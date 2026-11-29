Лидер ультраправой партии АдН Алиса Вайдель заявила, что после окончания войны 1,1 млн украинцев, находящихся в Германии, должны вернуться домой, фактически выступив за прекращение их пребывания в стране после достижения мира. В то же время в Германии пока не принимали решения о массовой высылке беженцев, поскольку срок их временной защиты продлен до 4 марта 2028 года.

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О необходимости возвращения граждан Украины после окончания войны Алиса Вайдель заявила в подкасте для немецкого телеканала WELT. По ее словам, после достижения мирного соглашения и прекращения боевых действий украинцы, которые сейчас проживают в Германии, должны вернуться на родину.

"Когда боевые действия в Украине прекратятся, надеюсь, что скоро, когда мы сможем достичь там мирного соглашения, украинцы, 1,1 миллиона, должны вернуться на Родину", – заявила политик.

Таким образом, Вайдель фактически высказалась за возвращение всех украинцев, находящихся в Германии, после окончания войны, не уточняя, идет ли речь о добровольном возвращении или о введении механизмов, которые будут вынуждать людей покинуть страну. В то же время ее заявление не означает, что Германия уже приняла решение о массовой высылке украинцев.

В АдН ранее также призывали к депортации иностранцев

Заявление Вайдель – не первая подобная позиция представителей "Альтернативы для Германии". Ранее сопредседатель партии Тино Хрупалла выступал за депортацию 2,6 млн иностранцев, проживающих в Германии, если ситуация с безопасностью в странах их происхождения улучшится.

Его предложение касалось не только нелегальных мигрантов, но и людей, получивших защиту в Германии. Среди них, в частности, были бы беженцы из Сирии, Афганистана и Украины. Однако такие политические заявления не означают, что людей можно автоматически выслать из страны после окончания войны или стабилизации ситуации на их родине. Вопрос прекращения защиты, депортации или возвращения должен рассматриваться с учетом правового статуса конкретного человека и действующих норм законодательства.

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Эксперт по вопросам миграции Даниэль Тим, комментируя подобные предложения, подчеркивал невозможность массовой депортации миллионов людей без индивидуального рассмотрения их обстоятельств. В частности, решение о прекращении защиты должно учитывать ситуацию каждого беженца, а соответствующие процедуры могут предусматривать судебную проверку.

Какой статус у украинцев в Германии

В настоящее время украинцы в Германии пользуются механизмом временной защиты, который позволяет им легально находиться в стране, работать и получать определенную социальную поддержку в соответствии с действующими правилами. Временная защита для украинцев в Германии продлена до 4 марта 2028 года.

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Дальнейшая судьба украинцев в Германии будет зависеть от развития ситуации в Украине, решений Европейского Союза и немецкого правительства относительно механизмов защиты после окончания ее действующего срока. Отдельные правила могут касаться мужчин мобилизационного возраста, прибывающих в Германию. В некоторых случаях им могут отказать в предоставлении статуса защиты, если они не подтвердят документами законность выезда из Украины и наличие соответствующих оснований для пребывания.

Вайдель также озвучила пророссийские тезисы о войне в Украине

Помимо заявлений о возвращении украинских беженцев, Алиса Вайдель высказалась о причинах войны и событиях, предшествовавших полномасштабному вторжению России. В своих комментариях она использовала тезисы, соответствующие российским пропагандистским нарративам, в частности о Донбассе, русскоязычном населении и событиях 2014 года.

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Вайдель заявляла, что Россия якобы не откажется от "русскоязычных территорий", а также обвиняла Украину в обстрелах населения Донбасса. Кроме того, она называла события в Киеве, которые привели к отстранению от власти пророссийского президента Виктора Януковича, "государственным переворотом", утверждая, что они были профинансированы западными неправительственными организациями.

Также политик упоминала Минские договоренности, обвиняя Украину в их невыполнении, и говорила о якобы преследовании русскоязычного населения. Подобные заявления представителей АдН регулярно вызывают дискуссии о позиции партии в отношении России, Украины, санкций, военной помощи Киеву и будущей европейской политики безопасности.

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Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Чехии предлагают прекращать временную защиту, если человек более 30 дней находился за пределами Шенгенской зоны. При этом для получения гуманитарной помощи нужно будет провести в самой Чехии не менее 16 дней за календарный месяц. Законопроект также предусматривает штраф до 30 тыс. чешских крон за управление автомобилем на украинских номерах для водителей, на которых будет распространяться запрет.