Украинцев массово обманывают под видом международных перевозчиков: как работает схема с бронированием

Украинцев массово обманывают под видом международных перевозчиков, мошенники сначала выманивают предоплату за бронирование места, а затем выдумывают проблемы с платежами, требуют повторной оплаты и затягивают возврат денег. Чтобы не потерять средства, не переводите деньги непроверенным перевозчикам, не поддавайтесь на требования срочной оплаты и никому не сообщайте банковские коды и пароли.

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О подобном случае стало известно из поста пользовательницы в социальной сети Threads. Она рассказала об общении с человеком, который предлагал перевозку из польского Вроцлава в Сарны или Ровно.

Сначала предложение не вызвало подозрений: собеседница отвечала на вопросы о маршруте, стоимости, транспорте и наличии свободных мест. Однако после договоренности о поездке ситуация стала развиваться по совершенно иному сценарию.

Как мошенники выманивают деньги под видом перевозчиков

Сначала потенциальная пассажирка поинтересовалась, есть ли рейсы из Вроцлава в Сарны или Ровно. В ответ ей сообщили, что прямой транспорт до Сарн есть, а поездка будет проходить на комфортабельных спринтерах с раскладными креслами. Также перевозчица якобы предлагала забирать пассажиров прямо по адресу и доставлять к месту назначения.

Стоимость поездки на 14 ноября в 9:30 составляла 340 злотых. Собеседница сообщила, что осталось всего два свободных места, а при необходимости поездку можно перенести на 21 ноября. Пассажирка попросила предварительно придержать для нее место, поскольку окончательно подтвердить отпуск могла позже.

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В ответ ей предложили сразу произвести оплату, заверив, что в случае отказа деньги вернут до конца дня. Именно после этого начали появляться первые подозрительные моменты.

Когда пользовательница согласилась на бронирование, ей сообщили, что необходимоповторно оплатить полную стоимость двух мест – 680 злотых. По словам собеседницы, предыдущий платеж якобы завис в системе, из-за чего она не могла подтвердить бронирование.

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При этом "перевозчица" уверяла, что бухгалтер проведет операцию, а деньги сразу вернутся на счет пассажирки. Она объясняла, что это займет всего две-три минуты, и настаивала на повторном вводе кода.

Требуют повторную оплату и обещают мгновенный возврат средств

Особое внимание привлекает то, как именно собеседница пыталась убедить пассажирку перевести деньги еще раз. Она уверяла, что это обычная техническая проблема, а деньги вернут практически мгновенно. Более того, чтобы якобы подтвердить свои слова, предлагала отправить любой документ, который помог бы клиентке не волноваться.

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После этого пассажирка передала собеседнице шестизначный код. Позже ей написали, что нужно подождать, поскольку другой человек якобы сейчас совершает оплату.

Однако вместо обещанного быстрого возврата денег ситуация изменилась. Когда пользовательница сообщила, что отказывается от бронирования, ей ответили, что возврата средств придется ждать 60 рабочих дней – примерно 80 обычных календарных дней.

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Это противоречило предыдущим обещаниям о мгновенном возврате денег в случае отказа от поездки. Пассажирка начала требовать объяснений, ведь ранее ей неоднократно говорили, что деньги можно будет получить обратно практически сразу. В ответ собеседница заявила, что это другая ситуация, поскольку платеж якобы завис в бухгалтерии.

Когда пользовательница окончательно подтвердила отказ от бронирования, ей снова напомнили о 60 рабочих днях ожидания. После этого она заявила, что ситуация напоминает мошенничество, и предупредила, что в случае невозврата денег оставит отзыв о перевозчице. В ответ собеседница обвинила пассажирку в шантаже и попросила следить за своими высказываниями.

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Как работает мошенническая схема с перевозками

Подобные случаи могут быть частью распространенной схемы выманивания денег под видом оказания транспортных услуг. Злоумышленники создают объявления о международных перевозках, предлагают популярные маршруты, называют конкретные цены и убеждают потенциальных клиентов, что свободных мест осталось немного.

