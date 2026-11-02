Украинцев штрафуют за "неправильные" паспорта: сколько нужно платить

Украинцы должны обновлять фотографию в паспорте-книжечке дважды за жизнь – по достижении 25 и 45 лет. Это требование является обязательным, а на его выполнение отводится один месяц. Если же в установленный срок не вклеить новое фото в паспорт старого образца или не заменить документ на современную ID-карту, документ признается недействительным – и это грозит штрафом от 17 до 51 грн.

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Сам паспорт-книжечка, объяснили в Госмиграционной службе, бессрочный. Т.е. принуждать обменивать ее на ID-карту никто не будет – однако только при условии, что речь не идет об исключительных случаях:

Невклеенном фото после достижения 25 или 45 лет – если владелец документа не вклеил фото в паспорт в течение 1 месяца после достижения установленного срока, паспорт-книжечка обменивается на ID-карту в обязательном порядке.

– если владелец документа не вклеил фото в паспорт в течение 1 месяца после достижения установленного срока, паспорт-книжечка обменивается на ID-карту в обязательном порядке. При замене паспорта образца 1994 года – в случае потери, кражи, порчи документа, изменении фамилии или других данных владельца.

Какой штраф за просроченный паспорт

В то же время, если вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить такой паспорт документом нового образца, он считается недействительным. А по статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях пользование недействительным паспортом влечет наказание:

На первый раз – предупреждение;

В случае повторного нарушения в течение года – штраф от 17 до 51 грн.

Сколько стоит оформить ID-карту

За само же оформление ID-карты придется заплатить. Как рассказали в Госмиграционной службе, оформление документа в течение 20 рабочих дней будет стоить 618 грн. В эту сумму входят:

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Стоимость административной услуги – 126 грн.

Стоимость бланка – 492 грн.

Если же карту нужно сделать быстрее, сумма значительно вырастет. Так, за ее оформление в течение 10 рабочих дней придется заплатить 988 грн:

За саму административную услугу – 496 грн.

За бланк – 492 грн.

Впрочем, для отдельной категории граждан предусмотрено оформление документа в форме карты предоставляется бесплатно. Такая возможность предоставляется гражданам, достигшим 14-летнего возраста, и получают паспорт впервые.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, для оформления ID-карты или паспорта для выезда за границу украинцы в обязательном порядке должны предоставить и квитанцию ​​об оплате услуги. Иначе в оформлении документа откажут.

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