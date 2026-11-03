Украинцы могут потерять защиту в стране ЕС из-за этой мелочи: кого из беженцев коснется

В Чехии продолжается регистрация для получения специального разрешения на долгосрочное пребывание (ZDP). Но беженцам из Украины, которые остаются зарегистрированными по адресу отделения Министерства внутренних дел, грозит не только аннулирование регистрации, но и потеря временной защиты для всей семьи.

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Об этом сообщает Czechia Online. Там напомнили, что зарегистрироваться для получения ZDP можно до 31 декабря 2026 года.

Почему адрес регистрации так важен

Обеспечение жильем является одним из условий предоставления ZDP. Поэтому, если на дату бронирования визита в МВД хотя бы у одного из членов домохозяйства зарегистрированное место жительства совпадает с адресом отделения министерства, регистрацию отменят для всех членов домохозяйства, даже если они соответствуют остальным критериям.

Кроме того, известны случаи, когда длительная регистрация по адресу МВД приводила к прекращению статуса временной защиты. Также следует учитывать, что повторное получение временной защиты не восстанавливает право на ZDP, поскольку нарушается требование о непрерывном пребывании в стране.

Как проверить актуальный адрес

Перед бронированием визита в МВД всем членам семьи необходимо проверить свои данные одним из двух способов.

Portál občana (онлайн)

Для этого нужно авторизоваться с помощью электронной идентификации или ящика данных (datová schránka) и открыть раздел Registr obyvatel ("Реестр населения").

Через МВД (по телефону)

Позвонить на специальную информационную линию по вопросам временной защиты по номеру +420 974 801 802.

Как изменить адрес регистрации

Лично в центре KACPU или отделении OAMP.

По почте на адрес МВД.

Через электронный почтовый ящик datová schránka.

По электронной почте с квалифицированной электронной подписью.

Через официального уполномоченного представителя.

Необходимо предоставить актуальные сведения и соответствующий пакет документов:

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заполненную форму уведомления об изменении адреса;

копию первой страницы загранпаспорта;

документ об обеспечении жильем (заверенную копию договора аренды или подтверждение от владельца с заверенной подписью).

Что делать тем, кому отменили временную защиту

С 5 августа 2026 года в Чехии действуют обновленные правила для военнообязанных мужчин (18-60 лет). При первичном или повторном обращении за временной защитой они обязаны подтвердить выполнение требований воинского учета.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с начала 2026 года более 50 тыс. беженцев из Украины подали заявки на получение специального статуса долгосрочного проживания (ZVP) в Чехии. Но критериям финансовой независимости соответствовали менее половины заявителей

Главные истории дня

Но если временная защита была прекращена из-за технической или административной ошибки самого министерства (при условии, что человек вовремя сообщил о новом адресе), чешские суды выносят решения в пользу украинцев и возобновляют их статус.