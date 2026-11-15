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Украинским пенсионерам могут доплачивать почти 6 тыс. грн ежемесячно: кто имеет право на надбавку

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read4 мин
3,9 т.
Иллюстративное фото, пожилая женщина со сложенными руками
Иллюстративное фото, пожилая женщина со сложенными руками. Источник: Создано с помощью ИИ

Некоторым украинцам назначают специальную надбавку к пенсии за особые заслуги перед государством, в частности официально реабилитированным борцам за независимость Украины в XX веке, подвергшимся политическим или религиозным репрессиям. С 1 марта 2026 года такая доплата составляет 5 667,51 грн в месяц и выплачивается дополнительно к основной пенсии, а для ее оформления необходимо подтвердить соответствующий статус документами.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Порядок назначения пенсий за особые заслуги перед Украиной регулирует Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Кому назначают надбавку к пенсии в размере 5 667 гривен

Специальная выплата предусмотрена для граждан, которых признали борцами за независимость Украины в XX веке и реабилитировали в соответствии с законодательством о реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов. Речь идет о людях, которые по политическим или религиозным мотивам подверглись репрессиям.

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В частности, их могли незаконно лишать свободы, заключать в тюрьму или принудительно помещать в психиатрические учреждения, хотя для этого не было медицинских оснований. Такие решения принимали внесудебные или другие репрессивные органы. Однако самого факта преследования недостаточно для назначения надбавки.

Человек должен иметь официально подтвержденный статус борца за независимость Украины в XX веке и пройти процедуру реабилитации в соответствии с действующим законодательством. Именно наличие документального подтверждения этих обстоятельств является главным условием получения специальной пенсионной выплаты. Продолжительность страхового стажа и возраст человека в данном случае не определяют право на надбавку.

Какой размер специальной доплаты выплачивают в 2026 году

По информации Пенсионного фонда, первоначальный размер пенсии за особые заслуги для борцов за независимость Украины в XX веке составлял 4 200 грн. В дальнейшем эту сумму ежегодно увеличивали с применением соответствующего коэффициента. После очередного перерасчета с 1 марта 2026 года размер выплаты вырос до 5 667,51 грн в месяц, эти деньги назначают дополнительно к основной пенсии, а не вместо нее.

То есть человек, имеющий право на такую надбавку, продолжает получать основную пенсию, а также отдельную выплату за особые заслуги перед Украиной. Соответственно, общая сумма пенсионного обеспечения зависит от размера основной пенсии конкретного получателя.

Важно, что 5 667,51 грн – это не неизменная сумма на все последующие годы. Закон предусматривает ежегодное повышение этой выплаты с 1 марта с применением коэффициента увеличения, который определяет Кабинет министров Украины.

Кто еще может получать пенсию за особые заслуги перед Украиной

Закон предусматривает и другие категории граждан, имеющих право на специальную надбавку к пенсии. Ее назначают не только за участие в борьбе за независимость, но и за государственные награды, выдающиеся достижения и другие особые заслуги. В частности, в перечень входят:

  • Герои Украины, лица, награжденные орденом Героев Небесной Сотни, а также граждане, которые после провозглашения независимости Украины получили четыре или более государственных ордена либо почетное звание "народный";
  • ветераны войны, награжденные после 24 августа 1991 года орденом за личное мужество или личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины;
  • выдающиеся спортсмены – победители Олимпийских и Паралимпийских игр, Всемирных игр глухих, чемпионы и рекордсмены мира и Европы;
  • космонавты, совершившие полет в космос, а также члены летно-испытательных экипажей самолетов;
  • лица, отмеченные почетным званием Украины "заслуженный", государственной премией Украины или одним из орденов Украины;
  • матери, родившие пятерых и более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста.

Право на такую пенсию в отдельных случаях может перейти к отцу. Это возможно, если мать умерла или была лишена родительских прав, а детей до шестилетнего возраста воспитывал отец. При определении права на выплату учитывают также детей, усыновленных в соответствии с законодательством.

При этом размеры надбавок для разных категорий неодинаковы. По общему правилу, пенсия за особые заслуги устанавливается в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и может составлять от 23% до 40%. Для борцов за независимость Украины в XX веке предусмотрен отдельный размер выплаты.

Как оформить надбавку и какие документы нужны

Для назначения пенсии за особые заслуги необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины с заявлением и документами, подтверждающими право на выплату. В случае борцов за независимость Украины в XX веке важным документом является справка, подтверждающая соответствующий статус.

Ее выдают региональные комиссии по реабилитации. Именно на основании такого подтверждения Пенсионный фонд может установить право человека на специальную надбавку. Заявление можно подать в электронной или бумажной форме. Если человек отправляет документы по почте, датой обращения считается дата, указанная на почтовом штемпеле места отправления.

Если заявитель подал не весь необходимый пакет документов, Пенсионный фонд должен сообщить, чего именно не хватает. В таком случае дополнительные документы нужно предоставить в течение трех месяцев со дня получения соответствующего уведомления. Если этот срок соблюден, датой обращения будет считаться день первоначальной подачи заявления.

По общему правилу, надбавку устанавливают со дня обращения. В то же время, если человек обратился не позднее чем через 12 месяцев после приобретения права на выплату, ее могут назначить со дня возникновения такого права.

Могут ли члены семьи получать надбавку после смерти пенсионера

Закон предусматривает отдельную гарантию для нетрудоспособных членов семьи человека, имевшего право на пенсию за особые заслуги перед Украиной. В случае смерти такого пенсионера они могут получать соответствующую надбавку к пенсии в связи с потерей кормильца.

Размер выплаты зависит от количества нетрудоспособных членов семьи. Если такой член семьи один, надбавка составляет 70% от доплаты, которую получал умерший или которая могла быть ему назначена. Если нетрудоспособных членов семьи двое или больше, предусмотрена выплата в размере 90%.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в 2027 году отдельные военные пенсионеры, получающие пенсию за выслугу лет или по инвалидности и содержащие нетрудоспособных родственников, смогут получать около 1439 грн доплаты ежемесячно. Для этого нужно соответствовать требованиям закона и подтвердить право на выплату документами в ПФУ.

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