог начислят на 40 кв. м.

При максимальной ставке в 2027 году суммы будут такими:

квартира площадью 70 кв. м – 1 297,05 грн;

квартира площадью 80 кв. м – 2 594,10 грн;

квартира площадью 100 кв. м – 5 188,20 грн;

дом площадью 150 кв. м – 3 891,15 грн;

дом площадью 200 кв. м – 10 376,40 грн.

За каждую квартиру площадью более 300 кв. м или жилой дом площадью более 500 кв. м к годовому налогу добавят 25 тыс. грн. Местные советы могут устанавливать дополнительные льготы. Так, в Запорожье владелица квартиры площадью 66,66 кв. м через суд отменила начисления за 2023 и 2024 годы. На ее жилье распространялась нулевая ставка, установленная городским советом.

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Как уже сообщал OBOZ.UA, ФЛП в Украине не могут рассчитывать, что договор о сотрудничестве автоматически защитит их от штрафов, если фактически человек работает как наемный работник – по установленному графику, под контролем работодателя и на его условиях. Верховный Суд подтвердил, что Госслужба по вопросам труда может использовать материалы фактической налоговой проверки как доказательства возможного нарушения, однако это еще не означает, что штраф законен в каждом случае.

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