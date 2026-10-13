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Украинцы массово переходят на наличные: какие купюры и монеты самые популярные

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
icon 3,2 т.
Каких денег в Украине больше всего
Каких денег в Украине больше всего. Источник: Фотобанк НБУ

Граждане Украины вновь стали чаще расплачиваться наличными: с начала года объем наличных денег в обращении вырос почти на 45 млрд грн. Чаще всего в кошельках украинцев встречается купюра в 500 гривен, а среди металлических денег лидирует монета в 1 гривну.

Об этом сообщает Национальный банк Украины. Регулятор поясняет: оживление спроса на наличные во втором квартале после их изъятия в январе-марте – это обычная сезонная динамика (аналогично, в прошлом году в первом полугодии наблюдался рост на 4,6%).

Общий объем наличности в обращении по состоянию на 1 июля достиг отметки в 970,8 млрд грн. Это означает, что с начала года показатель увеличился на 44,5 млрд грн (или на 4,8%).

Какая наличность находится в обращении

  • 2,6 млрд банкнот общей стоимостью 960,7 млрд грн.
  • 15,3 млрд монет (без учета инвестиционных и памятных) на сумму 9,9 млрд грн.

По статистике, на одного жителя страны в среднем приходится 64 бумажные купюры и 197 металлических монет (как оборотных, так и разменных). Среди них:

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  • абсолютный лидер по количеству – банкнота номиналом 500 грн (она составляет 25,8 % от общего объема бумажных денег);
  • самая редкая банкнота – 50 грн (всего 4,5% от общего объема);
  • самый стремительный рост демонстрируют 1 000 гривен – их доля за полгода увеличилась до 20 % (+1,8 %);
  • самая популярная монета – 1 грн (4,8%), а вот 10 грн встречаются реже всего (2,5%).

Зачем выпускают новые номиналы денег

Как подчеркивают в НБУ, в денежном эквиваленте 1000-гривневые купюры уже составляют более 55% общей массы, что по международным стандартам сигнализирует о необходимости более высокого номинала. Именно поэтому регулятор решил расширить линейку банкнот: уже с 4 сентября 2026 года в обращении появится новая купюра номиналом 2000 грн. Кроме того, Нацбанк напомнил, что в настоящее время в обращении находятся четыре вида оборотных монет:

  • 1 грн;
  • 2 грн;
  • 5 грн;
  • 10 грн.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что возможное вступление Украины в ЕС не приведет к автоматическому отказу от гривны. То есть мгновенного перехода страны на евро не произойдет. Однако обязательство осуществить такой переход в будущем все же будет взято.

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