Украинка в суде потребовала от учителя 50 тыс. грн компенсации из-за низкой оценки для дочери: в результате мать сама должна заплатить школе

Украинка подала иск против учителя своей дочери из-за того, что он поставил ей 9 баллов (по 12-балльной системе) за презентацию. Женщина потребовала от учителя компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. грн. Ахтырский горрайонный суд Сумской области отклонил иск и обязал мать школьницы выплатить школе 7 тыс. грн, которые они потратили на юридическую помощь.

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Об этом говорится в решении суда от 15 октября 2026 года. Так, иск подала мать ученицы 8 класса Сонячненского лицея Чернеччинского сельского совета Ахтырского района. Учитель информатики оценил презентацию словами "хорошая работа", однако поставил оценку 9 баллов за "несвоевременность".

"Однако сроки сдачи работы не были заранее установлены, а критерии оценки, предусматривающие такие санкции, не были обнародованы и доведены до сведения учащихся. Считает, что общение учителя с ребенком происходило в высокомерном, дерзком тоне, с признаками психологического доминирования и предвзятости", — говорится в материалах дела.

После этого девочка вообще отказалась сдавать работы учителю информатики. В суде адвокат, представлявшая интересы школы, отметила, что девочка учится дистанционно, она не посещала занятия по информатике, за всё время сдала лишь одну работу. Жалобу о давлении на ребёнка рассмотрела специальная комиссия.

"В ходе проверки не установлено фактов систематичности, повторяемости и умышленности действий, а также дисбаланса сил, которые в соответствии с законодательством являются обязательными признаками буллинга (травли) со стороны учителя информатики", – говорится в материалах дела.

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"У суда отсутствуют основания полагать, что администрацией Чернеччинского лицея создавались искусственные препятствия для получения Камилой образования; Камилой образования, образовательный процесс для неё был организован лицеем, как об этом просила сама истица в своём заявлении от 03.08.2025", – говорится в материалах дела.

Суд отказал женщине, при этом она должна возместить часть средств, которые суд потратил на адвоката (семь тысяч гривен).

Ранее OBOZ.UA писал о том, что житель Полтавской области выиграл суд против Котелевского опорного лицея №1 поселка Котельва. Сын истца, ученик 4-Б класса, упал в коридоре и сломал плечевую кость. После этого он отсидел еще один урок. Суд первой инстанции обязал лицей выплатить компенсацию морального вреда в размере 60 тыс. грн, а Полтавский апелляционный суд уменьшил сумму до 5 тыс. грн.

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