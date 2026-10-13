Украинцы массово переходят на наличные: какие купюры и монеты самые популярные
Граждане Украины вновь стали чаще расплачиваться наличными: с начала года объем наличных денег в обращении вырос почти на 45 млрд грн. Чаще всего в кошельках украинцев встречается купюра в 500 гривен, а среди металлических денег лидирует монета в 1 гривну.
Об этом сообщает Национальный банк Украины. Регулятор поясняет: оживление спроса на наличные во втором квартале после их изъятия в январе-марте – это обычная сезонная динамика (аналогично, в прошлом году в первом полугодии наблюдался рост на 4,6%).
Общий объем наличности в обращении по состоянию на 1 июля достиг отметки в 970,8 млрд грн. Это означает, что с начала года показатель увеличился на 44,5 млрд грн (или на 4,8%).
Какая наличность находится в обращении
- 2,6 млрд банкнот общей стоимостью 960,7 млрд грн.
- 15,3 млрд монет (без учета инвестиционных и памятных) на сумму 9,9 млрд грн.
По статистике, на одного жителя страны в среднем приходится 64 бумажные купюры и 197 металлических монет (как оборотных, так и разменных). Среди них:
- абсолютный лидер по количеству – банкнота номиналом 500 грн (она составляет 25,8 % от общего объема бумажных денег);
- самая редкая банкнота – 50 грн (всего 4,5% от общего объема);
- самый стремительный рост демонстрируют 1 000 гривен – их доля за полгода увеличилась до 20 % (+1,8 %);
- самая популярная монета – 1 грн (4,8%), а вот 10 грн встречаются реже всего (2,5%).
Зачем выпускают новые номиналы денег
Как подчеркивают в НБУ, в денежном эквиваленте 1000-гривневые купюры уже составляют более 55% общей массы, что по международным стандартам сигнализирует о необходимости более высокого номинала. Именно поэтому регулятор решил расширить линейку банкнот: уже с 4 сентября 2026 года в обращении появится новая купюра номиналом 2000 грн. Кроме того, Нацбанк напомнил, что в настоящее время в обращении находятся четыре вида оборотных монет:
- 1 грн;
- 2 грн;
- 5 грн;
- 10 грн.
Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что возможное вступление Украины в ЕС не приведет к автоматическому отказу от гривны. То есть мгновенного перехода страны на евро не произойдет. Однако обязательство осуществить такой переход в будущем все же будет взято.
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