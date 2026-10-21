Никаких изменений в законодательстве не произошло: в ОГП объяснили, будут ли лечить прокуроров за счет государства

Кабмин принял постановление, согласно которому медицинское обслуживание прокуроров и членов их семей будет осуществляться за счет государства. Норма вступит в силу с 1 января 2027 года и является выполнением ранее закона, принятого еще в 2014 году. При этом лечить "прокурорских" будут не в специальных, а обычных клиниках системы МВД.

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Об этом OBOZ.UA рассказали в самом Офисе генпрокурора. Там объяснили:

Точное количество лиц, которые потенциально подпадают под действие Порядка, требует уточнения с учетом фактической численности прокуроров и соответствующих членов их семей.

Само постановление не устанавливает фиксированного количества получателей.

При этом напоминается: работу над постановлением начали еще в конце 2025 года. А именно медицинское обслуживание прокуроров и членов их семей за счет государственных средств было закреплено еще в Законе "О прокуратуре" от 14 октября 2014 года.

"Таким образом, это не персональная инициатива исполняющего обязанности Генерального прокурора, а реализация законодательной нормы, принятой задолго до его назначения", – рассказали в ОГП.

Какие медицинские услуги прокуроры будут получать за счет бюджета

В то же время, отмечается, постановление "не предусматривает неограниченного доступа к любым медицинским услугам". Речь идет о:

проведении медицинских обследований прокуроров и членов их семей по медицинским показаниям;

периодических профилактических медицинских осмотрах прокуроров.

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"Такие профилактические осмотры предусматривают оценку состояния здоровья, необходимые лабораторные и инструментальные исследования, консультации врачей и раннее выявление заболеваний. Перечень и объем медицинских услуг будут определяться договорами, заключенными между органами прокуратуры и государственными учреждениями здравоохранения. Финансирование будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных для Офиса Генерального прокурора по соответствующим бюджетным программам", – пояснили в прокуратуре.

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При этом, подчеркивается, постановление исключает повторную оплату медицинских услуг, уже оказанных в рамках программы.

Кто именно из прокуроров и их семей сможет "лечиться" за государственные средства

Сами прокуроры.

Их мужья или жены.

Дети до 18 лет.

"В то же время это не распространяется автоматически на всех сотрудников органов прокуратуры. В частности, на государственных служащих и других работников, не имеющих статуса прокурора", – подчеркнули в ОГП.

В каких больницах будут "лечить" прокуроров

При этом ,подчеркивается, еще на этапе подготовки постановления в ОГП предложил трассмотреть возможность использования существующей сети государственных учреждений здравоохранения. Прежде всего, учреждений системы МВД, имеющих необходимую материально-техническую базу и медицинский персонал.

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"Такой подход позволял избежать создания отдельной ведомственной медицинской инфраструктуры и дополнительных затрат на ее содержание", – рассказали в прокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее вблизи поселка Ставище в Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Renault, который оказался сотрудником Офиса Генерального прокурора, сбил пешехода, после чего скрылся с места происшествия.