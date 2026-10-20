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Украинцы могут значительно увеличить размер пенсии благодаря одной хитрости: когда нужно обращаться в ПФУ

Александр ЛитвинАлександр Литвин
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Иллюстрация — деньги в кошельке
Иллюстрация к выплатам в Украине. Источник: Getty Images

Украинцы, родившиеся в октябре, ноябре и декабре, могут увеличить размер будущей пенсии. Для этого обращаться за оформлением выплаты нужно с 1 января следующего года, а не сразу после достижения пенсионного возраста.

Таким образом, размер пенсии будет выше, ведь в расчетах будет учитываться больше стажа, а также более высокий показатель средней зарплаты. При этом пенсию оформят с момента достижения пенсионного возраста (то есть задним числом). Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусматривает базовое правило: подать заявление о назначении пенсии по возрасту можно не ранее чем за один месяц до достижения пенсионного возраста и не позднее чем через три месяца после этой даты.

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Если уложиться в установленный трехмесячный срок, пенсию назначат со следующего дня после достижения пенсионного возраста. Если же пропустить этот срок, выплаты начислят только с даты подачи заявления, а деньги за предыдущие месяцы будут утрачены.

Наиболее выгодный нюанс касается граждан, достигающих пенсионного возраста в четвертом квартале года (октябрь, ноябрь, декабрь).

Если день рождения приходится на ноябрь, трехмесячный срок для подачи заявления длится до февраля следующего года. И если подать заявление в декабре того же года, пенсию рассчитают с применением показателя средней заработной платы в Украине за три предыдущих года (например, за 2023–2025 годы). Если же подождать до января или февраля следующего года, для расчета будет использован новый, как правило, более высокий показатель за следующий трехлетний период (2024–2026 годы).

Поскольку средняя зарплата в стране с годами растет, обновленный показатель позволяет получить более высокий базовый размер пенсии на весь период ее выплаты. Главное — убедиться, что заявление будет подано строго в пределах 3 месяцев со дня рождения.

Для граждан, которые продолжают работать до последнего дня перед выходом на пенсию, имеет значение конкретная дата подачи документов. Подача заявления заранее (за месяц до дня рождения) позволяет ускорить процесс проверки документов и получить первую выплату без задержек. Однако страховой стаж и заработок будут зафиксированы на момент подачи.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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