Украинцев в Европе ждут новые правила после 2028 года: что будет с беженцами

Временная защита для более чем 4,4 млн украинцев в Европейском союзе (ЕС) будет действовать до 4 марта 2028 года, после чего для дальнейшего легального проживания могут использоваться трудовые, студенческие, семейные и другие разрешения в соответствии с законодательством отдельных стран. Европейский комитет регионов призывает подготовить постепенный переход к новым правилам и обеспечить возможность добровольного и безопасного возвращения в Украину, однако окончательные решения относительно пребывания украинцев после 2028 года еще не приняты.

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Соответствующие рекомендации содержатся в заключении Европейского комитета регионов, принятом 13 октября 2026 года в ходе 173-й пленарной сессии. Документ носит название "От временной защиты к устойчивым решениям для перемещенных украинцев в ЕС – роль городов и регионов".

Главная цель инициативы – обеспечить украинцам предсказуемые условия пребывания после окончания срока действия временной защиты и создать механизмы добровольного возвращения домой, когда это станет безопасным. Важно, что речь идет пока о рекомендациях консультативного органа ЕС, а не об уже принятых новых миграционных правилах.

Временная защита украинцев завершится в 2028 году: что решили в ЕС

Механизм временной защиты Европейский Союз ввел в марте 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Он позволил миллионам украинцев получить законные основания для проживания в странах ЕС без прохождения стандартной процедуры предоставления международной защиты.

Благодаря этому украинцы получили доступ к рынку труда, образованию, медицинским услугам и социальной поддержке в соответствии с установленными правилами. Для многих семей такой механизм стал возможностью быстро обустроить жизнь после вынужденного переезда.

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Однако временная защита с самого начала создавалась как чрезвычайный инструмент реагирования на массовое перемещение людей, а не как постоянный миграционный статус. В настоящее время его действие продлено до 4 марта 2028 года. Именно до этой даты украинцы, соответствующие установленным требованиям, могут пользоваться предусмотренными механизмом правами.

Проблема заключается в том, что после окончания срока действия временной защиты миллионы людей будут нуждаться в других законных основаниях для пребывания в странах Европейского Союза. Особенно актуален этот вопрос для украинцев, которые за несколько лет жизни за границей уже устроились на работу, выучили местные языки, открыли бизнес, арендуют жилье или воспитывают детей, обучающихся в европейских школах.

Главные истории дня

По данным Евростата, по состоянию на 31 августа 2026 года временной защитой в странах ЕС пользовались примерно 4,43 млн человек, покинувших Украину из-за войны. Наибольшее количество получателей находится в Германии, Польше и Чехии.

В Европейском комитете регионов считают, что для такого количества людей необходимо заблаговременно подготовить понятный механизм перехода к другим формам легального проживания. Докладчик Комитета, председатель парламента Бремена Антье Гротейер подчеркнула, что временная защита была необходимым решением в условиях чрезвычайной ситуации, однако она не может бесконечно заменять обычные миграционные процедуры.

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Какие виды на жительство могут получить украинцы после 2028 года

Одно из главных направлений предложенной политики – постепенный переход украинцев с временной защиты на другие законные основания пребывания. Вместо создания единого нового статуса для всех украинцев европейским государствам рекомендуется использовать существующие миграционные механизмы и , при необходимости, адаптировать процедуры перехода. Среди возможных вариантов:

вид на жительство на основании трудоустройства – его смогут оформлять украинцы, соответствующие требованиям соответствующего государства в отношении работы, дохода, квалификации и других условий;

студенческий вид на жительство – такой вариант может быть доступен украинцам, обучающимся в учебных заведениях и отвечающим требованиям, предъявляемым к студенческому статусу;

вид на жительство на основании предпринимательской деятельности – он может касаться людей, которые ведут бизнес в стране проживания и соответствуют установленным критериям;

проживание в рамках воссоединения семьи – этот механизм может применяться при наличии соответствующих семейных связей и соблюдении условий национального законодательства.

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В некоторых странах также существуют другие виды видов на жительство, в частности для высококвалифицированных работников, исследователей или лиц с определенными семейными обстоятельствами. В то же время ни один из этих вариантов не означает автоматического получения вида на жительство. Каждая страна предъявляет свои требования к оформлению документов, подтверждению доходов, занятости, обучения и других обстоятельств.