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Основная цель – добиться от человека первого платежа. Для этого используют несколько психологических приемов: ограниченное количество мест, необходимость быстро забронировать поездку, обещания удобного трансфера от двери до двери и уверения в безопасности расчетов. Далее возможны разные сценарии:

предоплата за бронирование – человека просят перевести часть или всю сумму за поездку, объясняя это необходимостью закрепить за ним место в автомобиле;

– человека просят перевести часть или всю сумму за поездку, объясняя это необходимостью закрепить за ним место в автомобиле; повторная оплата – после первого перевода появляется якобы техническая проблема: платеж не прошел, завис в системе или не отобразился в бухгалтерии, клиента убеждают заплатить еще раз;

– после первого перевода появляется якобы техническая проблема: платеж не прошел, завис в системе или не отобразился в бухгалтерии, клиента убеждают заплатить еще раз; вымышленные дополнительные платежи – под предлогом страхования, оформления документов, комиссии или других услуг могут требовать новые переводы;

– под предлогом страхования, оформления документов, комиссии или других услуг могут требовать новые переводы; выманивание банковских кодов – особенно опасная ситуация возникает, когда собеседник просит назвать код из SMS или банковского сообщения. Под предлогом подтверждения бронирования или возврата денег мошенники могут пытаться получить подтверждение финансовой операции или доступ к счету;

– особенно опасная ситуация возникает, когда собеседник просит назвать код из SMS или банковского сообщения. Под предлогом подтверждения бронирования или возврата денег мошенники могут пытаться получить подтверждение финансовой операции или доступ к счету; затягивание возврата средств. Когда человек начинает требовать возврата денег, ему могут называть длительные сроки ожидания, ссылаться на бухгалтерию, технические неисправности или правила платежной системы.

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Важно понимать, что сами по себе предоплата или задержка платежа еще не доказывают мошенничество. Однако сочетание повторных требований оплатить ту же услугу, давления на клиента и просьбы сообщить банковский код – серьезный повод прекратить операцию.

Что должно насторожить при бронировании международной поездки

Прежде чем переводить деньги незнакомому перевозчику, стоит проверить, действительно ли он оказывает заявленные услуги. Особое внимание нужно обратить на такие признаки:

срочность оплаты – вас убеждают, что места вот-вот закончатся и деньги нужно перевести немедленно;

подозрительно низкая стоимость – цена существенно отличается от предложений других перевозчиков на аналогичном маршруте;

отсутствие прозрачной информации – человек не может предоставить данные о перевозчике, транспорте, условиях поездки и подтверждение бронирования;

общение только в мессенджере – все договоренности происходят в личной переписке, а проверить личность и деятельность перевозчика сложно;

неожиданные дополнительные платежи – после первого перевода появляются новые причины заплатить еще раз;

просьба сообщить код из SMS – ни одно обычное бронирование места в автомобиле не требует передачи постороннему человеку банковских паролей или кодов подтверждения.

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Как не стать жертвой мошенников

Прежде всего стоит проверять информацию о перевозчике до совершения любых платежей. Нужно выяснить, есть ли у него реальные отзывы, история работы, контактные данные и подтверждение оказания транспортных услуг. Не стоит переводить деньги только на основании переписки в мессенджере.

Перед оплатой необходимо получить четкие условия перевозки, информацию о маршруте, дате, стоимости и порядке возврата средств в случае отмены поездки. Также не следует переходить по сомнительным ссылкам для бронирования или оплаты, особенно если их присылают в личной переписке. Для расчетов лучше использовать понятные и проверенные платежные инструменты.

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Главное – никому не сообщать CVV-код банковской карты, PIN-код, пароли от банковского приложения и одноразовые коды из SMS или push-уведомлений. Если собеседник просит назвать такой код якобы для подтверждения бронирования или возврата средств, разговор нужно прекратить.

Если человек уже передал банковские данные или подозревает, что посторонние лица могли получить доступ к его счету, необходимо немедленно обратиться в банк, заблокировать карту при необходимости и проверить последние операции. В случае потери денег стоит сохранить переписку, платежные документы и контактные данные собеседника, а также обратиться в полицию или киберполицию.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, с началом отопительного сезона в ряде украинских регионов резко выросло число мошенничеств при продаже топливных дров. Злоумышленники создают фейковые объявления о якобы дешевых дровах в соцсетях и мессенджерах, требуют предоплату, а после перевода денег исчезают.