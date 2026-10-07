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Украинка показала ремонт дома в селе за 2 млн грн: что пошло не так

Станислав Кожемякин
Станислав Кожемякин
Time to read3 мин
icon 1,8 т.
Украинка назвала цены на ремонт старого дома в селе
Украинка назвала цены на ремонт старого дома в селе. Источник: instagram.com/olenamart, коллаж OBOZ.UA

Украинка приобрела старый дом в селе Киевской области за 2 миллиона гривен и поделилась опытом поиска недвижимости и сложностями масштабной реконструкции. В частности, женщина сравнила процесс ремонта квартиры и сельской недвижимости.

Об этом Елена Март рассказала на своей странице в Instagram. Она рассказала, что купила дом, чтобы эвакуировать своих родителей из прифронтового Гуляйполя Запорожской области, поэтому у нее ограниченное время — нужно, чтобы ее родные успели заселиться до зимних морозов.

Какие работы уже выполнены

Ремонт беременная Елена делает в основном своими силами — вместе с родителями и мужем. После нескольких месяцев ежедневной работы им уже удалось:

  • демонтировать старую печь;
  • полностью очистить помещение от старых вещей;
  • приступить к подготовке фасада;
  • заменить все окна на новые энергоэффективные;
  • выполнить черновую стяжку пола;
  • начать выравнивание внутренних стен под прокладку электропроводки и штукатурку.
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О финансовых трудностях

Елена сравнила текущую реконструкцию с опытом самостоятельного ремонта в киевской квартире, который семья успешно выполнила в 2021 году за два месяца. По её словам, восстановление старого сельского дома оказалось гораздо более сложным и дорогостоящим процессом.

В частности, она назвала ремонт квартиры "детским садом" — тогда они с мужем хотя бы понимали, куда уходят деньги: уложенный ламинат, собранная кухня и так далее. Но при реконструкции частного дома значительные суммы уходят на базовые строительные материалы и черновые работы, которые внешне остаются малозаметными:

  • дерево для кровли: 132 800 грн;
  • газоблок: около 80 000 грн;
  • закупка щебня: 13 800 грн.

"Ты можешь потратить десятки тысяч гривен и буквально смотреть на яму. Ты стоишь посреди всего этого и думаешь: а где же ремонт? А ремонт начнётся только после строительства, потому что это совсем разные вещи. Сначала нужно сделать каркас, на котором будет расти весь организм дома. И только где-то через очень много денег, нервов, пыли начинается та часть, ради которой ты вообще это затеяла", — подытожила Елена Март.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине общины в рамках пилотной программы могут получать до 500 тыс. грн на приобретение дома для проживания ВПЛ, недвижимость останется в собственности общины, а переселенцы будут пользоваться ею без арендной платы, оплачивая коммунальные услуги. Отдельно перед зимой предусмотрена единовременная помощь для уязвимых домохозяйств на прифронтовых территориях – заявку нужно подать до 30 октября, а средства должны поступить до 30 ноября.

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