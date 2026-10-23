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Украинцы могут получить от государства уже "выплаченные" деньги: кому начислят до 3100 грн

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
2,8 т.
Иллюстрация – 1000 гривен
Как получить выплату ко Дню Независимости, если праздник прошел 2 месяца назад. Источник: НБУ

Украинцы, которые до 24 августа 2026 года приобрели статус, дающий право на разовую денежную помощь ко Дню Независимости Украины, но по определенным причинам не получили выплату, имеют право ее получить. Это можно сделать, несмотря на то, что праздник, к которому приурочили помощь, прошел два месяца назад.

Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Об этом сообщили в самом учреждении. Крайний срок истекает 1 ноября.

Как подать заявление в Пенсионный фонд

Граждане, претендующие на помощь, могут выбрать один из трех доступных способов обращения в ПФУ:

  • лично в ближайшем сервисном центре ПФУ или центре предоставления административных услуг (ЦНАП) по задекларированному или зарегистрированному месту жительства (пребывания);
  • по почте, направив официальное заявление и пакет подтверждающих документов по адресу соответствующего территориального органа ПФУ;
  • онлайн на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).
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Размеры разовой денежной помощи

Сумма выплаты дифференцируется в зависимости от льготной категории получателя и установленной группы инвалидности:

  • 3100 гривен – лица с особыми заслугами перед Родиной и лица с инвалидностью вследствие войны I группы;
  • 2900 гривен – лица с инвалидностью вследствие войны II группы;
  • 2700 гривен – лица с инвалидностью вследствие войны III группы;
  • 1000 гривен – участники боевых действий (УБД), пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
  • 650 гривен – члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и Защитников и Защитниц Украины;
  • 450 гривен – участники войны и другие отдельные категории граждан.

Следует отметить, что большинству пенсионеров и получателей социальных выплат помощь ко Дню Независимости начислили автоматически.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы, которые получают пенсию и находятся за границей или живут на временно оккупированных территориях, должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2026 года. Если они этого не сделают, с 1 января 2027 года выплату могут приостановить.

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