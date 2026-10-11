Украинцев предупредили о новом скачке цен на продукты: что подорожает на 30 % и почему

В Украине к весне 2027 годацены на отдельные виды овощей и фруктов могут вырасти на 15-20 %, а на некоторые культуры – до 30 % из-за сокращения запасов, затрат на хранение, российских обстрелов, проблем с электроэнергией и удорожания производства. В то же время прогнозируется рост цен на мясо, молочные продукты и яйца примерно на 10-12%, хотя фактическая стоимость будет зависеть от ситуации на рынке и дальнейших условий работы производителей.

Видео дня

Об этом рассказал почетный президент "Укрсадвинпрома" Владимир Печко в комментарии СМИ. По его словам, несмотря на относительно стабильную ситуацию на продовольственном рынке летом и в начале осени, зимой производители и продавцы столкнутся с дополнительными расходами.

Почему украинцам стоит готовиться к подорожанию

По словам Печко, в 2026 году ситуация на рынке овощей и фруктов была неоднозначной. Для отдельных культур сезон оказался достаточно успешным, что позволило сдерживать цены, тогда как другие пострадали от неблагоприятных погодных условий.

В частности, высокий урожай помидоров привел к существенному снижению их стоимости. В то же время большинство других продуктов в течение сезона сохраняли относительно стабильный ценовой уровень. Однако с наступлением холодов ситуация будет постепенно меняться.

К затратам на выращивание овощей добавятся расходы на их хранение, поддержание необходимой температуры в хранилищах и транспортировку. Особенно это касается продукции с длительным сроком хранения: картофеля, лука, моркови, свеклы и капусты.

РЕКЛАМА

"Весной цены на продукты могут еще подняться, так как к расходам добавится дефицит продукции на рынке. Запасы украинских овощехранилищ будут распроданы, и появится импортная продукция по несколько более высоким ценам", – пояснил эксперт.

Таким образом, даже при достаточном урожае осенью цены могут расти в течение зимы и в начале весны. Чем дольше продукция хранится, тем больше затрат несут ее производители и поставщики. По оценке Печка, совокупное влияние этих факторов может привести к подорожанию отдельных культур на 15–20%, а некоторых – до 30%.

Главные истории дня

Что будет с ценами на борщевой набор

В ближайшие месяцы украинцам стоит обратить внимание на стоимость традиционных овощей борщового набора. Речь идет прежде всего о картофеле, луке, капусте, моркови и свекле. Именно эти продукты потребляются в течение всего года, поэтому их стоимость в значительной степени зависит от того, сколько урожая удалось заложить на хранение и как долго он будет оставаться доступным.

По словам эксперта, осенью цены на борщовый набор постепенно начинают расти, поскольку производители вынуждены оплачивать работу овощехранилищ. Если в период массовой уборки урожая продукция поступает на рынок непосредственно с полей, то зимой ее нужно хранить в соответствующих условиях.

РЕКЛАМА

Отдельно Печко обратил внимание на ситуацию с картофелем. По его словам, на момент разговора средняя рыночная цена составляла примерно 14-16 грн за килограмм.

Эксперт ожидает, что в ближайшее время ее стоимость будет оставаться относительно умеренной, хотя постепенное подорожание возможно уже в течение зимы. При этом урожай картофеля в этом году был не таким успешным, как урожай помидоров. На объемы производства повлияли засуха и неблагоприятные погодные условия.

Более существенные изменения цен могут произойти весной, когда запасы украинского картофеля начнут сокращаться. В таком случае часть внутреннего предложения может быть заменена импортной продукцией, которая будет иметь иную себестоимость. В то же время эксперт не прогнозирует конкретную цену на картофель к весне, поскольку она будет зависеть от фактических запасов, объемов импорта и ситуации на рынке.

РЕКЛАМА

Российские удары по складам влияют на стоимость продуктов питания

Одной из основных причин возможного подорожания продуктов остаются последствия российских атак на украинскую инфраструктуру. По словам Печка, обстрелы складских помещений, логистических объектов, овощехранилищ и супермаркетов создают дополнительные финансовые потери для участников продовольственного рынка.

Повреждение складов может приводить не только к разрушению зданий, но и к потере товарных запасов, которые уже были выращены, закуплены и подготовлены к продаже. Эксперт утверждает, что в отдельных случаях торговые сети перекладывают часть убытков от уничтоженной продукции на поставщиков и производителей.

РЕКЛАМА

В такой ситуации аграрные предприятия могут сталкиваться с дополнительными расходами, которые влияют на себестоимость производства и последующую цену реализации товаров. Еще одним фактором остаются перебои с электроснабжением.

Для хранения многих овощей и фруктов необходимо поддерживать определенный температурный режим. В случае отключения электроэнергии предприятия могут быть вынуждены использовать резервные источники питания. Работа генераторов требует топлива, технического обслуживания и дополнительных затрат. Все это увеличивает стоимость хранения продукции. Особенно чувствительны к нарушению температурного режима ягоды, фрукты, молочная продукция, мясо и другие скоропортящиеся товары.

РЕКЛАМА

Мясо, молоко и яйца также могут подорожать

Подорожание может коснуться не только овощей и фруктов, но и других продуктов повседневного потребления. В частности, Печко прогнозирует постепенный рост цен на мясо, молочную продукцию и яйца. По его оценке, эти товары могут подорожать примерно на 10-12 % от текущих цен.

Одним из главных факторов остаются расходы на энергоресурсы. Животноводческие и птицеводческие предприятия нуждаются в стабильном электроснабжении для вентиляции, обогрева, освещения, работы оборудования и хранения готовой продукции.

РЕКЛАМА

Особенно важен температурный режим при выращивании птицы и содержании молодняка животных. В случае перебоев с электроснабжением производители могут нести дополнительные расходы на резервное питание, что сказывается на себестоимости продукции. В то же время эксперт обратил внимание, что ситуация на зерновом рынке может частично сдерживать рост цен.

По его словам, из-за проблем с экспортом и российских атак на портовую инфраструктуру внутренние цены на отдельные зерновые культуры находятся под давлением. Поскольку зерно является важной составляющей кормовой базы для животноводства и птицеводства, его относительно низкая стоимость может частично компенсировать другие производственные расходы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине продолжают снижаться цены на репчатый лук. Из-за роста предложения продукции на рынке на фоне невысокой торговой активности стоимость овоща в супермаркетах уже начинается от 14 грн за килограмм.