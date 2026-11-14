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Украинка сдала ноутбук в ремонт, но его уничтожила российская ракета: суд вынес неожиданное решение по делу против Comfy

Александр ЛитвинАлександр Литвин
Time to read3 мин
2,8 т.
Разрушенное здание, обломки и ноутбук Acer на переднем плане
Суд отказал покупательнице, требовавшей заменить уничтоженный ноутбук. Источник: Сгенерировано ИИ/OBOZ.UA

Украинка подала в суд на сеть магазинов Comfy. Женщина сдала неисправный ноутбук Acer Nitro V 15 стоимостью 31,5 тыс. грн в гарантийный ремонт, однако во время российского ракетного обстрела Киева было уничтожено здание сервисного центра, где находился ноутбук.

Покупательница требовала заменить товар, выплатить ей почти 25 тыс. грн неустойки и 10 тыс. грн моральной компенсации. Однако суд отказал во всех требованиях. Об этом говорится в решении Старосамборского районного суда Львовской области от 9 ноября 2026 года по делу №455/1563/26.

Как ноутбук оказался под ракетным ударом

Как установил суд, 18 августа 2025 года украинка купила в магазине Comfy игровой ноутбук Acer Nitro V 15 за 31 499 грн. Дополнительно она заплатила 2678 грн за двухлетнюю услугу "Хеппі сервіс ноутбуків". На само устройство распространялась гарантия производителя сроком 12 месяцев.

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Однако уже 18 мая 2026 года, еще до окончания гарантии, ноутбук сломался. У него перестала работать клавиатура, возникли проблемы с индикацией зарядки, а само устройство не выключалось.

Покупательница передала ноутбук на гарантийный ремонт. При оформлении документов она подписала акт, содержавший необычное условие: срок ремонта мог составить до 31 рабочего дня, причем отсчет должен был начаться только после отмены военного положения в Украине.

Фактически это означало, что завершение ремонта могло откладываться на неопределенный срок, поскольку дата прекращения военного положения заранее неизвестна.

Ноутбук отправили в авторизованный сервисный центр предприятия "Логин" в Киеве. Однако 2 июля 2026 года российские войска нанесли ракетный удар по столице. В результате попадания возник пожар, который уничтожил складское здание на улице Марка Вовчка, 18-А, где размещался сервисный центр.

По информации предприятия, ноутбук покупательницы находился именно в этом помещении. Факт пожара в результате российской атаки подтверждался информацией Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Comfy заявили, что после уничтожения сервисного центра начали согласовывать с производителем компенсацию стоимости устройства. Позже представитель компании сообщил о готовности вернуть покупательнице полную стоимость ноутбука, а также 2678 грн за дополнительную сервисную услугу.

Однако женщина отказалась от предложенного варианта. Она настаивала на получении нового ноутбука вместо уничтоженного и решила обратиться в суд.

Что решил суд

В иске к ООО "Комфи Трейд" покупательница требовала:

  • признать недействительным условие об отсрочке гарантийного ремонта до завершения военного положения;

  • обязать компанию заменить ноутбук на аналогичный;

  • взыскать 24 884 грн неустойки за задержку ремонта;

  • выплатить 10 тыс. грн компенсации морального вреда;

  • компенсировать 6500 грн расходов на юридическую помощь.

Однако суд встал на сторону продавца.

Прежде всего судья Михаил Климченко отметил, что законодательство позволяет продавцу и покупателю по взаимному согласию устанавливать иной срок гарантийного ремонта вместо стандартных 14 дней.

По мнению суда, само по себе условие о начале отсчета 31 рабочего дня после отмены военного положения не означает автоматически, что оно является несправедливым.

Суд признал, что соответствующий пункт содержался в стандартном документе продавца, а доказательств его отдельного обсуждения с покупательницей нет. Однако решил, что этого недостаточно для признания условия недействительным.

"Сам по себе факт неопределенности конкретной календарной даты наступления такого события не свидетельствует об автоматической недействительности согласованного сторонами условия", – говорится в решении.

Отказал суд и в замене ноутбука. Он пояснил, что право требовать новый товар в этом случае зависело от подтверждения существенного недостатка приобретенного устройства.

Как ранее писал OBOZ.UA, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Главного управления ГНС в Хмельницкой области и обязал ПриватБанк раскрыть информацию о движении средств на счетах клиента. Накануне налоговики пришли по месту регистрации украинца для проведения проверки, однако его там не нашли.

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