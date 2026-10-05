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Украинку, которая ехала из ЕС, не пустили в Украину: что она нарушила и как следует поступать

Станислав Кожемякин
Станислав Кожемякин
Time to read3 мин
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Иллюстрация — пограничник Польши проверяет документы
Пограничники Польши не выпустили из страны гражданку Украины. Источник: strazgraniczna.pl

Чтобы вернуться на родину из других стран, украинцы должны иметь действующий документ для пересечения границы. Гражданку страны, которая ехала из Польши, но предъявила поврежденный загранпаспорт, "развернули" на границе и отправили оформлять временный документ.

Инцидент произошел 1 октября на пункте пропуска "Корчова". Об этом сообщили в пресс-службе Бещадского отряда пограничной охраны Польши.

Что произошло

33-летняя гражданка Украины зарегистрировалась на пограничном пункте для выезда из Польши. Во время проверки она предъявила разорванный пополам загранпаспорт.

Украинку с разорванным паспортом не выпустили из Польши

Украинку с разорванным паспортом не выпустили из Польши. Источник: strazgraniczna.pl

Украинка объяснила, что потеряла свой документ в парке, а когда его нашла – он уже был поврежден. Но такое объяснение польские пограничники не приняли – они изъяли ее документ и направили женщину в украинское дипломатическое представительство для оформления временных документов на возвращение.

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Неизвестные разорвали паспорт украинки в Польше

Неизвестные разорвали паспорт украинки в Польше. Источник: strazgraniczna.pl

Отмечается, что только за последние недели на польской границе зафиксировали уже четыре аналогичных случая. Во время одного из них пограничники изъяли у украинца загранпаспорт с отсутствующей страницей идентификации – владелец объяснил, что ее случайно оторвал ребенок.

Поврежденный паспорт

Поврежденный паспорт. Источник: strazgraniczna.pl

"Планируя поездку, помните, что каждый путешественник должен иметь собственный действительный и полный проездной документ. Во время пограничных проверок проверяется личность, подлинность и целостность документов", – напомнили в польской пограничной службе.

Какие документы дают право на пересечение границы

  • Паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
  • Дипломатический паспорт.
  • Служебный паспорт.
  • Удостоверение члена экипажа.
  • Удостоверение моряка.
  • Проездной документ ребенка, а также другие документы, дающие право на пересечение границы, предусмотренные действующим законодательством и международными договорами Украины.

Что делать в случае утери или повреждения заграничного паспорта за рубежом

Если паспорт испорчен, утерян или похищен за пределами Украины, для возвращения на родину необходимо выполнить несколько шагов.

  • Обратиться в полицию

Подать заявление об утере или повреждении документа и получить официальную справку/протокол.

  • Оформить "белый паспорт"

Подать справку из полиции и имеющиеся документы (в частности, внутренний паспорт) в консульство Украины для получения Свидетельства о праве на возвращение в Украину.

  • Вернуться в Украину и оформить новый документ:

Временное удостоверение действует до 30 дней и дает право только на въезд в Украину. После возвращения следует обратиться в ГМС для оформления нового заграничного паспорта (7 дней – срочный, 20 дней – обычный).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам в 2026 году не нужно обязательно менять действующие паспорта-книжечки на ID-карты, однако по достижении 25 и 45 лет новую фотографию необходимо вклеить в течение месяца, иначе документ придется обменивать. За пользование недействительным паспортом в первый раз может быть вынесено предупреждение, а за повторное нарушение в течение года – наложен штраф от 17 до 51 грн.

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