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Число украинцев в этой стране ЕС сокращается: где зафиксировано наибольшее сокращение числа беженцев

Дарина Герцева
Дарина Герцева
Time to read5 мин
icon 7,0 т.
Украинцы в Польше. Иллюстрация
Украинцы в Польше. Иллюстрация. Источник: Getty Images

В Польше по состоянию на конец июня 2026 года временную защиту имели 961 170 украинцев – на 6335 меньше, чем месяцем ранее, и это самое значительное сокращение среди стран Европейского Союза (ЕС). В то же время снижение показателя не означает, что все эти люди выехали из Польши: часть из них могла перейти на другие правовые статусы, тогда как наибольшее количество украинцев с временной защитой сейчас находится в Германии – 1 286 230 человек.

Об этом пишет inPoland. При этом в большинстве других стран Евросоюза ситуация была противоположной – количество украинцев с временной защитой продолжало увеличиваться.

В Польше зафиксировали наибольшее сокращение

С начала полномасштабной войны Польша стала одним из главных направлений для украинцев, покидавших страну. Этому способствовали географическая близость, общая граница, транспортное сообщение, возможности трудоустройства и большая украинская община, существовавшая там еще до 2022 года.

Однако последние статистические данные свидетельствуют о постепенном изменении ситуации. По данным Евростата, в конце июня 2026 года в Польше было зарегистрировано 961 170 украинцев с временной защитой. За месяц этот показатель сократился на 6335 человек, или примерно на 0,7%.

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Именно Польша показала наибольшее абсолютное сокращение среди стран Евросоюза. Тенденция заметна и в более длительной перспективе. За первые семь месяцев 2026 года количество украинцев с временной защитой в стране сократилось примерно на 15 тыс. человек.

При этом говорить о массовом оттоке всех украинцев из Польши было бы некорректно. Статистика временной защиты показывает прежде всего количество людей с соответствующим правовым статусом, а не общее количество украинских граждан, фактически находящихся в стране.

В других странах ЕС украинцев, напротив, стало больше

Ситуация в Польше заметно отличается от общей картины в Европейском Союзе. В июне количество людей, пользующихся временной защитой, увеличилось в 24 из 27 стран ЕС. Среди наибольших приростов:

  • Италия – плюс 4115 человек;
  • Чехия – плюс 3835 человек;
  • Германия – плюс 2960 человек.

Таким образом, пока Польша зафиксировала наибольшее сокращение, ряд других популярных среди украинцев стран продолжил принимать новых получателей временной защиты. Особенно показательна ситуация с Германией. Именно она в настоящее время опережает Польшу по абсолютному количеству украинцев с временной защитой.

В Германии соответствующий статус имеют около 1 286 230 граждан Украины. Польша с 961 170 лицами, получившими временную защиту, остается одним из главных центров пребывания украинцев в ЕС, но уже не занимает первое место.

Действительно ли украинцы массово покидают Польшу

Сам факт уменьшения количества лиц, получивших временную защиту, еще не позволяет сделать вывод, что более 6 тыс. украинцев за месяц физически выехали из Польши. Причины изменения статистики могут быть разными.

Часть граждан действительно возвращается в Украину. Другие переезжают дальше на запад Европы и оформляют защиту уже в другой стране. Но есть и украинцы, которые продолжают жить и работать в Польше, изменив основание своего пребывания.

Например, человек может перейти на вид на жительство или другой легальный статус и после этого уже не учитываться в статистике получателей временной защиты. Поэтому снижение показателя следует рассматривать прежде всего как сокращение количества украинцев именно со статусом временной защиты, а не как точную статистику выезда граждан Украины из Польши.

Польша по-прежнему остается одним из главных направлений для украинцев

Несмотря на сокращение, почти миллион украинцев продолжают пользоваться временной защитой в Польше. Это делает страну одним из двух крупнейших центров пребывания украинских граждан в Евросоюзе. Больше получателей такого статуса сейчас только в Германии.

Польша играет особую роль еще и потому, что именно через ее территорию после начала полномасштабного вторжения прошло огромное количество украинцев. Для части людей страна стала постоянным местом проживания, для других – лишь первым пунктом после пересечения украинской границы.

Германия опередила Польшу

Сейчас больше всего украинцев с временной защитой среди стран ЕС находится в Германии – 1,286 млн человек. Для сравнения, в Польше их чуть больше 961 тыс. Разница между двумя странами таким образом превышает 300 тыс. человек.

Кроме того, в июне эти показатели двигались в противоположных направлениях: в Польше количество лиц, получивших защиту, сократилось на 6 335 человек, тогда как в Германии увеличилось на 2 960.

Рост был зафиксирован также в Чехии и Италии. При этом именно Италия продемонстрировала наибольший прирост за месяц среди перечисленных стран – более 4,1 тыс. новых получателей временной защиты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Финляндии готовят масштабное сокращение сети центров приема украинских беженцев – к началу 2027 года их количество планируют уменьшить примерно вдвое. Из-за сокращения потока 9 из 45 учреждений, функционировавших в начале года, уже прекратили деятельность, и на очереди – еще 7.

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