Украинку, которая ехала из ЕС, не пустили в Украину: что она нарушила и как следует поступать

Чтобы вернуться на родину из других стран, украинцы должны иметь действующий документ для пересечения границы. Гражданку страны, которая ехала из Польши, но предъявила поврежденный загранпаспорт, "развернули" на границе и отправили оформлять временный документ.

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Инцидент произошел 1 октября на пункте пропуска "Корчова". Об этом сообщили в пресс-службе Бещадского отряда пограничной охраны Польши.

Что произошло

33-летняя гражданка Украины зарегистрировалась на пограничном пункте для выезда из Польши. Во время проверки она предъявила разорванный пополам загранпаспорт.

Украинка объяснила, что потеряла свой документ в парке, а когда его нашла – он уже был поврежден. Но такое объяснение польские пограничники не приняли – они изъяли ее документ и направили женщину в украинское дипломатическое представительство для оформления временных документов на возвращение.

Отмечается, что только за последние недели на польской границе зафиксировали уже четыре аналогичных случая. Во время одного из них пограничники изъяли у украинца загранпаспорт с отсутствующей страницей идентификации – владелец объяснил, что ее случайно оторвал ребенок.

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"Планируя поездку, помните, что каждый путешественник должен иметь собственный действительный и полный проездной документ. Во время пограничных проверок проверяется личность, подлинность и целостность документов", – напомнили в польской пограничной службе.

Какие документы дают право на пересечение границы

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Дипломатический паспорт.

Служебный паспорт.

Удостоверение члена экипажа.

Удостоверение моряка.

Проездной документ ребенка, а также другие документы, дающие право на пересечение границы, предусмотренные действующим законодательством и международными договорами Украины.

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Что делать в случае утери или повреждения заграничного паспорта за рубежом

Если паспорт испорчен, утерян или похищен за пределами Украины, для возвращения на родину необходимо выполнить несколько шагов.

Обратиться в полицию

Подать заявление об утере или повреждении документа и получить официальную справку/протокол.

Оформить "белый паспорт"

Подать справку из полиции и имеющиеся документы (в частности, внутренний паспорт) в консульство Украины для получения Свидетельства о праве на возвращение в Украину.

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Вернуться в Украину и оформить новый документ:

Временное удостоверение действует до 30 дней и дает право только на въезд в Украину. После возвращения следует обратиться в ГМС для оформления нового заграничного паспорта (7 дней – срочный, 20 дней – обычный).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам в 2026 году не нужно обязательно менять действующие паспорта-книжечки на ID-карты, однако по достижении 25 и 45 лет новую фотографию необходимо вклеить в течение месяца, иначе документ придется обменивать. За пользование недействительным паспортом в первый раз может быть вынесено предупреждение, а за повторное нарушение в течение года – наложен штраф от 17 до 51 грн.