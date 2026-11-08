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Украинцы могут потерять временную защиту из-за адреса регистрации: кого и где лишат права на помощь

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read4 мин
1,3 т.
Иллюстрация – девочка с флагом Украины
Украинцы в Чехии могут потерять временную защиту. Иллюстрационное изображение. Источник: Pexels/Derek French

Украинцам в Чехии могут отменить регистрацию на ZDP для всей семьи, если на момент бронирования хотя бы один член домохозяйства зарегистрирован по адресу отделения МВД, который не отвечает требованию обеспечения жильем. Регистрация на специальное разрешение продолжается до 31 декабря 2026 года, поэтому украинцам стоит заранее проверить адреса в Portál občana или через горячую линию МВД и при необходимости обновить документы.

Об этом сообщает Czechia Online. Украинцам рекомендуют заранее проверить свои персональные данные в государственных реестрах, поскольку даже одна ошибка в адресе может повлиять на возможность оформления нового статуса.

Почему неправильный адрес может привести к отмене ZDP

Одним из обязательных условий получения специального разрешения на долгосрочное пребывание в Чехии является обеспечение заявителя жильем. Именно поэтому информация о зарегистрированном месте жительства имеет особое значение при оформлении ZDP.

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Проблемы могут возникнуть, если украинец длительное время остается зарегистрированным по адресу отделения Министерства внутренних дел Чехии. Такая ситуация может свидетельствовать о том, что в государственной системе не зафиксировано надлежащее подтверждение обеспечения жильем. По информации МВД Чехии, если на дату бронирования зарегистрированный адрес одного из членов домохозяйства совпадает с адресом отделения министерства, регистрацию на ZDP отменят для всех членов семьи.

Правило распространяется на домохозяйство в целом. То есть даже если у других членов семьи есть надлежащие документы, они подтверждают проживание в Чехии и соответствуют всем дополнительным критериям, ошибка в адресе одного заявителя может стать основанием для отмены регистрации всей семьи.

Важно различать временную защиту и специальное разрешение ZDP. Временная защита дает украинцам право легально находиться в Чехии, тогда как ZDP предусматривает отдельную процедуру оформления долгосрочного пребывания. Соответственно, требования для получения такого разрешения необходимо выполнять отдельно.

Как проверить адрес проживания в Чехии

Украинцам, которые планируют оформлять ZDP, рекомендуют проверить актуальность зарегистрированного места проживания всех членов домохозяйства. Сделать это можно онлайн или по телефону. Самый простой способ – воспользоваться государственным сервисом Portál občana. Для входа необходимо пройти электронную идентификацию или использовать электронный почтовый ящик datová schránka.

После авторизации нужно перейти в раздел Registr obyvatel ("Реестр населения"). В нем отображаются персональные сведения, в том числе зарегистрированный адрес проживания. Если воспользоваться электронным сервисом невозможно, украинцы могут обратиться на информационную линию Министерства внутренних дел Чехии по вопросам временной защиты. Номер телефона: +420 974 801 802.

Операторы могут подтвердить, какой адрес указан в информационной системе министерства. Отмечается, что это позволяет выяснить, нужно ли обновлять данные перед оформлением специального разрешения. Проверку стоит провести не только для основного заявителя, но и для каждого члена домохозяйства, поскольку проблема с адресом одного человека может повлиять на регистрацию всей семьи.

Что делать, если украинец зарегистрирован по адресу МВД

Если во время проверки выяснилось, что зарегистрированное место жительства совпадает с адресом отделения Министерства внутренних дел Чехии, необходимо как можно быстрее сообщить ведомству фактический адрес. Изменить данные можно несколькими способами:

  • лично обратиться в центр KACPU или отделение OAMP;
  • отправить документы по почте в Министерство внутренних дел Чехии;
  • воспользоваться электронной ячейкой данных datová schránka;
  • отправить электронное письмо с признанной электронной подписью;
  • передать документы через уполномоченного представителя.

Для внесения изменений в регистрационные данные необходимо подготовить соответствующий пакет документов. В частности, понадобятся заполненная форма уведомления об изменении адреса, копия первой страницы загранпаспорта и подтверждение обеспечения жильем.

В качестве документа, подтверждающего проживание, может использоваться заверенная копия договора аренды или подтверждение от владельца жилья с заверенной подписью. После подачи документов украинцам рекомендуют дополнительно проверить, внесло ли МВД новый адрес в свою информационную систему. 

Что будет, если временную защиту уже прекратили

Некоторые украинцы в Чехии уже могли столкнуться с прекращением временной защиты из-за проблем с адресом регистрации. В таком случае необходимо выяснить причины решения и возможность повторного получения статуса. Вместе с тем повторное оформление временной защиты не означает автоматического восстановления права на специальное разрешение ZDP.

Одним из обязательных условий получения ZDP является непрерывное пребывание на основании временной защиты. Если статус был прекращен, а позднее человек получил его повторно, такой перерыв может привести к несоответствию установленным требованиям. Поэтому украинцам важно не только исправить адрес, но и выяснить, не повлияли ли административные изменения на их миграционный статус.

В то же время в случаях, когда временная защита была прекращена из-за ошибки самого Министерства внутренних дел, обстоятельства могут быть иными. В Чехии уже есть судебная практика, когда решения в отношении украинцев признавали незаконными из-за административных ошибок. В частности, известен случай, когда украинец потерял временную защиту из-за некорректных данных об адресе, однако суд встал на его сторону. 

Какие дополнительные правила действуют для украинских мужчин в Чехии

Для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет предусмотрены отдельные требования для получения временной защиты в Чехии. С 5 августа 2026 года при первичном или повторном обращении за временной защитой они должны подтвердить выполнение установленных требований по воинской обязанности.

Таким образом, мужчинам этой возрастной категории необходимо учитывать не только правильность адреса проживания, но и соответствие дополнительным условиям оформления статуса. Если человек планирует получить ZDP, важно заранее проверить все необходимые документы, актуальность регистрационных данных и непрерывность пребывания на основании временной защиты.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, пять муниципалитетов в Дании добровольно вызвались принять больше украинских беженцев, чем предусмотрено официальной квотой. Отмечается, что это должно ослабить нагрузку на другие датские общины, которые сталкиваются с нехваткой ресурсов и жилья.

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