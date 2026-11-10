Украинцы должны заплатить налоги за свои квартиры и дома: сумма изменится

В 2027 году украинцы будут платить налог на недвижимость за 2026-й. При минимальной зарплате 8647 грн максимальный платеж составит 129,71 грн за квадратный метр сверх льготной площади (было 120 грн). Конкретную ставку для каждой общины устанавливает местный совет.

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Главное управление ГНС в Днепропетровской области объясняет, что предельная ставка налога составляет 1,5% минимальной зарплаты на 1 января отчетного года за квадратный метр. Для физических лиц сумму начисляет налоговая по месту регистрации владельца.

Как рассчитают налог в 2027 году

Для платежей в 2027 году базой будет минимальная зарплата, установленная на 1 января 2026 года, – 8647 грн. Расчет максимальной ставки: 8647 × 1,5% = 129,705 грн, или 129,71 грн за квадратный метр после округления. Местный совет определяет ставку в зависимости от расположения и типа недвижимости, поэтому фактический платеж может быть ниже предельного.

Например, для квартиры площадью 80 кв. м с льготной нормой 60 кв. м налогооблагаемая площадь составит 20 кв. м. При максимальной ставке налог составит 8647 × 1,5% × 20 = 2594,10 грн. В этом расчете округлена конечная сумма, а не ставка за метр.

Для сравнения: в 2026 году владельцы платят за 2025 год, когда минимальная зарплата составляла 8000 грн, а максимальная ставка – 120 грн за квадратный метр. Следовательно, при одинаковой налогооблагаемой площади и неизменной ставке местного совета в 1,5% платеж за указанную квартиру вырастет с 2400 грн на 194,10 грн.

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Сколько украинцев являются плательщиками налога

По состоянию на 1 января 2025 года в Украине насчитывалось 2 710,2 тыс. физических лиц – плательщиков налога на недвижимость. Количество плательщиков ежегодно росло: на 1 января 2023 года их было 867,7 тыс., на 1 января 2024-го – 1369 тыс. Рост авторы связывают с наполнением и сверкой государственных реестров и совершенствованием администрирования налога. Около половины плательщиков-физлиц проживают в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Львовской и Одесской областях.

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Условия уплаты: льготная площадь, уведомление и исключения

Физические лица платят налог за площадь жилья сверх установленных норм: 60 кв. м для квартиры или квартир, 120 кв. м для дома или домов, 180 кв. м – при одновременном владении квартирами и домами, в том числе их долями. Если у владельца несколько объектов одного типа, их общую площадь суммируют: льготу применяют к суммарной площади.

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Налоговые уведомления-решения за 2026 год должны направить до 1 июля 2027 года по почте или через Электронный кабинет. Вместе с уведомлением владелец получает подробный расчет и реквизиты. Платеж зачисляется в местный бюджет по месту расположения недвижимости; просрочка грозит налоговым долгом, штрафными санкциями и пеней.

Плательщик имеет право обратиться в налоговую для сверки объектов, долей в праве собственности, площади, ставки и начисленной суммы. Для этого подают заявление в произвольной форме и подтверждающие документы. Сформированные уведомления и начисления также доступны в Электронном кабинете.

Во время военного положения действуют специальные правила для недвижимости на территориях активных боевых действий и временно оккупированных территориях, включенных в утвержденный перечень: за такие объекты налог не начисляют и не уплачивают. Жилье на этих территориях, в частности во временно оккупированном Крыму, также не учитывают при определении базы налогообложения физических лиц.