Никаких изменений в законодательстве не произошло: в ОГП объяснили, будут ли лечить прокуроров за счет государства

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Какие пенсии получают украинцыУкраинцам показали обновленные размеры пенсий: как изменилась суммаЗеленский против Трампа: ставка на избирателей и новый Конгресс США. Что ещё будет определять позицию американского президента в отношении Украины. Интервью с ВеселовскимЗеленский против Трампа: ставка на избирателей и новый Конгресс США. Что ещё будет определять позицию американского президента в отношении Украины. Интервью с Веселовским"Четкий сигнал": Китай назвал условие прекращения войны в Украине"Четкий сигнал": Китай назвал условие прекращения войны в УкраинеВучич рассказал о встрече с Путиным, после которой он понял, что грядет большая войнаВучич рассказал о встрече с Путиным, после которой он понял, что грядет большая войнаПотери РФ в УкраинеСилы обороны отминусовали 1820 оккупантов и уничтожили 11 танков армии РФ: данные ГенштабаРоссия атаковала Киев: есть прилеты в многоэтажку и объект транспортной инфраструктуры, погибли два человекаРоссия атаковала Киев: есть прилеты в многоэтажку и объект транспортной инфраструктуры, погибли два человекаГде смотреть "Интер" – "Шахтер". Расписание трансляций Лиги чемпионовГде смотреть "Интер" – "Шахтер". Расписание трансляций Лиги чемпионов"Она должна была жить, мечтать, любить": в результате ракетного удара РФ по Киеву погибла 21-летняя Марьяна Токарчук. Фото"Она должна была жить, мечтать, любить": в результате ракетного удара РФ по Киеву погибла 21-летняя Марьяна Токарчук. Фото"Есть предпосылки дойти до прекращения огня в Украине": Виткофф встретился с Путиным в Москве. Главные заявления"Есть предпосылки дойти до прекращения огня в Украине": Виткофф встретился с Путиным в Москве. Главные заявленияВ Кременчуге российский дрон попал в здание университета: произошел пожар, есть пострадавшие. ФотоВ Кременчуге российский дрон попал в здание университета: произошел пожар, есть пострадавшие. Фото

Никаких изменений в законодательстве не произошло: в ОГП объяснили, будут ли лечить прокуроров за счет государства

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read2 мин
2,1 т.
Украинских прокуроров, их жен и детей будут лечить за счет государства
Украинских прокуроров, их жен и детей будут лечить за счет государства

Кабмин принял постановление, согласно которому медицинское обслуживание прокуроров и членов их семей будет осуществляться за счет государства. Норма вступит в силу с 1 января 2027 года и является выполнением ранее закона, принятого еще в 2014 году. При этом лечить "прокурорских" будут не в специальных, а обычных клиниках системы МВД.

Об этом OBOZ.UA рассказали в самом Офисе генпрокурора. Там объяснили:

  • Точное количество лиц, которые потенциально подпадают под действие Порядка, требует уточнения с учетом фактической численности прокуроров и соответствующих членов их семей.
  • Само постановление не устанавливает фиксированного количества получателей.

При этом напоминается: работу над постановлением начали еще в конце 2025 года. А именно медицинское обслуживание прокуроров и членов их семей за счет государственных средств было закреплено еще в Законе "О прокуратуре" от 14 октября 2014 года.

Читайте также
Роман КостюченкоРоман Костюченко
28,2 т.
За украинские 10 копеек заплатят 18 тысяч: какого года должна быть монета
28,2 т.
За украинские 10 копеек заплатят 18 тысяч: какого года должна быть монета
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
8,0 т.
В стран Европы экстренно меняют правила выплат: к чему готовиться беженцам из Украины
8,0 т.
В стран Европы экстренно меняют правила выплат: к чему готовиться беженцам из Украины
Глеб ИвановГлеб Иванов
3,6 т.
Кого в Украине оставят без бронирования: что задумали в Кабмине и какие предприятия могут утратить статус критически важных
3,6 т.
Кого в Украине оставят без бронирования: что задумали в Кабмине и какие предприятия могут утратить статус критически важных

"Таким образом, это не персональная инициатива исполняющего обязанности Генерального прокурора, а реализация законодательной нормы, принятой задолго до его назначения", – рассказали в ОГП.

Какие медицинские услуги прокуроры будут получать за счет бюджета

В то же время, отмечается, постановление "не предусматривает неограниченного доступа к любым медицинским услугам". Речь идет о:

  • проведении медицинских обследований прокуроров и членов их семей по медицинским показаниям;
  • периодических профилактических медицинских осмотрах прокуроров.

"Такие профилактические осмотры предусматривают оценку состояния здоровья, необходимые лабораторные и инструментальные исследования, консультации врачей и раннее выявление заболеваний. Перечень и объем медицинских услуг будут определяться договорами, заключенными между органами прокуратуры и государственными учреждениями здравоохранения. Финансирование будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных для Офиса Генерального прокурора по соответствующим бюджетным программам", – пояснили в прокуратуре.

При этом, подчеркивается, постановление исключает повторную оплату медицинских услуг, уже оказанных в рамках программы.

Кто именно из прокуроров и их семей сможет "лечиться" за государственные средства

  • Сами прокуроры.
  • Их мужья или жены.
  • Дети до 18 лет.

"В то же время это не распространяется автоматически на всех сотрудников органов прокуратуры. В частности, на государственных служащих и других работников, не имеющих статуса прокурора", – подчеркнули в ОГП.

В каких больницах будут "лечить" прокуроров

При этом ,подчеркивается, еще на этапе подготовки постановления в ОГП предложил трассмотреть возможность использования существующей сети государственных учреждений здравоохранения. Прежде всего, учреждений системы МВД, имеющих необходимую материально-техническую базу и медицинский персонал.

"Такой подход позволял избежать создания отдельной ведомственной медицинской инфраструктуры и дополнительных затрат на ее содержание", – рассказали в прокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее вблизи поселка Ставище в Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Renault, который оказался сотрудником Офиса Генерального прокурора, сбил пешехода, после чего скрылся с места происшествия.

Похожие темы
УкраинаОфис генерального прокурора Украины (ОГП)медицинаКабинет министров УкраиныНиколай ТоменкоНиколай Томенко
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники