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Украинцы могут заработать на золоте времен СССР: сколько стоит грамм 583 пробы

Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
Time to read3 мин
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Изделия из советского золота. Иллюстрация
Изделия из советского золота. Иллюстрация. Источник: eBay, Etsy

Старые кольца, серьги и цепочки, оставшиеся у украинцев еще с советских времен, могут стоить тысячи гривен. Официально установленная стоимость грамма золота 583-й пробы, которое активно использовалось в СССР, в ломе (в частности, в сломанных украшениях, старых серьгах, цепочках, крестиках и т. д.) 19 октября 2026 года составляла 3 439,02 грн без НДС.

Такую цену каждый рабочий день публикует Национальный банк Украины (НБУ). Однако стоит понимать, что это лишь ориентир: в ломбарде или пункте приема драгоценных металлов владелец украшения может получить другую сумму.

Золото 583-й пробы было распространенным стандартом в СССР. Оно содержит 58,3% чистого золота, а остальную часть сплава составляют другие металлы, которые придают ему прочность и влияют на цвет. По содержанию драгоценного металла эта проба близка к современной 585-й.

Сколько можно получить за старые золотые украшения

Национальный банк Украины публикует закупочные цены на драгоценные металлы. По ним можно сориентироваться в стоимости золота, которое сдают как лом, но ломбарды и частные покупатели не обязаны их придерживаться.

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По цене 3420,39 грн за грамм украшения 583-й пробы ориентировочно будут стоить:

  • 1 грамм – 3439,02 грн;
  • 3 грамма – 10 317,06 грн;
  • 5 граммов – 17 195,10 грн;
  • 10 граммов – 34 390,20 грн.

Фактическая сумма будет зависеть от оценки лома покупателем и от того, соответствуют ли проба и вес изделия заявленным показателям. Также стоит учитывать, что вес украшения – не то же самое, что вес чистого золота. В каждом грамме изделия 583-й пробы содержится примерно 0,583 грамма золота. Остальное – другие металлы.

Как распознать золото времен СССР

Советские украшения часто имеют характерный красноватый оттенок из-за меди в сплаве. Но по одному только цвету нельзя определить, настоящее ли это золото и какая у него проба.

На украшениях советского периода можно увидеть клеймопятиконечную звезду с серпом и молотом рядом с числом 583. Такой знак ставили на советских золотых украшениях с 1958 года.

Клеймо на советских золотых украшениях

Клеймо на советских золотых украшениях. Источник: hallmarkresearch.com, качество улучшено с помощью ИИ

Место клейма зависит от типа изделия. На кольцах его обычно ставили с внутренней стороны ободка, на серьгах – на штифте или застежке, а на цепочках и браслетах – возле замка. На часах обозначение может находиться на обратной стороне корпуса или внутри крышки, отмечается в справочнике WhatIsThisMark.

Само клеймо не гарантирует подлинность: маркировка может стереться или оказаться поддельной. Если украшение имеет значительную ценность, перед продажей покажите его специалисту.

Почему за украшение могут заплатить меньше

Цена, которую публикует НБУ, может отличаться от предложения конкретного ломбарда или скупщика. На сумму влияют условия приема, подтвержденная проба, фактический вес золота и правила оценки изделия.

Украшение могут оценить и как коллекционное изделие, а не только как металлолом. Редкая вещь в хорошем состоянии может стоить для коллекционера иначе, чем золото, входящее в состав ее сплава. Обычные массовые украшения советского периода не обязательно имеют дополнительную коллекционную ценность.

Золото 583-й пробы также не следует путать с так называемым медицинским золотом. Это название не гарантирует наличия драгоценного металла: так часто называют бижутерию из стали, латуни или других сплавов, иногда покрытую тонким слоем золота. Перед продажей старого украшения все же стоит выяснить его состав и пробу.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы, которые годами хранят наличные, могут иметь доллары и евро старых образцов – например, 50 евро первой серии 2002 года или американские банкноты, выпущенные в 1996 году. Однако сам год выпуска не делает такие деньги недействительными даже в 2026 году.

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