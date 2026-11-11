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Украинцы больше не смогут делать дорогие покупки в Польше: какие важные документы нужны

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
3,5 т.
Иллюстрация – евро в кошельке
Украинцы больше не смогут делать дорогие покупки в Польше: какие важные документы нужны. Источник: Unsplash/Emil Kalibradov

В 2027 году в Польше начнут действовать новые общеевропейские правила противодействия отмыванию средств. Из-за них, чтобы совершить покупку на сумму более 10 тыс. евро, украинским беженцам нужно будет предоставить универсальный идентификатор личности (PESEL).

Об этом сообщает Rzeczpospolita. Отмечается, что новое AML-регулирование (Anti-Money Laundering) уже вызвало немалый резонанс среди самих поляков.

Что изменится для покупателей люксовых товаров

Новые стандарты должной осмотрительности (Customer Due Diligence) направлены на рынок товаров высокой стоимости – продукцию люксовых брендов, аукционные дома и автодилеров.

Согласно новым правилам, при совершении покупок на сумму от 10 тыс. евро (то есть около 43 тыс. злотых, или 510,2 тыс. грн по актуальному курсу) клиентам нужно будет подтвердить свою личность. В Польше для этого потребуется предоставить такие документы, как:

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  • номер PESEL;
  • налоговый номер (NIP);
  • реквизиты банковского счета.

Кроме того, в случае особо крупных сумм продавец будет вправе требовать доказательства того, что средства заработаны легально. К тому же обойти проверку, искусственно разбив одну крупную покупку на несколько меньших транзакций, тоже не удастся – они будут квалифицироваться как связанные.

Более строгие правила для наличных

Хотя европейское законодательство не ввело полного запрета на расчеты наличными, для наличных установили значительно более низкий лимит. Идентификация клиента и проверка происхождения денег становятся обязательными уже при операциях с наличными на сумму от 3 000 евро.

Новые правила могут существенно осложнить ситуацию для тех беженцев, которые планируют приобрести подержанный или новый автомобиль, дорогую технику или другие ценные вещи за наличные, ввезенные из Украины, либо не могут документально подтвердить источники своих доходов перед польскими продавцами.

Также OBOZ.UA сообщал, что граждан Украины, находящихся в странах Европейского Союза (ЕС) и пользующихся услугами местных банков, ждут новые, более строгие проверки. В частности, финансовые учреждения будут фиксировать все их паспорта, а также отслеживать криптокошельки.

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