Например, человек, который несколько лет работает в Германии, потенциально может претендовать на соответствующее разрешение на работу, если соответствует требованиям немецкого миграционного законодательства. В свою очередь, студент украинского происхождения в Польше может рассмотреть возможность получения вида на жительство с целью обучения.

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Однако эти процедуры не одинаковы во всех странах ЕС, а наличие работы или обучения само по себе не гарантирует положительного решения. Европейский комитет регионов призывает сделать переход максимально предсказуемым, чтобы украинцы не оказались в ситуации, когда временная защита уже закончилась, а решение о новом разрешении еще не принято.

Придется ли украинцам уезжать из Европы

Один из важнейших вопросов для миллионов украинцев – означает ли завершение временной защиты обязательное возвращение в Украину. На данный момент решения о массовом принудительном возвращении украинцев из ЕС после 4 марта 2028 года нет.

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Само по себе завершение действия механизма временной защиты не является автоматическим приказом всем украинцам покинуть территорию Евросоюза в один день. В то же время прекращение действия такого статуса будет означать необходимость наличия другого законного основания для дальнейшего пребывания, если соответствующий механизм не будет продлен или заменен новым решением.

Именно поэтому Европейский комитет регионов настаивает на создании переходных механизмов, которые позволят избежать правовой неопределенности. В будущем ситуация может различаться в зависимости от страны проживания, личных обстоятельств человека и наличия оснований для получения другого миграционного статуса.

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Например, украинцы, уже имеющие отдельный вид на жительство, смогут руководствоваться условиями этого документа. Те, кто продолжит пользоваться исключительно временной защитой, будут зависеть от решений о ее прекращении и доступных альтернатив.

Отдельно необходимо учитывать, что Европейский комитет регионов не принимает обязательных миграционных правил. Его рекомендации должны быть рассмотрены соответствующими институтами и государствами ЕС. Поэтому окончательная модель пребывания украинцев после 2028 года еще не определена.

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Что будет с пенсионерами, детьми и людьми с инвалидностью

Одним из самых сложных вопросов предстоящего перехода останется положение украинцев, которые не могут воспользоваться обычными трудовыми или студенческими основаниями для проживания. Например, люди пожилого возраста, которые не работают, могут не соответствовать требованиям для оформления разрешения на работу.

Подобные трудности могут возникать у лиц с тяжелыми заболеваниями, людей с инвалидностью и семей, нуждающихся в постоянной социальной поддержке. Именно поэтому Европейский комитет регионов призывает учитывать индивидуальные обстоятельства таких людей.

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Особое внимание предлагается уделить детям, молодежи, женщинам, пожилым гражданам, людям с инвалидностью и другим социально уязвимым категориям. Речь идет не только о праве на проживание, но и о сохранении доступа к медицинской помощи, образованию, жилью и социальным услугам.

Заставят ли украинцев возвращаться домой

Второе важное направление будущей политики Европейского Союза касается возвращения украинцев на родину. В Европейском комитете регионов подчеркивают, что возвращение должно быть добровольным, осознанным, безопасным и устойчивым.

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При этом необходимо учитывать не только общую ситуацию в Украине, но и конкретные обстоятельства каждого человека и его семьи. В частности, значение будут иметь ситуация с безопасностью в регионе, доступность жилья, возможность трудоустройства, работа медицинских учреждений, школ и других необходимых учреждений.

Например, условия возвращения в общину, где восстановлены жилье и инфраструктура, будут существенно отличаться от ситуации в населенных пунктах, которые по-прежнему подвергаются регулярным обстрелам или находятся под оккупацией. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на которые ссылается Европейский комитет регионов, 49 % опрошенных украинских беженцев выразили надежду или намерение в будущем вернуться в Украину.

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Однако готовность людей возвращаться напрямую связана с улучшением безопасности, возможностью найти жилье и доступом к основным услугам. При этом заявленное намерение вернуться не означает, что человек планирует сделать это в ближайшее время. Для многих семей такое решение будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с безопасностью.

В Комитете также подчеркивают необходимость сотрудничества между европейскими и украинскими общинами. В частности, речь идет о восстановлении жилого фонда, местных услуг и создании условий для реинтеграции людей, которые решат вернуться.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 октября 2026 года в Чехии вступили в силу обновленные нормативные показатели для проверки достаточности дохода иностранцев. Эти нововведения существенно затронут, в частности, и украинцев, которые планируют подавать документы на постоянное проживание, долгосрочное пребывание с целью ведения бизнеса или воссоединения семьи.